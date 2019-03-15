OPEC減產奏效 美國原油價格漲至2019新高

石油輸出國組織 (OPEC) 實施減產，加上美國對伊朗及委內瑞拉進行制裁，影響其原油出口，今 (15) 日國際油價走揚，西德州中級原油觸及 2019 年新高。

台北時間週五下午 5 點 59 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.37%，至每桶 67.48 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.34%，至每桶 58.81 美元。

西德州中級原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

2019 年初迄今，國際油價累計上漲近 25%；稍早，西德州中級原油期貨漲至每桶 58.76 美元，創 2019 年新高，且持續走揚。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；沙烏地阿拉伯日前透露，計畫將 4 月份的原油產量，控制在每日 1000 萬桶以下。

據悉，美國有意於 5 月，將伊朗的原油出口量，壓低至每日 100 萬桶以下；而包括台灣在內，先前 8 個取得豁免權，可繼續購買伊朗原油的國家，都必須重新和美國磋商。

另一方面，委內瑞拉除遭美國制裁外，該國東部週三還發生兩個儲油槽爆炸的意外事故，且大規模停電的情形，也尚未完全修復。

中國經濟成長趨緩，市場擔憂，恐衝擊原油需求；不過，今年 1 至 2 月，中國煉油廠原油用量，創下平均每日 1268 萬桶的新高紀錄，較去年同期增逾 6%。