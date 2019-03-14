川普不急於達成貿易協議 傳「川習會」可能於四月登場

《彭博社》報導指出，美國總統川普稱，不急於和中國達成貿易協議；據消息人士透露，「川習會」安排在 3 月的機率不高，但可能於 4 月舉行。

川普日前於白宮受訪時表示，美中很有可能達成協議，因為中國亟欲促成此事，但他不急於求成；川普並強調，中國國家主席習近平知道，「我是在協議談不攏時，就會走人的那種人，這是可能發生的，他也不希望出現這種情形。」

川普說，可以等協議敲定後，再和習近平會面，簽署協議；亦可在協議接近達成時，與習近平會面，進行最後磋商。

川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，外界憂心，若川普對貿易協議不滿，恐導致「川習會」破局。

消息來源指出，中國方面所期待的，不只是簽署貿易協議，而是安排一次正式的國是訪問；另一名知情人士則說，習近平的幕僚已取消了 3 月下旬訪歐後，再前往美國的計畫。

白宮發言人 Sarah Sanders 週一說，「川習會」的日期尚未確定，目前兩國仍持續協商，一旦有後續消息，白宮會透過聲明公告。

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 日前透露，貿易談判已進入最後幾週，最終協定文本，可能多達 120 頁；不過，截至目前為止，仍有重大問題待解。

美國駐北京大使 Terry Branstad 上週亦稱，在敲定「川習會」日期之前，美中雙方對於貿易問題，以及協議的執行面，必須進一步縮小認知落差；然而，到目前為止，沒有任何一方覺得，已接近達成協議。