鼎炫-KY去年EPS 7.94元 擬每股配發現金5元

鼎炫 - KY(8499)今 (15) 日公布去年第四季每股盈餘(EPS)3.07 元，創同期新高，全年 EPS 7.94 元，考量營運資金充沛與今年資本支出規劃，董事會決議擬每股配發 5 元現金股利。去年營收 16.47 億元，年增 12%，稅後盈餘 4.08 億元，年增 23%，每股盈餘 7.94 元。展望 2019 年第一季，鼎炫 - KY 看好雙業務在傳統出貨淡季期間仍保持良好成長力道，除 EMI 材料切入陸系面板廠商供應鏈新訂單可望於第一季底逐步交貨，衡器事業持續受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，在中國其他區域也積極布局智慧農貿訂單需求，加上全球超市智能化趨勢明確，在國際市場不同國家陸續進行新產品送樣認證等，以期創造新一波銷售成長表現。



鼎炫 - KY2018 年第四季合併營收為 5.52 億元、稅後淨利 1.58 億元、每股盈餘 3.07 元，受惠第四季為電磁干擾 (EMI) 材料出貨旺季，以及衡器事業擴大業務布局有成，挹注整體出貨力道保持強勁成長動能，不僅整體營運表現繳出歷年單季新高之亮麗成績，營收、稅後淨利及稅後每股盈餘分別較前一年同期明顯成長 42%、76% 與 67%。



鼎炫 - KY 表示，為因應客戶訂單需求及集團接單戰略布局，已完成重慶川揚新廠擴增產能計畫、以及持續提高生產自動化比重，受惠 EMI 材料主要客戶訂單需求暢旺，帶動重慶川揚廠新增產能順利進入量產階段。



去年第四季 EMI 材料與衡器事業營收比重分別為 66% 及 34%，第四季衡器事業拓展中國「農改超」商機傳佳音，順利取得南京地區農貿市場智能衡器訂單並已逐步批量出貨，以及外銷歐美地區 ODM 訂單穩定挹注，帶動智能衡器營收比重占衡器事業持續墊高達 21%。隨著雙業務結構調整，持續優化集團營運獲利能力精進為目標，第四季整體毛利率及營業利益率分別為 51% 及 35%，創全年單季高峰，結構調整已逐步展現成效。