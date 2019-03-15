宏達電去年Q4虧損擴大 每股虧5.31元

宏達電 (2498-TW) 今 (15) 日公告去年第 4 季與全年財報，去年第 4 季毛利率連續 4 季成長，但稅後虧損仍達 43.5 億元，較上季虧損擴大，較 2017 年同期收斂，每股虧損 5.31 元。去年全年受惠出售手機代工研發團隊給 Google 的業外收益挹注，即便第 2 季起營運均虧損，全年稅後純益仍達 120.68 億元，較 2017 年轉盈，每股純益 14.72 元，中止連 3 年虧損。

宏達電去年第 4 季合併營收 41.33 億元，季增 2.2%，年減 73.75%，毛利率 8%，季增 3.23 個百分點，較 2017 年同期的 - 30.79% 轉正，營益率 - 68.65%，較上季的 - 68.9% 小幅成長，但較去年同期的 - 60.85% 衰退；稅後虧損 43.5 億元，較上季虧損擴大，但較 2017 年同期收斂，每股虧損 5.31 元。

宏達電去年全年營收 237.41 億元，年減 61.78%，毛利率 2.17％，年增 0.01 個百分點，營益率 - 58.82%，較 2017 年的 - 28.05% 大幅衰退；稅後純益 120.68 億元，較 2017 年轉盈，每股純益 14.72 元。

宏達電受到智慧型手機產品線精簡，加上 VR 產品對營收貢獻有限影響，除首季有出售手機代工研發團隊給 Google 的業外收益挹注，使獲利大爆發外，去年第 2 、 3 季均面臨虧損狀態，第 4 季虧損幅度又較前 2 季再擴大，惟去年首季有業外收益大進補，使宏達電去年全年仍可維持獲利，中止連續 3 年的營運虧損。

宏達電積極佈局 5G 市場，去年第 4 季聯盟全球知名電信巨擘 Sprint、Telstra 和中國移動，推出首款 5G mobile smart hub，要搶灘 5G 市場。HTC VIVE 方面，去年第 4 季推出頂級企業 VR 解決方案推動企業市場，且 VIVE Wave VR 平台生態系統持續擴展，已有 15 家硬體合作夥伴宣布支援 Vive Wave，並計劃將 Wave 整合至其產品中。

此外，宏達電也於去年 10 月推出首款區塊鏈手機搶先體驗版本「Exodus 1」，並於 12 月開始出貨；入門款新機 HTC Desire 12s 也於 12 月在特定地區推出。