台股盤中—陸股激勵亞股走揚 收復10400點挑戰年線

台股今 (15) 日受惠陸股走揚，在台積電、被動元件、紡織等族群領軍下，指數午盤大漲逾 70 點，重返 10400 點上，挑戰收復年線，今日預估成交量 1250 億元。

川習會傳出延後的消息，美股漲跌互見，但亞股今日不受影響，呈現全面走揚，其中陸股表現搶眼，深証、上証均有 1.5% 以上的漲勢，帶動日股、韓股、台股同步上功。

觀察今日權值股表現，蘋概三王漲跌互見，台積電午盤維持 1.5% 以上的漲幅，但大力光卻是下挫逾 1.5%，鴻海也在午盤也在平盤下震盪。

被動元件龍頭國巨去年大賺逾 8 個股本，公司也擬配發 45 元的現金股利，若以今日平盤價 339 元計算，殖利率高達 13%，今日盤中股價大漲 5%，華新科也同步走揚，帶動智寶、奇力新、凱美、信昌電、大毅等個股走高。

而成衣大廠儒鴻也於昨日公布去年財報，營收獲利均創下歷史新高，配息也同步創高，今日盤中大漲超過 5%，聚陽也同步走揚，拉出半根漲停板，在成衣雙雄帶動下，紡織族群中的宜進、宏洲、利勤、宏遠、三洋紡、福懋等也有所表態，類股表現亮眼。

5G 題材也再度發動，砷化鎵族群的穩懋、全新今日股價直奔漲停，宏捷科以以及今日將召開法說的環宇 - KY 也同步大漲半根漲停。

另外連接線、連接器族群中的貿聯以及信邦，也挾著去年獲利創高的題材走揚，盤中大漲半根漲停，良維、廣宇也同步走高。

法人指出，雖然川習會傳延至 4 月登場，但 3 月底前上市櫃去年財報公告截止，近期許多業者財報表現亮眼，可望成為撐盤的力道，但短線乖離過大，加上在貿易戰最終利多釋出前，上檔仍有壓，仍不宜追高。