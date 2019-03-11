其祥去年營運遇逆風 每股大虧4.05元 今年可望走出谷底

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 去年因認列新加坡競爭與消費者委員會一次性罰款、並受白肉雞價格波動、飼料價格上漲等不利因素影響，全年稅後虧損 1.45 億元，每股虧損達 4.05 元，全年營運由盈轉虧。

其祥 2018 年財報營收 28.35 億元，毛利率 11.81%，年減 5.86 個百分點，全年稅後虧損 1.45 億元，每股虧損達 4.05 元，營運由盈轉虧。

其祥 2018 全年營收小幅成長，產品銷售組合占比，分別為活雞批售 56％、生鮮雞 36％、雛雞 1％，未見獲利主要是因去年認列新加坡競爭與消費者委員會一次性罰款，並受白肉雞價格波動、飼料價格上漲、星馬兩新廠之遷廠費用，以及新廠擴建過渡時期，因產能不足需外購雞隻支應等多重因素影響，以致虧損。

其祥今天也公布 1-2 月營收 5.24 億元，年增 19.71%。

其祥主管指出，公司營運谷底已過，預期今年將可重返獲利軌道。南馬新設立的肉雞農場目前全場分批養殖幾近滿載，年化產能可達 360 萬隻肉雞，預計第 2 季產能效益即可顯現，將可支應今年的旺季需求。且新肉雞農場的出口許可已由馬國政府審批，正式公文核發後即可向新加坡農糧局（AVA）提出申請進口執照，未來可將馬國所飼養的肉雞出口至星國新加工廠進行分切加工與販售，將可有效提升獲利能力，增添 2019 年的營運成長動能。