柏文去年營運創五高 EPS 7.69元 2025年前再展80店

台灣健身產業年銷售額在去年首次突破百億元，年增近三成，在運動風氣興起下，柏文 (8462) 去年營運創五高，包含營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘皆為歷史高點，EPS 達 7.69 元，擬配發現金股利每股 5.35 元及股票股利每股 1 元，並於今日正式轉上市掛牌。而看好台灣休閒運動市場發展，柏文表示，「健身工廠」中期目標將於 2025 年之前至少開出 80 處據點，並以自行展店為主，不包括利用併購方式取得的據點，希望持續提升市佔率表現。柏文去年度合併營收 30.12 億元，創歷史新高，年增 32%，其中「休閒運動及娛樂服務收入」18.16 億元，年增 24%；「運動保健服務收入」10.24 億元，年增 56%；「入會費（含手續費）收入」1.45 億元，年增 13%。去年度各服務項目營收均創歷史新高，已連續 19 個季度營收均呈現正成長。



柏文去年度合併營業毛利 9.88 億元，年增 46%，毛利率 32.79%；合併營業利益 5.52 億元，年增 68%；合併稅前淨利 5.53 億元；合併稅後淨利 4.58 億元，年增 61%，稅後淨利率 15.19%；每股稅後盈餘 7.69 元。



展望今年，柏文表示，至少再擴增 6 處「健身工廠」新廠館，且規劃每個季度都有新據點開幕，新廠館分布在新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣及屏東縣，其中，承接原雲林縣斗六市卡坦有氧健身中心，卡坦獨棟健身會館經過全面改裝及進口頂級健身器材後，全新的「健身工廠」斗六廠已於 3 月 3 日正式開幕，成為雲林縣首家，也是唯一國際級健身會館。



另「健身工廠」於桃園市的第四家會館 -- 經國廠也將於本月 27 日開幕營運。今年 5 月，柏文將在屏東縣建置第二家國際級健身會館 --「潮州廠」，「潮州廠」位於新「潮州車站」一樓商場，開幕後將為眾多常住潮州卻是在高雄市、屏東市就業、就學的民眾，提供更便利的健身服務。此外，下半年「健身工廠」還有台中市文心南廠等 3 處新廠館加入營運，為今年營收獲利的增長溢注成長動能。



除擴增新廠館外，柏文亦積極強化現有據點之競爭力以提升獲利，其中位於台北市的「健身工廠」信義廠將增加一個樓層的營業面積，將於 4 月開放使用；另於台南市安平區租地自建 1,200 坪獨棟全新健身會館，將於今年底前完工開幕，未來將提供台南市安平區民眾一處全新運動健身會館。