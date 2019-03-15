貝恩：過度買入中國互聯網科技 私募股權恐因泡沫破裂重創

貝恩 (Bain & Company) 週五 (15 日) 發布 2019 年亞太私募股權投資報告，認為亞太私募股權交易的前景愈來愈暗淡。報告指出，美中貿易緊張局勢、利率上升以及大小基金之間日益激烈的競爭，是最令人擔憂的逆風。

在報告中，這家全球管理諮詢公司特別點出，私募股權 (PE) 投資者愈來愈關注中國的「新經濟」部門，但此處可能充滿投機性泡沫。

私募股價買入成本過高

中國「新經濟」通常依賴行動網路不斷發展，例如線上購物及其他基於網路的乘車、食品、金融等業務，近幾年來備受關注。

報告指出，許多私募股權在過去 5 年中，以高昂成本將中國互聯網科技公司，納入投資組合，現在卻面臨投資前景惡化的風險。而這些投資者，卻因已經過度買入，而難以脫身。更糟的是，當前環境在短期間內不太可能明顯改善。

貝恩的數據顯示，2018 年，中國占亞太區 PE 交易互聯網科技公司總額的 70% 以上。投資者將 590 億美元投入「新經濟」公司，金額為 2010 年的 20 倍。但其成本極高，以中位數看，主要透過 31 倍 Ebitda (扣除利息、稅項、折舊和攤銷前的收益) 的比率進行投資。貝恩說，這比 2016-18 年的中位數高出 2.4 倍。

報告指出，去年此一行業的平均交易規模，從 2013 年的 3000 萬美元增加到 2.13 億美元。報告說，「私募股權和風險投資大量流入中國新經濟公司，已經使低端的市場過度飽和，促使投資者尋求更大的投資。」

私募股權擔心泡沫破裂風險

貝恩權合夥人兼亞太區負責人 Kiki Yang 說：「近期由私募股權主導，中國互聯網和技術業 IPO 出現疲勞跡象，以創紀錄的高倍數買入的資產，仍在公司投資組合中，我們預計泡沫可能隨時破裂。」

貝恩指出，過去兩年來，多達 62% 的上市公司，已經較 IPO 價格損失 30% 以上，而 2015-16 年僅為 7%。

而調查中，高達 3 分之 2 的投資者表示，他們認為未來幾年泡沫破滅的風險「極高」。報告認為，中國新經濟的不確定性將考驗這一產業的復原力和創造力。