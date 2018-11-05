富達看好6大新經濟產業 阿里、高鑫、比亞迪具投資亮點

富達中國消費動力基金經理馬磊看好新經濟股，認為「A、B、C、D、E」5 個字母所代表的 6 大產業存在結構性成長機會，包括工業自動化 (Automation)、人工智慧 (Artificial Intelligence)、大數據 (Big Data)、雲端運算 (Cloud)、內需消費 (Domestic Consumption) 及電動車 (Electric Cars)，其中馬磊認為阿里巴巴 (BABA-US)、高鑫零售 (6808-HK) 及比亞迪 (1211-HK) 具投資亮點。

香港《明報》引述馬磊指出，即使假設中國股市重蹈日股在 1990 年至 1994 年的覆轍，即大盤在未來 3 至 5 年反覆下跌，他仍然有信心在以下 6 大產業找到好公司作投資對象：

1、工業自動化緩解工資上漲

根據中國工控網數據，中國工業自動化新增訂單在 2014 年第四季至 2016 年第三季逐年回落後，自 2016 年第四季開始回復成長，去年及今年上半年增幅達雙位數；馬磊分析，這次行業復甦屬結構性而非周期性，原因是目前中國汽車及紡織業已開始應用機械人生產，以抵消工人薪資每年上升 7% 至 10% 所帶來的經營壓力，從而提升利潤，料將愈來愈普及，為機械人及其他工業自動化生產商帶來更多訂單。

2、人工智能暫應用於人臉識別

中共中央政治局總書記習近平在上週二 (10 月 30 日) 就人工智慧發展現狀和趨勢會上強調，人工智慧是新一輪科技革命和產業變革的驅動力，加快發展新一代人工智慧是事關中國能否抓住新一輪科技革命，以及產業變革機遇的戰略問題。馬磊指出，中國在人工智慧範疇的發展已緊隨美國居全球第二，當中有 3 家人臉識別公司更屬世界級，而有趣的是，他聽說京東金融已應用「豬臉識別」技術，向養豬戶批出貸款時作盡職審查。

3、大數據提升高鑫分店銷售 1 成

隨着中國智慧型電話應用愈來愈普及，目前已有超過 7 億互聯網用戶，而中移動 (0941-HK) 及聯通 (0762-HK) 今年上半年手機數據流量躍升逾 150% 至 250%；若中國企業能應用有關數據為客戶度身訂做產品及服務，可望提升經營效率。馬磊表示，阿里巴巴 1 年前以人民幣 224 億元，入股中國最大特賣場企業高鑫零售約 36% 股權後，現已開始在高鑫部分分店採用大數據技術，這些分店的同店銷售按年成長近 1 成，成績亮眼。

4、阿里成中國雲端運算一哥

美國科技股王亞馬遜 (AMZN-US) 上季雲端運算業務收入，較去年同期勁升 46% 至 66.8 億美元，盈餘逾 20 億美元，屬各大業務成長亮點。

馬磊指出，亞馬遜是全球雲端運算市場一哥，阿里巴巴則是中國一哥，全球則排名第四 (落後於美國微軟及 Google 母公司 Alphabet)。據阿里上週五 (2 日) 公布的上季業績，雲端運算業務收入年成長高達 90%，至人民幣 56.7 億元 (約 8.25 億美元)，雖然只是亞馬遜同期收入的 12.4%，但若能維持高成長率，可望逐漸收窄差距。

5、中國網購成內需增長亮點

馬磊認為，中國電子商貿佔整體零售銷售的比例，可視作新經濟領域成長的縮影，有關比例去年約 15%，今年料攀升到 17% 至 18%，不久將來料升至 20%。作為中國最大電子商務企業，阿里上季電商收入年增 56% 至人民幣 725 億元人民幣；更重要是，9 月底止 12 個月活躍客戶平均數較 6 月底止 12 個月成長 2500 萬戶至 6 億戶。阿里首席執行官張勇表示，該數據反映集團不同業務的協同效應大，料有關效益將在下週日的「雙十一節」顯現。

6、 電動車龍頭比亞迪

去年中國電動車銷量 58 萬輛全球最高，全球市佔率高達 50%，是排名第二位的美國銷量約 3 倍。馬磊引述 IHS Market Estimate 預測，中國電動車銷量 2018 年、2019 年及 2020 年將分別增至 85 萬、156 萬及 213 萬輛，他預料當 2020 年銷量突破 200 萬輛，便會形成群聚效應，拉動整個產業鏈，包括電池及其原材料鈷。中國電動車龍頭股比亞迪上季新能源汽車銷量為 6.85 萬輛，已等同上半年銷量逾 9 成，集團預期本季銷情將繼續成長。