星展：人口紅利與行動智慧裝置 三產業成大陸新經濟力道

中國大陸挾人口紅利優勢，成為全球第二大消費市場，在行動智慧裝置盛行推波助瀾下，電子商務、遊戲與手機支付等三大領域都有顯著成長，成大陸新經濟的三大勢力。

星展銀行投資長辦公室報告指出，大陸企業過去數年來採用西方企業經營模式，在電子商務、遊戲與手機支付等領域顯著成長，尤其在超級應用程式（Super App）方面更是領先全球，包括消費者每日活動的微信（WeChat），即橫跨通訊、金融交易、消費購物與社交活動等。

其中電子商務部分，星展銀行認為，商品交易在大陸經濟占有重要一席之地，以去 (2017) 年為例，商品交易就占大陸 GDP 約 33.5%。

報告進一步分析，在手機支付快速崛起後，更推升網路購物的比重，去年光是網路購物就占零售比重約 15%，預估比還有機會持續攀升；根據統計，大陸網路購物滲透率從 2009 年的 28%，到了 2017 年提升至 69%，其中又以家電、電子產品與流行服飾成長幅度較大。

在智慧型手機方面，2015 年時，大陸的智慧型手機滲透率為 53%，低於美國的 74%，但由於大陸總人口數達 14 億，而智慧型手機使用人數超過 7 億，約為美國總人口數的兩倍，目前預估仍有 47% 的人未使用智慧型手機，顯示智慧型手機市場仍有相當大的潛在成長空間。

而網路世代也造就了網路遊戲興起，尤其在推動遊戲主力千禧世代（1983 年 1 月至 1994 年 12 月間出生）的推波助瀾下，加上智慧型手機盛行，讓手機遊戲成為大陸最熱門的遊戲平台。

根據數據調查公司 Newzoo 預估，手遊佔中國遊戲市場營收的 60.7%，其他則來自桌機和遊戲機，從全球市場角度來看，預估遊戲市場的營收在 2021 年會達 1801 億美元，其中手遊占比達 59%。預估中國在遊戲產業 2018 年可創造 379 億美元的營收，約為全球遊戲營收比重的 27%。