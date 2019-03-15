〈工商界提建言〉談製造業急單免七休一 林伯豐：應朝協商周休二日加班方向進行

工商協進會理事長林伯豐今 (15) 日表示，製造業接急單免七休一方向是對的，但應朝周休二日加班來進行，安排正常人力生產才是正確的方向。他並認為，政府對台商回台投資優惠政策，還不夠優惠，若台商回台投資，建議政府應免除境外所得課稅，且減稅可吸引更多台商在台賺錢繳稅，對台灣有利。

經濟部將向勞動部爭取 11 項製造業接急單免七休一，對此，林伯豐表示，方向是對的，但整體來說應該是立法朝周休二日加班來進行，同時配套周休二日以外的例外，且企業應與工會進行勞資協商，若免除七休一，只有急單需求會使用到，應安排正常人力生產，才是正確的方向。

針對中國人大今投票通過《外商投資法》，林伯豐認為，台商在中國仍是外資，只是目前享有特殊的內資待遇，雖中國鼓勵台商繼續在陸投資，但台商必須顧慮，第一，產業鏈能否因應美中貿易戰紛亂，因產業鏈重組是必然的現象，第二，既有優勢能否轉移至中國內銷產業。

林伯豐也認為，政府對台商回台投資優惠政策，還不夠優惠，目前台商在海外投資的境外所得需要課稅，現在必須有許多條件回台新增投資，才可退稅，建議政府應免除課稅，且減稅可吸引更多台商在台賺錢、繳稅，對台灣而言有利。

林伯豐並強調，目前台商回台投資最大的挑戰，包括地價貴、且政府非核家園目標難以達成等，他指出，世界各國都有使用核電，日本也在福島核災後，重啟核電，但台灣不是缺電、就是電價太貴，呼籲離岸風電躉購電價應重新檢討，降低躉購費率。