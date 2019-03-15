電子菁英30、特選外資豐擁50兩檔報酬指數 3/18起正式發布

台灣指數公司今 (15) 日宣布，下週一起將計算同步發布「電子菁英 30 報酬指數」、「特選外資豐擁 50 報酬指數」盤中即時指數，篩選財務體質優良的成分股編製主題型與 Smart Beta 指數，滿足投資人對國內被動式投資商品的需求，活絡資本市場。

其中，「電子菁英 30 報酬指數」是從具流動性的台灣電子業上市公司中選出營運穩定、營業毛利、獲利能力與配息能力名列前茅的中大型電子產業，成分股多為大型上市電子股，因此 30 檔指數成分股占上市電子產業股票總市值約 6 成，具產業代表性。

至於「特選外資豐擁 50 報酬指數」是參考市場偏好所編製，選股方式則以財務指標進行篩選，先排除獲利能力不符條件的公司，再從外資持股市值由大至小排序，選取 50 檔成分股，利用自由流通市值加權，並透過一年四次定期審核調整成分股組合，使指數走勢更能反應整體外資持股調整，表彰外資投資符合特定基本面條件股票組合的績效表現。

另外，「低波動精選 30 指數」18 日起將更名為「低波動股利精選 30 指數」，該指數編製方式主要參考權證標的審查準則進行流動性篩選，再於其中挑選出符合股利發放標準之股票後，利用短中長期加權波動度為篩選指標，精選 30 檔低波動股票。

台灣指數公司表示，低波動股票大多屬營運相對穩定的中大型上市公司，股利發放多以現金股息為主，因此指數殖利率也相對較高；統計 2007 年到 2018 年期間，每年殖利率皆優於大盤，近三年殖利率平均更達 5% 以上。