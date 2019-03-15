豐祥-KY新廠下半年動工 估今年營運可望續增

機車零組件大廠豐祥 - KY(5288) 受惠中美貿易戰轉單效應，儘管 2 月營收因工作天數下降，但前 2 月營收為 8.73 億元，年增 37%。預估今年成長動能來自休閒車輛的成長，加上新訂單成果逐漸顯現，成長動能可望持續。豐祥初期以機車零組件為主要產品，1988 年開始切入生產醫療器材及零件，2010 年設立越南廠，目前主要產品為機車零組件、汽車零組件、醫療器材零件及休閒車零件。



2018 年機車佔營收比重為 70%、休閒車輛 20%、醫療器材 10%。



豐祥 2018 年因美中貿易延燒，大陸出口至美國產品恐被課較高的關稅，導致客戶訂單移轉至東南亞，豐祥受到轉單效應，去年 10 月、11 月營收連創新高，今年元月突破 5 億元再創新高。此外，休閒車輛在客戶陸續發表新車型，帶動公司休閒車輛占比提升，毛利率也因產品組合優化提升，法人推估去年每股盈餘可望超過 8 元，營收及獲利將創歷年新高。



豐祥 2018 年休閒車輛的營收成長約 40%，是帶動營運成長的主要動力來源，去年購入百善新廠土地，預計今年下半年動工，估計 2021 年投產，未來新廠產能完全開出後，營收將倍增。