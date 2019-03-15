海悅複製董事會倍數飆漲行情？法人估今年EPS 6元新高、殖利率8%

今年房市 329 推案，飆逾 2000 億元，創歷史次高，代銷業者接案也大幅成長，隨著建商大舉讓利推案，海悅 (2348) 等國內 4 大代銷業接案量暴增，目前合計在手新案量逾 3700 億元，較去年同期大增逾 8 成。海悅表示，過去海悅集團平均每年新接案量約 600 億～800 億元，今年可能衝刺到 1000 億元，較過去成長逾 25%，其中上半年就超過 700 億元，較去年高出 200 億元，這一點從海悅在 104 求職網擴大職缺，大舉徵才可看出今年海悅營運成長動能強勁。海悅去年前三季 EPS 4.19 元，法人估全年 EPS 約可達 5～5.5 元，今年接案量若成長 25%，那麼今年全年 EPS 就有機會上看 6 元，創歷史新高。



去年現金股利 3.6 元，法人預期今年將不亞於 3.6 元，估計應有 4 元左右水準，且帳上現金仍超過 6 億元，接近 1 個股本，未來幾年高配息可望成為常態。



若如此，海悅股價 50 元附近，本益比僅約 8 倍，現金殖利率更高達 8%。



去年董事會宣布發現金股利後，激勵海悅股價從 30 元以下一波到底大漲到 63 元，漲幅高達 110% 以上。今年董事會預計在 3 月 21 日召開，去年董事會 3 月 23 日召開前 2～3 天股價開始增溫，今年董事會即將在下週四 (3/21) 召開，從近期股價帶量突破長期下降趨勢線反壓，量能也是突破下降趨勢反壓，顯示多頭已有蠢蠢欲動為下週董事會熱身的動作。



技術面來看，日、週、月 KD 均呈現罕見同步黃金交叉，配合量增及高息殖利率題材當道，一旦站穩 50 元，將是波段漲勢啟動領先訊號。今年高 EPS 及高現金殖利率來看，及原被借殼股東力廣持股已陸續在市場消化大部分，股價站穩 50 元後要挑戰去年高點 63 元機會不小。

