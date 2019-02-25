豐祥-KY去年休閒車輛營收增40% 估今年成長動能可望延續

機車零組件大廠豐祥 - KY(5288) 元月營收 5.79 億元，年增逾 50%，月增 31%，除受惠休閒車輛因中美貿易戰而訂單湧入外，越南機車需求也進入高峰期，法人指出，豐祥 2018 年休閒車輛的營收成長約 40%，是帶動營運成長的主要動力來源，預估新客戶及新訂單成果將開始顯現，成長動能可望延續。豐祥初期以機車零組件為主要產品，1988 年開始切入生產醫療器材及零件，2010 年設立越南廠，目前主要產品為機車零組件、汽車零組件、醫療器材零件及休閒車零件。



豐祥 2018 年機車營收占比 70%、休閒車輛 20%、醫療器材 10%。



中美貿易戰持續，對主要產能在越南的豐祥有利，2018 年休閒車輛的營收成長約 40%，是帶動營運成長的主要動力來源，法人認為，新客戶及新訂單的成果將開始顯現，成長動能可望延續。



據了解，豐祥為因應休閒車訂單需求，在越南已開設了第五廠區，並持續增加設備，由於豐祥目前因訂單供不應求，公司也已在越南新購入土地，準備啟動擴廠，迎接更多來自北美的訂單。