〈車市〉LEXUS總代理賣贏賓士 YARIS奪單一車種銷售冠軍 和泰車成大贏家

元月汽車銷售統計今 (1) 日出爐，新車總掛牌數達 44143 台，月增 5.1%，但仍較去年同期減少 7.9%，前 10 大銷售排名中，僅 4 大車商成長，包括 Benz、BMW 和 LEXUS 和 HYUNDAI，又以 LEXUS 靠著休旅車三劍客推升單月銷售衝上 3183 台、年增幅高達 83.7% 最驚人，已直逼進口車霸主 Benz 的 3290 台。

LEXUS 1 月創單月銷量新高紀錄，並成為高級車品牌總代理銷售之冠，和泰車 (2207-TW) 解釋，市售賓士的外匯車 100% 都是國外領過牌的「中古車」，而依據監理所 1 月掛牌資料來看，賓士在 1 月的領車中生產年份超過 2 年以上車輛占 30%，也凸顯出，LEXUS 僅靠總代理即創造單月銷售突破 3000 台的優異成績。

其中的功臣是，LEXUS 旗下三款 SUV 車系 RX、NX 和 UX 1 月合計販售比重達高級車 SUV 的 37.6%，其中，甫上市的小型豪華跨界休旅 UX 累積訂單量已突破 2000 台，成為 LEXUS 休旅車三劍客。

此外，ES 也以超規格豪華房車，成功吸引更多年輕新貴入主，單月銷售達 836 台。

和泰車強調，未來 LEXUS 將持續導入貼近消費者需求的車款，力拚將 LEXUS 銷售推向新高峰。

除了 LEXUS 買氣暢旺，TOYOTA 買氣也逐漸回穩，和泰車指出，1 月 ALTIS 登錄高達 2155 台，休旅車霸主 RAV4 登錄台數衝上 1922 台，力壓 HONDA CR-V。

YARIS 掛牌逼近 2300 台 為元月單一車種銷售冠軍

而 YARIS 異軍突起，登錄台數高達 2283 台，相較於去年同期成長超過 70%，並成為 1 月台灣汽車市場單一車種銷售冠軍，進而帶動 TOYOTA 全品牌市占率來到 33.2%，創下近兩年來單月新高。

整體來看前 10 大車商表現，TOYOTA 1 月銷量 11479 台，年減 12.83%；中華 (2204-TW) 三菱 5435 台，年減 3.5%；裕日車 (2227-TW)Nissan 3673 台，年減 7.23%；HONDA 3525 台，年減 11.1%；Benz 3290 台，年增 6.7%；LEXUS 3183 台，年增 83.7%；BMW 1676 台，年增 1.3%；福特 1539 台，年減 35%，福斯 1365 台，年減 15.4%；HYUNDAI 1273 台，年增 9%。