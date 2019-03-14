烘焙展將開展 南僑展出規模最大 今年營收挑戰200億元

年度烘焙業盛事「2019 台北國際烘焙暨設備展」明 (15) 日起在貿協南港展覽館開展，417 家廠商參展、共 1800 個攤位創歷史新高，其中以南僑 (1702-TW) 以 105 個攤位，使用 286 坪的展出規模最大，其他參展業者並包括了統一 (1216-TW)、德麥 (1264-TW)、三能 - KY(6671-TW) 及富味鄉 (1260-TW) 等企業。

南僑去年合併營收已達 182.77 億元，創新高，今年營收規模將朝 200 億元挑戰，其中合併營收中，油脂產品路 66.3% ，加上冷凍麵糰的 3.1%，已占產品營收比重近 7 成，而在台灣營收部分，油脂去年營收 14 億元，冷凍麵糰 6 億元，估為 20 億元，在南僑全力推廣下，兩項營收預計都將有 1 成的成長。

南僑去年合併營收達 182.77 億元，其中油脂占 66.3%，冷凍麵糰占 3.1%、餐飲占 7.6%、冰品占 4.8%、泰南僑占 13.2%，洗劑占營收 3.2%。

南僑 2018 年營收為 182.77 億元，創新高，年增 6.43%，稅後純益為 10.13 億元，年增 2%，每股純益約為 4.08 元，為連續 4 年每股稅後純益在 4 元之上。

南僑新南向政策上，今年起執行投資泰國約新台幣 50 億元的 5 年投資計畫，今年投資金額約 12.2 億元，用於擴充泰國廠產能，同時，南僑內部預計，南僑泰國擴廠後，在南僑集團營收比重將提高 20%。泰國南僑在已取得國際品牌食品大廠的長約訂單後，將利用泰國有利的農產品供應優勢，加工後輸往美國。

南僑在本次參展以包括冷凍麵糰的升級基礎冷凍麵糰、高附加價值冷凍麵糰、甚至中式早餐點心冷凍麵糰產品，南僑董事長陳飛龍明天也親至攤位主持產品說明會。陳飛龍今年將在南僑館邀請 20 位漢餅大師展演漢餅新餅藝，希望喚起烘焙市場對漢餅的重視。

三能 - KY 董事長張瑞榮。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，去年上市掛牌的專業烘焙器具製造商三能 - KY，也在本次烘焙展中參展。