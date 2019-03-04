烘焙業市場規模上看600億元 興富發也來軋上一腳

不僅統一企業 (1216-TW) 董事長羅智先看好台灣烘焙市場規模超過 600 億元，包括全聯、全家 (5903-TW) 等都大舉投資軋上一腳，建商興富發 (2542-TW) 也來投入參加，集團旗下博元建設投資「貝可麗烘焙工坊」，今 (4) 日也在台北大直開幕。

興富發指出，興富發集團除建築營造本業，正式跨足、商場、飯店、餐飲多元事業共同發展，集團並朝 10 年再賺 1000 億元的獲利倍增計劃邁進，集團內「貝可麗烘焙工坊」第一家店今天在台北大直 CBD 正式開幕，成為興富發首發餐飲店舖。

興富發透過集團內博元建設開設「貝可麗烘焙工坊」，屬於博元建設內的一個事業部門，除生產、銷售烘焙產品，也在店內提供餐飲服務；貝可麗店面空間並由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，流暢舒適的走道動線，落地採光的無壓大空間，打造興富發首發的餐飲店舖。

興富發表示，「貝可麗烘焙工坊」明星產品除總裁鄭欽天力薦黃金波蘿流沙包及紅酒桂圓之外，總裁夫人特別推薦仙女奶茶。

統一企業事長羅智先認為，烘焙業將是下個精彩的產業；統一集團瞄準烘焙業每年 600 億元的商機，持續推出新的產品，統一麵包一年出貨至少 1 億個；此商機引起全家便利的注意，並已投資 17 億元成立福比麵包廠供應自連鎖體系。

全聯則瞄準現烤麵包市場的商機，投資至少 5 億元自建冷凍麵糰廠，並延伸在各地興建小型麵包烤焙廠。