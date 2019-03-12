蘋果邀請函已寄出！3 月 25 日春季發表會揭密

週一 (11 日) 蘋果正式向各大媒體和個人發送邀請函，將於美東時間 3 月 25 日 (週一) 舉辦春季發表會，地點選在位於加州庫帕提諾的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater)。

蘋果邀請函中並沒有透露任何細節，但傳聞已久的串流媒體電視服務和新聞訂閱服務 (Apple News) 有望亮相。

外界多推測這次春季發表會將聚焦於蘋果的「服務新品」而平時常見的「硬體新品」發表。

上月中旬傳出，蘋果計畫最快在 4 月推出新的串流媒體服務，包括免費提供原創影音內容之外，還提供整合訂閱其他數位媒體服務的平台，但目前不會加入 Netflix 與 Hulu 頻道且尚未與 HBO 簽約。

據報導，蘋果已邀請了包括珍妮花安妮絲頓、珍妮佛嘉納和導演 J·J· 亞伯拉罕等明星出席。

同時，蘋果計劃推出 Apple News 訂閱服務，將主要新聞媒體整合並透過月付 10 美元方案搭售。

目前，蘋果正面臨 iPhone 銷售放緩的局面，此舉很大程度上被視為蘋果提振服務業務而做出的努力。蘋果近期財報公布，購物旺季的 iPhone 銷量下滑 15%，其服務業務營收卻締造史上最高 109 億美元的紀錄。

然而，部分媒體認為，除了推出新服務外，蘋果也有可能發布新產品。

無線充電板 AirPower 也是傳聞可能推出的新產品。(圖：翻攝 APPLEINSIDER)

除了從 9.7 吋升級至 10 吋以上的新 iPad 有望在本次發表會推出外，新款 iPad mini 和配有無線充電盒的 AirPods 耳機也有望亮相。無線充電板 AirPower 也是傳聞可能推出的新品。