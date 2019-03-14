拒絕「蘋果稅」 Spotify針對App Store提出反壟斷訴訟

音樂串流媒體 Spotify (SPOT-US) 昨 (13) 日向歐盟委員會提交針對蘋果 (APPL-US) 的反壟斷訴訟，指控其在 App Store 向競爭對手抽取高達 30% 的稅，以壯大自家 Apple Music 的串流音樂服務。

Spotify 指出，30% 的抽成會導致自家音樂串流服務競爭力弱於 Apple Music，並抱怨付費用戶只能透過 App Store 完成支付，無法藉由自家官方網站進行支付。

對此，Spotify 執行長 Daniel Ek 指出，蘋果身兼裁判和球員，故意讓其他競爭者居於弱勢，故決定向歐盟提起訴訟，確保行業的公平競爭。

蘋果 App Store 商店有超過 3 萬個第三方付費 App，預計今年來自 App Store 的總收入達到 134 億美元，占其 2019 財年總利潤的 12%。蘋果財務長 Luca Maestri 表示，該公司的部分收入增長源於這些第三方付費 App。

根據相關報導，目前服務業務已是蘋果繼 iPhone 後的第二大業務，未來服務收入占比將繼續提升，預計 2021 財年會首次達到 20%，並在 2023 財年達到 23%。

華爾街投資銀行 Keybanc 在報告中表示，Spotify 的起訴事實與原則均站得住腳，可能進一步衝擊蘋果的品牌形象。此外，若蘋果被迫修改政策條款，也會對該公司的平台服務收入帶來相當風險。

針對第三方 App 抽成的指控，科技媒體 Engadget 高級編輯 Daniel Cooper 撰文指出，蘋果設置不能跳轉到第三方網站進行付費的理由，是因為考慮到可能存在的詐欺行為。然而這對蘋果稅的名聲依舊無半點助益，因為過去像是亞馬遜、微信、Netflix 等多家科技巨頭的訂閱情況皆曾受其影響。

此外，蘋果稅爭議也引來了國會議員的反對之聲。美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 特別指出，蘋果不能在其 APP 商店裡既是玩家又是店主，呼籲拆分科技巨頭，防止他們濫用地位。

除了蘋果外，亞馬遜也存在球員兼裁判的情況。該企業能在網購過程中識別出用戶喜愛的商品，加工生產後搶先推薦給用戶，同時阻止其他品牌的同類型產品出現在用戶的介面上。

昨日遞交起訴狀後，蘋果股價上升 0.44%，報 181.71 美元；Spotify 股價下降 1.27%，收報 143.49 美元。