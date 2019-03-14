美股盤中─經濟數據轉弱 川習會延後 股市受到壓力

美國股市週二中場下跌，美國公布新屋銷售數據較預期疲弱，為股市帶來壓力。投資人亦關心中美貿易協商。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數下跌 0.84 點至 25702.05 點。

Nasdaq 指數下跌 6.71 點或 0.09% 至 7636.70。

S&P 500 指數上漲 0.61 點或 0.02% 至 2811.53。

臉書股價下跌 2%，該公司網站全球性當機，造成重大利空。紐約時報報導，聯邦檢察官對該公司與其他科技大廠進行的資訊交易，進行刑事調查，該社會媒體股價亦因而受到壓力。

美國 1 月新屋銷售下降 6.9%，降幅大於預期，顯示美國政府關門促使買方退場。

報導指出，中美兩國正推遲川習高峰會，由 3 月底推遲至 4 月，亦壓低了股市氣氛。稍早，川普曾說，他不急於達成貿易協定。

投資人原預期，中美兩國領袖將於本月稍後，在 Mar-a-Lago 會晤，因為兩國都宣稱，貿易協商已有進展。

分析師說，兩國仍然預期將能達成協議，但中美貿易協商的樂觀正在消退。

蘋果股價上漲逾 0.5%，分析師將該公司股票評級核定為加碼，股價目標為 220 美元。

S&P 500 中的科技股本週表現搶眼，至週三收盤為止，上漲逾 3%，為今年以來，表現最佳類股。

