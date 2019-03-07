Netflix揭竿起義 抗議「蘋果稅」麥格理：蘋果投資人的救生圈要飄走了

去年 Netflix (NFLX-US)用戶透過 iPhone app 付費的 11 美元中，就有 3.3 美元流入蘋果 (AAPL-US) 口袋。

可想而知，Netflix 和其他公司有多麼厭煩蘋果靠 iPhone app 分得一杯羹的方式。

Netflix 去年開始反抗蘋果抽成（蘋果 app 抽成約 15% 至 30%)，避開 iTunes 付費推出新的付費管道。

採取同樣做法的廠商還有 Spotify，因為 Spotify 用戶如果透過 iPhone app 註冊付費，那每月 10 美元的訂閱費就要上繳 3 美元給蘋果，而且蘋果日後還推出 Apple Music，無須支付平台費用，儼然是不公平的競爭。potify 發言人 Jonathan Prince 就曾形容，「蘋果吃了自己的蛋糕，還想跨過來挖我們的蛋糕吃。」

此外，代表消費者的律師團隊也向法院控訴蘋果以具有壟斷力的 iPhone app 平台，制定不公平的抽成政策，倘若法院判決不利蘋果，最終可能迫使蘋果大幅削減 app 上架費用。

在蘋果已因 iPhone 銷量銳減而股價受挫 25% 之際，這又讓蘋果多了一個壞消息。

蘋果 iPhone 用戶遲遲不換機，新款 iPhone 銷量就上不來，加強蘋果仰賴訂閱服務的營收，根據 FactSet 調查，分析師預期今年 iPhone 營收將自去年的 1410 億美元下降 15%，但蘋果服務業務今年營收預計達 460 億美元，Schachter 估計，app 商城營收將占其中約 160 億美元，以此計算，來自服務部門和 app 商城的營收均在短短 3 年內翻升一倍。

蘋果已將數位服務業務定位成新的獲利引擎，倘若 app 商城的收入受衝擊，其獲利策略也會受影響，因 app 商城的收入占蘋果服務部門營收的 1/3。

蘋果先前曾捍衛自家收費政策，稱他們需審核所有 app 並確保商城是安全的電商環境，所以這樣的收費合理。Google (GOOGL-US) 的 app 平台收費也大致相同，但谷歌整體業務沒有那麼仰賴此一營收項目。

除了 app 上架費用，蘋果的服務部門營收來源包括 Apple Music 串流服務、iCloud 儲存費用、Apple Care、Apple Pay 和谷歌支付的廣告傭金 (谷歌付費給 iPhone 內建的搜尋引擎)，蘋果也預計今年春季推出自家串流影視服務，但迄今消息不多。

或許因為蘋果打算切入串流影視市場，正如過去切入音樂市場那樣，所以更激發 Netflix 反抗蘋果的收費，Netflix 訂閱戶若要付費，會被導向 Netflix 自家網站，避開使用 iphone app 付費。（Netflix 去年也在谷歌的 app 商城上套用同樣做法)

根據追蹤 app 市場的 App Annie 公司，事實上單一家 Netflix 反抗也沒什麼大不了，雖然 Netflix 支付給蘋果的傭金約 1.1 億美元，已是非遊戲類 app 中最高者，但也僅占蘋果服務部門營收的 0.3%，其他超過 3 萬家第三方 app 仍是乖乖繳納「蘋果稅」，因為多數 app 廠商都擔心如果抗議蘋果抽成，自家 app 恐怕沒有上架的空間。

然而，這種「揭竿起義」的動作卻可能引發其他科技公司跟進。但蘋果似乎不擔心這點，外電報導，知情人士透露，蘋果甚至要求收取更高的傭金，對一個類似 Netflix 的新聞平台服務 app 抽成高達 50%。

但對比老神在在的蘋果，分析師卻沒這麼樂觀。

在 Netflix 做出反抗蘋果抽成的舉動後，麥格理證券分析師 Benjamin Schachter 認為，投資者把蘋果服務部門當「汪洋裡的救生圈」，但現在這救生圈就要飄走了。