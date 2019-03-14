自住客與台商買盤助攻 台灣房產今年可望價穩量回溫

房市逐漸揮別過去幾年修正整理，根據資誠 (PwC) 與城市土地學會 (Urban Land Institute) 今 (14) 日發布的報告指出，台灣住宅市場在投資客退場後，自住買盤有回流跡象，加上台商回台流推波助瀾，預期今年台灣房地產價量可望逐進穩定回溫。

普華國際不動產公司董事長劉博文表示，聯準會暫緩升息步調，市場攻給趨緩，因此儘管景氣態勢不明，但受訪者對於今年房地產態度相對樂觀。

劉博文指出，台灣房地產市場過去幾年因投資客退場，整體房市呈現價跌量縮的修正時期，但隨著房貸寬限期到期，投資客陸續出場後，加上自住客買盤浮現，推升房市價量回穩。

此外，美中貿易戰與全球反避稅趨勢，讓台商興起回台念頭，因而帶動自住住宅與工業用地需求興起；此外，台北市 A 級商辦供給不足，也帶動租金上漲，上述因素都是推升房市回穩的支撐力量。

事實上，公股行庫對於今年房市也持正面態度，包括土銀、合庫銀都看好今年房市可望在自住客買盤支撐下，推升房貸業務成長，劉博文也說，國內銀行對於房地產抵押貸款的承作態度依然積極。綜合以上因素，預期今年台灣房地產市場價格將逐漸趨於穩定，交易量可望進一步回溫。

根據資誠與城市土地學會聯合發布的《2019 年全球房地產趨勢報告》(2019 Global Edition of Emerging Trends in Real Estate)，報告指出，市場擔憂全球主要市場的政治不確定性、貿易戰和經濟成長趨緩，房地產投資者越來越謹慎。