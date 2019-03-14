中華電攜手日本軟銀簽署合作備忘錄 共同發展物聯網與人工智能

中華電信 (2412) 積極推展跨國業務發展，領航產業創新與應用，於今 (14) 日宣布攜手日本軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 旗下電信業務子公司－軟銀公司(SoftBank Corp.)，簽署合作備忘錄(MOU)。未來將結合雙方優勢，積極協作開發物聯網、AI 人工智慧、大數據等相關領域發展，致力打造台灣智慧城市的最佳應用案例，透過跨國合作共創雙贏。中華電信表示，此次合作著重於大數據應用、跨國物聯網平台設置、行動物聯網服務研發，包含智慧城市、智慧農業、智慧畜牧、智慧資產追蹤等應用解決方案。此外，中華電信也將參考日本軟銀公司在物聯網結合 AI 的創新應用，以及如何透過大數據與 AI 的結合提高生產力等進行交流。透過此次與日本軟銀合作，中華電信布局跨國行動物聯網的觸角將更加延伸。



中華電信積極與台日指標電信業者交流，期盼為台灣各產業提出創新應用的解決方案。雙方跨出合作的第一步，未來在物聯網、AI 人工智慧、大數據的合作共創新局。