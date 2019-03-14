統一搶攻麵包商機 新推卡士達麵包搶市 盼創下另波搶購熱潮

統一 (1216) 看好烘焙產業商機，搶在「台北國際烘焙暨設備展」登場前，統一旗下統一麵包於統一超商 (2912) 推出新的卡士達麵包，內餡採用蛋黃與鮮乳調配，而統一集團每年烘焙相關營業額約近 60 億元，此次「台北國際烘焙暨設備展」也將以在地食材，推出相關烘焙展演。統一麵包表示，7-11 新上市的卡士達麵包，有別於市面上卡士達內餡，統一麵包卡士達內餡是採用蛋黃與鮮乳調配，讓卡士達醬料更香醇濃稠。



以過去經驗，統一麵包於 2017 年 2 月推出「海鹽羅宋」就以平均每 5.16 秒賣出一顆，成為 7-11 於 2017 年度銷售霸主烘焙新產品；2018 年 8 月再度推出「菱格香菠蘿」，上市之初短短幾個月就賣出 344 萬顆以上，再次刷新銷售高點。統一麵包預估此次新上市的卡士達麵包也可創出一波熱銷。



此外，統一舉辦的「第一屆 統一烘焙盃校際烘焙大賽」已於日前舉行總決賽，全台校際 12 強隊伍同場競技，其中由弘光科技大學陳彥銘、莊富凱及經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱兩組技壓群雄奪得「評審團大獎」。統一麵包表示，這二組得獎不僅創意表現亮眼、口感風味穩健，更是具備量化可行性，獲得評審們一致的肯定及認同，未來統一麵包將協助進行產品上架美味與量化的調整，將有機會實現在統一超商上架銷售。