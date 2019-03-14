淡季影響 紅馬-KY 2月營收月減近五成 今年以提升市佔及毛利率為目標

受到故鄉納稅及伴手禮淡季影響，紅馬 - KY(2928)2 月營收 3.7 億元，月減 49.17%，而在伴手禮事業部分，由於今年 5 月日本新天皇登基，出現史無前例的黃金週 10 天連休，因此多數日本人選擇將海外旅行延至黃金週。紅馬 - KY 表示，亦利用 2 月份此一時機，積極規劃發展大型故鄉納稅 B2B 平台，以協助地方自治體將地方特色商品同步在合作的各大日本入口網站上進行銷售，期有效提升故鄉納稅業務的推廣效益。此外，紅馬 - KY 提到，今年 2 月總務省正式將故鄉納稅回禮率（回禮佔捐款金額的比例）定為 30% 以內，低於以往部分自治體所設定的回禮率，雖然對部分商品收入可能有影響，但對於商品毛利率影響不大，反而經過手續費率的調升，營收組成中手續費收入比重增加，明顯貢獻在整體毛利及毛利率。



紅馬 - KY 今年將持續發展故鄉納稅 B2B 平台，期待透過自主研發的行動網路平台並搭配 API 技術，協助地方自治體與供應商將其高品質的特色商品，快速有效地同步刊登於多個日本一線入口網站，以大幅提高瀏覽量及商品曝光度，有效提升商品銷售量及建立品牌信任度。



紅馬 - KY 進一步表示，在伴手禮及故鄉納稅業務方面，預計年底前將可望進一步拓展其他異業結合的地方創生業務，並與其他大型伴手禮業者合作，藉此提升伴手禮業務的規模經濟與經營效率，並同步拓展伴手禮業務的線上平台與實體通路佈局，對於市占率增長及毛利率提升兩大目標深具信心，今年整體營運表現可望重回 2017 年水準。