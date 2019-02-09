〈Q1金融展望〉公股行庫：上半年景氣平淡 5G、水泥今年可望逆勢成長

今年景氣怎麼走？公股行庫認為，隨著全球景氣成長趨緩及貿易緊張情緒升溫，加上國際油價也走跌，勢必造成今年上半年電子產業因進入淡季，加上庫存去化動作而呈現淡季更淡，整體而言，公股行庫認為，今年上半年景氣應會較趨平淡。

彰化銀行表示，包括美國、歐元區、日本及中國等主要經濟體成長力道已漸放緩，主計總處去年 11 月也下修我國今年經濟成長率至 2.41%，低於去年的 2.66%。我國是以外貿為主的國家，進出口總額超過 GDP 總額，而 IMF 預期今年全球貿易增量將由 4.2% 放緩至 4.0%，這些將削弱我國出口成長動能，加以海外機械投資需求降溫及傳產接單轉趨保守等因素影響，國外淨需求對經濟成長已形成拖累，勢必也影響國內投資及消費。

事實上，從去 (2018) 年第四季開始，包括終端的智慧型手機、PC 及工具機等，已呈現銷售情況不如預期的狀況，從產業走勢變化即可窺見端倪。

不過，行庫仍看好有些產業可在逆勢中保持成長動能，彰銀表示，由於全球多數主要國家 5G 商轉時間訂於 2020 年，這也讓 5G 相關的網通設備，像是射頻元件、天線、光通訊設備、晶片、銅箔基板、載板、散熱模組等零組件及交換器與資料中心、小型基地台、光通訊設備等今年將可望搭題材議題受惠。

前瞻基礎建設也有助於增加國內水泥需求，中國以基礎建設作為經濟支撐的主要重點政策，帶動水泥需求轉佳，加上持續供給側改革，價格將維持高檔，因此看好我國水泥產業今年仍有高水準表現。

另外，紡織成衣業受惠美國消費者信心仍強，Nike、UA、GAP 等品牌

成衣廠亦調高今年展望，加上去年底油價大跌，上游化纖原料價格下滑，亦有利我國成衣廠商獲利表現。

值得留意的是，太陽能雖今年全球裝置量會較去年增加，但因價格較去年大幅下滑，今年全球產值仍會較去年減少，且中國一線大廠仍有擴產動作，產業競爭仍激烈，我國廠商今年仍不易轉虧為盈。

在資產配置部分，彰銀較看好新台幣債券鎖定公債與質優公司債進行投資，只要高信評都是潛在投資標的；至於股票部分將鎖定位處正向產業，具有績優、高配息及價位在低基期的中大型個股，待其股價合理時增加持股以獲取長期穩定之股息收益。