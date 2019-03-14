滬深盤後 - 上證指數失守3000關卡 成交顯著量縮

陸股兩市今 (14 日) 低開，盤中持續下挫，尾盤跌幅略有縮減，上證指數再度跌破 3000 點。截至收盤，上證指數跌 1.20%，報 2990.69 點；深成指數跌 1.82%，報 9417.93 點；創業板指數跌 2.58%，報 1650.19 點。

成交金額方面，滬市成交人民幣 3562.40 億元，深市成交 4562.81 億元，兩市合計成交 8125.21 億元，較上一交易日的 10512.28 億元明顯縮量。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

以類股來看，水泥、機場航運、白酒股漲幅居前，數字孿生、養殖業、邊緣計算等先前熱門股票，則出現大幅回調。

前期輪番活躍的各類題材股跌勢延續，創業板指午後一度跌逾 3.7%。聯儲證券首席投顧胡曉輝認為，股指本週初放量滯漲，從點位來看，上證指數與創業板指數均臨近成交密集區，拋壓加劇是短期調整的主因。

近期較受矚目的個股，中國平安漲 1.76%，報 72.80 元；中國人保跌 4.76%，報 9.61；人民網跌停、東方通信漲 5.33%、中信建投漲 2.45%。

中國國家統計局今公布數據，中國 1 至 2 月規模以上工業增加值年增 5.3%，剔除春節因素影響的增長速度為 6.1%，工業生產總體平穩。不過汽車增速繼續負增長，同時前 2 月發電量增速也較 12 月有所回落。整體經濟數據相對疲軟，也為今日股市帶來壓力。

海通證券指出，繼上週五上證 50 指數出現明顯的回檔後，昨日一路高歌猛進的創業板指數也出現了大幅回檔，結合消息面看，監管層面再提嚴管股市配資以及大小非清倉式減持的升溫，都在一定程度上影響著市場的做多情緒，預計後市指數可能圍繞 3000 點進入區間震盪整理的格局，成交量也將會相應下降。

國泰君安證券研究所所長黃燕銘上海春季策略會最新觀點表示，繼續看好後市，行情還沒有走完。3 月 13 號傳監管層再次排查券商的配資風險，如果情況屬實，這應該是個非常有必要的措施，有利於股市的健康發展。