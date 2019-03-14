臉書面臨刑事調查 至少兩家知名製造商遭傳喚

臉書 (FB-US) 的隱私風波似乎仍在持續當中，據報導，美國聯邦檢察官正在對臉書與其他大型科技公司所有的數據和資訊共享合作協議進行刑事調查。

據悉，紐約檢察官已經發出傳票，傳喚至少兩家曾與臉書合作並達成協議的智慧手機製造商，要求提供相關資料與紀錄。兩家公司皆通過與臉書的合作獲得了數億用戶個人資訊的相關的訪問權限。

現今有 150 多家公司與臉書達成了數據分享的協議，其中包括亞馬遜、蘋果、微軟和索尼。協議允許這些公司在未經用戶同意的情況下看到用戶的朋友列表、聯繫資訊和其他相關數據，所涉及的內容可能遠比臉書之前露露的要多。不過這些交易大多數已經終止，臉書在過去兩年中逐步取消了大部分合作夥伴關係。

臉書發言人表示：「我們正在與調查人員合作，認真對待這些調查。我們提供了公開證詞，回答了問題，並承諾將會繼續這樣做。」

目前尚不清楚紐約檢察官的調查將於何時開始。先前劍橋分析 (Cambridge Analytica) 醜聞爆發，第三方研究應用程式獲取大約 8700 萬臉書用戶數據，臉書已連續幾個月接受美國的聯邦貿易委員會 (FTC) 和證券交易委員的調查。據報導，由於劍橋醜聞和隨後發生的數據洩露事件，臉書可能會面臨數十億美元的罰款，罰款金額可能創下有史以來的最高開罰紀綠。