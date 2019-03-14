中菲擬配息3元 在手訂單充足 今年獲利有望挑戰前高

中菲 (5403) 去年獲利站上歷史第三高，EPS3.08 元，擬每股配息 3 元，以今日平盤價格 38.05 元計算，殖利率 7.88%。中菲表示，由於軟體建置、更新需求持續升溫，今年在手專案訂單樂觀，全年動能充足，以目前在手訂單而言，有望挑戰 2017 年的營收及獲利表現，將持續追求穩定的獲利成長。中菲指出，2017 年在高毛利的大專案挹注下，獲利表現創下歷史新高，去年獲利則回歸正常水準，而今年隨系統整合需求攀升，雖目前接獲沒有大專案的急單，但訂單能見度已達全年，對於今年獲利展望樂觀，以在手訂單而言，獲利有望挑戰前高紀錄，其餘專案接單狀況則要視客戶需求而定，以 2017 年為例，該專案即為一次性的急單，將配合客戶需求做專案調整。



中菲有近七成客戶來自金融業，而在銀行信託業務部分，中菲市佔率更達八成以上，為公司穩定的獲利來源。中菲提到，隨 FinTech 趨勢興起，金融業對於系統整合需求逐年攀漲，也帶動公司軟體及勞務收入比重由兩成攀至約 45%，硬體比重則由七到八成降至約 55%，也是近年毛利率及獲利轉佳的主要因素。



中菲指出，硬體的毛利率約落在 13-17%，而軟體及後續維修、更新等勞務收入的毛利率則達 30-50%，隨後者的營收占比增加，也帶動獲利體質轉佳，推升毛利率站上 30%，未來也將維持軟硬體營收 45:55 的比例，持續優化獲利體質。



此外，中菲也提到，目前公司 300 人中有約 200 人為軟體工程師，軟體工程師占比優於同業，而由於業務持續成長，未來也將持續擴增工程師人力，用以推升成長動能。