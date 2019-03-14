揚明光、矽創、定穎、儒鴻、力山

揚明光 (3504)：自結 2 月營收 3.31 億元，年增 10.55%。看準 3D 列印與智能家居產品應用，預期生財用 3D 列印機上半年出貨成長約 15% 至 20%。今日股價跳空開高，再創波段新高 103.5 元。

矽創 (8016)：P-Sensor 產品去年順利打入中國手機品牌，在手機全屏幕的趨勢下，拉升高階微縫測距 P-Sensor 的需求，未來全屏幕設計將逐步往中低階手機滲透，並帶動 P-Sensor 的出貨成長。今日股價延續前日攻勢，創下波段新高 136.5 元。



定穎 (6251)：累計前 2 月營收達 20 億元，年增 9.47%，創下歷史新高。汽車雷達的高頻天線板出貨量逐步放大。突破大箱型區間，今日股價跳空開高，突破 10 元關卡，創下波段新高 10.55 元。



儒鴻 (1476)：台北國際自行車展可望帶動自行車服裝出貨量大增，貿易戰轉單讓訂單能見度確認至今年下半年。股價突破底部盤整區間，今日股價跳空開高，創下波段新高 417 元，惟遭逢大量壓力區間而拉回。



力山 (1515)：在新款高階健身機產線陸續開出，及木土機轉單效益帶動下，累積前 2 月營收達 14.29 億元，較去年同期成長 125.4%。股價回測月線跌破後，隨即站回來，重返 90 元大關，未來有望挑戰前高 94.1 元。