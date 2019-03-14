西勝去年EPS 1.24元 將配息1元

西勝 (3625) 公告去年財報，全年營收 28.59 億元，創下歷年新高紀錄，年增 47.16%；歸屬母公司淨利 0.89 億元，年減 26.45%，EPS 1.24 元。西勝表示，該公司自動化生產比重逐步拉高之下，去年 NB 電池模組出貨量成長 2.48% 到 2141 萬套，第四季營收與全年營收均創新高；由於被動元件價格大幅上漲，以及進行產品組合與產線調整生產成本上升，全年獲利較 2017 年減少，不過隨著調整逐步到位，單季獲利逐季躍升，第四季單季獲利較季增 53.63%，亦為近兩年單季獲利的次高紀錄。



西勝表示，展望今年，因上半年完成 PACK 自動化與 SMD 產線擴產後，規模效益將充分顯現，有助於毛利率再提升，營運展望穩定樂觀。此外，該公司董事會通過配發現金股利 1 元 (包含資本公積 0.25 元)，配發率達 60%；以週三(13 日) 收盤 21.65 元計，殖利率 4.6%。