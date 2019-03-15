〈區塊鏈大應用〉西班牙最大證券交易所將運用區塊鏈技術認證抵押品

據報導，西班牙最大的證券交易所 Bolsas y Mercados Españoles (BME) 已經完成了第一項透過區塊鏈技術認證抵押品的測試，並預計在今年底之前推出這項基於區塊鏈的系統。

BME 與投資服務公司 Renta 4 Banco 合作進行這項測試。BME 表示，該測試「顯示從點到點的流程總時間減少了超過 80%」，從根本上改善了參與者在操作和風險管理的能力。這項區塊鏈系統為流程進行電子化，並允許市場參與者能實時監控。

「分散式帳本 (DLT) 技術使我們能夠大幅縮減時間並改善系統的操作和控制，為電子生成的證書提供法律確定性，保護隱私的同時符合通用數據保護法規。」BME 數位化轉型主管 Berta Ares 表示。

Renta 4 Banco IT 系統負責人 TeresaSánchezAlonso 表示：「這項區塊鏈計劃與 Renta 4 Banco 客戶服務的數位化、自動化和持續改進的策略一致。」

根據新聞稿，BME 和 Renta 4 Banco 目標在 2019 年底之前正式推出這項新的系統。

在去年夏天，BME 也參與了一項聯合的區塊鏈技術前測計劃，旨在通過區塊鏈技術記錄認股權證的發行。該計劃的參與者包括西班牙國家證券市場委員會 (CNMV)，BBVA，法國巴黎銀行，CaixaBank 等。

2 月初，瑞士主要的證券交易所瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 計劃在 2019 年下半年為該交易所即將推出的數位交易平台 SDX 進行區塊鏈技術整合。基於區塊鏈的交易平台旨在降低交易風險，並擴大可交易範圍。