〈區塊鏈大應用〉IDC：全球區塊鏈資本支出今年將達29億美元

據國際研調機構 IDC 在 3 月份發布的最新報告中顯示，全球區塊鏈解決方案的資本支出將在 2019 年達到 29 億美元。

在名為「全球半年區塊鏈支出指南」的報告中分析了新興的區塊鏈市場，針對了 19 個產業中 10 項技術和 9 個地理區域中的 15 個用例的支出數據進行分析。

該報告預測，2019 年區塊鏈資本支出將近 29 億美元，較去年的 15 億美元成長 88.7%。在 2018 年至 2022 年期間，區塊鏈資本支出的複合年增率 (CAGR) 預估為 76%，總資本支出預計在 2022 年達到 124 億美元。

區塊鏈資本支出的成長的主要來自於金融部門，投資額超過 11 億美元。其次是零售和專業服務業領導的製造和資源部門，兩者在今年的區塊鏈市場中資本支出分別為 6.53 億美元和 6.42 億美元。

跨境支付及結算、交易融資及結算預計在 2019 年獲得最多的投資，分別為 4.53 億美元和 2.85 億美元。據報導，銀行業將傾向在這兩種項目中分配最多的投資。

報告顯示，IT 和商業服務部門將在 2019 年佔總區塊鏈市場資本支出的 70%，而區塊鏈平台軟體將成為服務類別以外最大的資本支出部門，五年未來的複合年增率為 81.2%。

從地理位置上來看，在 2019 年區塊鏈資本支出排名中，美國將位居第一，達 11 億美元，其次是西歐和中國，分別為 6.74 億美元和 3.19 億美元。

在今年 2 月份的一份報告中預測，到 2024 年，全球區塊鏈在能源公用事業應用市場預估將成長 60%，達到 34 億美元。相較之下，2018 年全球區塊鏈在能源公用事業應用市場為 2.104 億美元。