遠傳攜手微軟舉辦「遠傳AI黑客松競賽」 培育產業人才

遠傳 (4904) 近年以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)為發展主軸，致力數位轉型與創新應用發展，並著手培育相關人才，此次攜手 AI 領域長期的合作夥伴微軟，舉辦「遠傳 AI 黑客松競賽」，運用微軟 Azure 雲端平台開發 AI 創新解決方案，跨界成軍的選手切磋交流，激盪創新火花，更促成不同應用場景的 AI 解決方案百花齊放。遠傳電信總經理井琪表示，遠傳長期深耕『大人物』領域技術研發、人才培育與創新應用，並積極與世界頂尖的企業夥伴合作，共創產業新價值。遠傳很高興能與微軟一起舉辦『遠傳 AI 黑客松競賽』，不僅帶動內部創新風氣、精進遠傳人才對於 AI 技術的掌握能力，深富創新思惟與技術力的比賽成果，更是別具價值。未來，期望藉由與微軟在 AI 領域兼具深度與廣度的長期合作，運用微軟領先全球的 AI 技術，結合遠傳投入新經濟佈局與發展，共同打造符合各產業真實情境、最接地氣的 AI 創新應用解決方案。



此次「遠傳 AI 黑客松競賽」首獎團隊建立機房冰水機預測模型，達到高度節能減碳效益；第二名團隊運用機器學習建立交易風險預測模型，並融合客戶關懷機制，大幅降低呆帳發生率；參獎團隊則是發展光纖網路維修週期預警系統；不僅均成功解決痛點，並開創嶄新商業模式，令專家評審為之驚艷。



台灣微軟總經理孫基康表示，去年底微軟技術中心 (MTC) 在台北總部打造全新的 AI 應用展示區，希望帶領各產業夥伴共同看見 AI 應用願景、進而將 AI 思維全面注入第一線情境中，提升產業與整體生態系的競爭力。透過本次黑客松競賽，看見 AI 在實務方面創造出的諸多可能性。微軟非常樂見 AI 在台灣產業中遍地開花，也期待率先實現 AI 產業化的遠傳能作為先鋒，與微軟一同帶領客戶與合作夥伴共創台灣 AI 產業生態系的全面轉型。



而遠傳與微軟近年展開長期 AI 夥伴關係，共同推動台灣產業轉型與人才培育，繼去年微軟邀請遠傳成為台灣「微軟 AI 研發中心」電信產業首位合作夥伴；5 月遠傳應邀出席微軟在北京舉行的「亞洲研究院創新論壇」，成為台灣唯一受邀的「創新匯」成員；12 月遠傳並以創新匯成員身分邀請微軟亞洲研究院院長洪小文及三位世界級專業研究員到遠傳進行演講，針對遠傳 AI 技術發展及創新應用深度交流。遠傳同時發揮物聯網與 AI 產業的領航實力，透過大數據分析挖掘出獨特的商業洞察，積極整合遠東集團資源，AI 應用實績遍佈集團紡織、水泥、鋼鐵等產業，成功扮演集團數位轉型加速器的關鍵角色。未來，遠傳將全力推動產業數位轉型，協助國內企業接軌國際、共創藍海商機。

