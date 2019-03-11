〈貨攬業無懼貿易戰〉供應鏈結構逐漸區域移轉 台驊：將加強插旗東協

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (11) 日公布 2 月合併營收 5.97 億元，由於工作天數較少，營收月減 43.68%、年減 16.43%，不過前 2 月 16.58 億元，仍較去年同期成長 1.57%，台驊表示，貿易戰讓全球供應鏈結構進行區域轉移，第 1 季將新設立菲律賓公司，以持續強化東南亞版圖。

台驊說明，美中貿易戰持續影響全球經貿環境，全球供應鏈結構正在進行區域轉移，受惠最大的就是擁有人口和土地紅利的東南亞，而台驊在東南亞市場，已深耕 10 多年，目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨和印尼各國，建立超過 10 個以上據點，去年第 4 季併購新加坡 ATP 公司，並引入高通等國際大型客戶，已逐漸增加貢獻。

台驊進一步指出，前 2 月東南亞區營收，年增幅高達 94%，看好東協市場成長性，第 1 季將新設立菲律賓公司。

就外部環境來看，台驊指出，川習會可能在 3 月 27 日達成正式貿易協定，屆時對中國進出口甚至亞洲整體貿易量，均可望增加。

上周中國第十三屆全國人大第二次會議，在北京開幕， 12 項關鍵施政報告中，最重要的就是減稅降費近人民幣 2 兆元。台驊指出，由於營運以大中華區為母體市場，預計該措施實施後，稅賦方面將有極大利多。

目前貨攬業看今年空海運運價展望並不明確，為讓收益更穩定，台驊表示，正整合集團資源，除物流外，也在中國積極發展供應鏈金融服務，藉此提高物流企業的附加價值。