[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/13 108/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.02580 10.00780 0.01800 0.17986 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.02580 10.00780 0.01800 0.17986 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.07380 10.05540 0.01840 0.18299 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.07380 10.05540 0.01840 0.18299 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.31080 10.29250 0.01830 0.17780 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.11820 10.10030 0.01790 0.17722 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.22110 10.20280 0.01830 0.17936 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.11710 10.09900 0.01810 0.17923 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.72000 23.44000 0.28000 1.19454 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.25000 26.34000 0.91000 3.45482 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.53050 9.51910 0.01140 0.11976 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.95450 9.94030 0.01420 0.14285 中國信託台灣活力基金 14.21000 14.05000 0.16000 1.13879 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.99170 9.98520 0.00650 0.06510 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.11840 9.11250 0.00590 0.06475 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35260 10.34420 0.00840 0.08120 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41650 9.40880 0.00770 0.08184 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.70360 10.64810 0.05550 0.52122 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18130 9.13370 0.04760 0.52115 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.22660 11.21460 0.01200 0.10700 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92820 9.91770 0.01050 0.10587 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.07600 40.78100 0.29500 0.72338 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.40640 41.14760 0.25880 0.62896 中國信託智能運動基金-台幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 中國信託智能運動基金-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01590 11.01570 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.73340 9.72030 0.01310 0.13477 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14010 9.12780 0.01230 0.13475 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.93990 9.92460 0.01530 0.15416 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32860 9.31430 0.01430 0.15353 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.92000 58.61000 0.31000 0.52892 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.55780 41.23780 0.32000 0.77599 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.45550 39.19590 0.25960 0.66231 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.83000 20.64000 0.19000 0.92054 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60530 11.60450 0.00080 0.00689 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.99540 10.95380 0.04160 0.37978 元大上證50基金 31.58000 31.53000 0.05000 0.15858 元大大中華TMT基金-人民幣 12.24000 11.88000 0.36000 3.03030 元大大中華TMT基金-新台幣 11.22000 10.85000 0.37000 3.41014 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.42000 13.30000 0.12000 0.90226 元大大中華價值指數基金-美元 12.89200 12.73300 0.15900 1.24872 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.44000 17.22900 0.21100 1.22468 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.69000 10.63700 0.05300 0.49826 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56900 10.47800 0.09100 0.86849 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.71000 13.62000 0.09000 0.66079 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.46080 47.39160 0.06920 0.14602 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.67000 10.67700 -0.00700 -0.06556 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76930 9.78960 -0.02030 -0.20736 元大中國機會債券基金-新台幣 10.08990 10.05920 0.03070 0.30519 元大巴西指數基金 7.07600 7.02000 0.05600 0.79772 元大巴菲特基金 25.26000 25.13000 0.13000 0.51731 元大日經225基金 26.79000 27.07000 -0.28000 -1.03436 元大台商收成基金 21.04000 20.92000 0.12000 0.57361 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 元大台灣50單日正向2倍基金 35.81000 35.71000 0.10000 0.28003 元大台灣中型100基金 31.04000 30.93000 0.11000 0.35564 元大台灣加權股價指數基金 24.45500 24.38400 0.07100 0.29117 元大台灣卓越50基金 77.49000 77.17000 0.32000 0.41467 元大台灣金融基金 17.16000 17.13000 0.03000 0.17513 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.90000 29.86000 0.04000 0.13396 元大台灣高股息基金 26.02000 25.98000 0.04000 0.15396 元大台灣電子科技基金 33.40000 33.21000 0.19000 0.57212 元大全球ETF成長組合基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大全球ETF穩健組合基金 14.55000 14.51000 0.04000 0.27567 元大全球人工智慧ETF基金 22.29000 22.22000 0.07000 0.31503 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.06000 12.97000 0.09000 0.69391 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 元大全球不動產證券化基金-美元 12.02000 11.93600 0.08400 0.70375 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.10000 8.95000 0.15000 1.67598 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.79000 0.11000 1.62003 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.59000 6.55000 0.04000 0.61069 元大全球股票入息基金-美元配息 8.54100 8.53900 0.00200 0.02342 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.28000 0.12000 0.90361 元大全球農業商機基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 元大印尼指數基金 9.28500 9.29300 -0.00800 -0.08609 元大印度指數基金 10.04500 9.92600 0.11900 1.19887 元大印度基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519 元大多多基金 16.33000 16.23000 0.10000 0.61614 元大多福基金 50.33000 49.95000 0.38000 0.76076 元大亞太成長基金 8.58000 8.52000 0.06000 0.70423 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97010 8.97560 -0.00550 -0.06128 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24980 7.27330 -0.02350 -0.32310 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.10700 9.05400 0.05300 0.58538 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.88900 9.84600 0.04300 0.43673 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.10560 10.15220 -0.04660 -0.45901 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.17700 10.16870 0.00830 0.08162 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.12670 10.16870 -0.04200 -0.41303 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.18480 10.17810 0.00670 0.06583 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.13440 10.17810 -0.04370 -0.42935 元大卓越基金 42.58000 42.37000 0.21000 0.49563 元大店頭基金 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445 元大泛歐成長基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39410 10.39340 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74020 9.73820 0.00200 0.02054 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.09710 32.07930 0.01780 0.05549 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.78240 38.48330 0.29910 0.77722 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.50580 18.65220 -0.14640 -0.78489 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.47220 19.17560 0.29660 1.54676 元大美國政府7至10年期債券基金 40.68590 40.57550 0.11040 0.27209 元大高科技基金 18.31000 18.24000 0.07000 0.38377 元大得利貨幣市場基金 16.29900 16.29880 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01370 12.01360 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 元大華夏中小基金 7.39000 7.29000 0.10000 1.37174 元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 元大新中國基金-美元 9.27400 9.13100 0.14300 1.56609 元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.11000 0.15000 1.64654 元大新主流基金 23.05000 22.87000 0.18000 0.78706 元大新東協平衡基金-美元 9.36500 9.32400 0.04100 0.43973 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25370 10.24370 0.01000 0.09762 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.72440 9.67760 0.04680 0.48359 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.77060 10.72050 0.05010 0.46733 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.09410 9.05180 0.04230 0.46731 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.10420 10.09030 0.01390 0.13776 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49140 9.50430 -0.01290 -0.13573 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.28430 10.27180 0.01250 0.12169 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.66670 9.68190 -0.01520 -0.15699 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.73060 9.71860 0.01200 0.12347 元大新興亞洲基金 11.07000 10.95000 0.12000 1.09589 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.41640 9.39180 0.02460 0.26193 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.94420 8.92090 0.02330 0.26118 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.69720 9.67350 0.02370 0.24500 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21780 9.19520 0.02260 0.24578 元大萬泰貨幣市場基金 15.14130 15.14110 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.25000 34.97000 0.28000 0.80069 元大實質多重資產基金-人民幣 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 元大實質多重資產基金-美元 8.42900 8.34200 0.08700 1.04292 元大實質多重資產基金-新台幣 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 元大滬深300單日反向1倍基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 元大滬深300單日正向2倍基金 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828 元大摩臺基金 36.21000 36.06000 0.15000 0.41597 元大標普500基金 26.10000 26.02000 0.08000 0.30746 元大標普500單日反向1倍基金 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675 元大標普500單日正向2倍基金 32.61000 32.42000 0.19000 0.58606 元大標智滬深300基金 17.95000 18.02000 -0.07000 -0.38846 元大歐洲50基金 23.74000 23.73000 0.01000 0.04214 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.33740 9.36000 -0.02260 -0.24145 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25780 10.25740 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947 日盛上選基金 32.30000 32.02000 0.28000 0.87445 日盛小而美基金 17.34000 17.19000 0.15000 0.87260 日盛中國內需動力基金 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.05280 12.02720 0.02560 0.21285 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82440 9.80350 0.02090 0.21319 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.28360 12.25660 0.02700 0.22029 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00610 9.98400 0.02210 0.22135 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.07310 11.05040 0.02270 0.20542 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00320 8.98480 0.01840 0.20479 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 日盛日盛基金 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888 日盛目標收益組合基金(美元) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 日盛全球抗暖化基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.26100 10.24680 0.01420 0.13858 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36440 9.35140 0.01300 0.13902 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.03420 10.02190 0.01230 0.12273 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15820 9.14700 0.01120 0.12244 日盛全球智能車基金(美元) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46410 2.45920 0.00490 0.19925 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65830 1.65510 0.00320 0.19334 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37960 0.37880 0.00080 0.21119 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25610 0.25560 0.00050 0.19562 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.53100 12.50700 0.02400 0.19189 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32250 8.30660 0.01590 0.19141 日盛亞洲機會基金 6.77000 6.71000 0.06000 0.89419 日盛首選基金 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087 日盛高科技基金 17.48000 17.40000 0.08000 0.45977 日盛貨幣市場基金 14.80980 14.80960 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.78000 37.46000 0.32000 0.85424 日盛精選五虎基金 34.98000 34.83000 0.15000 0.43066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52310 13.52290 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.18000 30.04000 0.14000 0.46605 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.47000 11.20000 0.27000 2.41071 台新MSCI中國基金 20.93000 20.68000 0.25000 1.20890 台新大眾貨幣市場基金 14.20010 14.19980 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34540 10.35240 -0.00700 -0.06762 台新中美貨幣市場基金-美元 10.70040 10.67450 0.02590 0.24263 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.29890 10.27640 0.02250 0.21895 台新中國通基金 42.12000 41.93000 0.19000 0.45314 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51730 0.51170 0.00560 1.09439 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.96100 15.79300 0.16800 1.06376 台新中國精選中小基金-美元 0.31680 0.31260 0.00420 1.34357 台新中國精選中小基金-新台幣 9.80000 9.67000 0.13000 1.34436 台新主流基金 22.92000 22.97000 -0.05000 -0.21768 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.64000 21.61000 0.03000 0.13882 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.70420 0.70300 0.00120 0.17070 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50940 0.50860 0.00080 0.15729 台新台灣中小基金 32.93000 32.70000 0.23000 0.70336 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.84560 9.83990 0.00570 0.05793 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.35940 9.32930 0.03010 0.32264 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.64680 10.61260 0.03420 0.32226 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.87980 9.83380 0.04600 0.46777 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.87930 10.82870 0.05060 0.46728 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 台新印度基金 14.51000 14.38000 0.13000 0.90403 台新亞美短期債券基金 11.41010 11.39830 0.01180 0.10352 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62540 8.59500 0.03040 0.35369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28460 0.28360 0.00100 0.35261 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.35290 12.30930 0.04360 0.35420 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40220 0.40070 0.00150 0.37434 台新真吉利貨幣市場基金 11.11610 11.11600 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.29710 30.14170 0.15540 0.51556 台新智慧生活基金-美元 10.25200 10.19090 0.06110 0.59955 台新智慧生活基金-新台幣 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35530 8.32430 0.03100 0.37240 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55910 8.52870 0.03040 0.35644 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.25500 9.22070 0.03430 0.37199 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49060 9.45690 0.03370 0.35635 台新新興市場債券基金(A類型) 11.05400 11.05090 0.00310 0.02805 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35250 0.35240 0.00010 0.02838 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01980 8.01750 0.00230 0.02869 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26940 0.26930 0.00010 0.03713 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.44000 0.03000 0.55147 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.30000 21.25000 0.05000 0.23529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27790 11.27710 0.00080 0.00709 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30240 10.28270 0.01970 0.19158 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14160 9.14320 -0.00160 -0.01750 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60410 10.60600 -0.00190 -0.01791 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91480 7.90160 0.01320 0.16705 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24460 9.22910 0.01550 0.16795 永豐中小基金 50.93000 50.70000 0.23000 0.45365 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74530 1.74350 0.00180 0.10324 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38210 2.37960 0.00250 0.10506 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.14510 8.12160 0.02350 0.28935 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.78550 10.75440 0.03110 0.28918 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.61000 0.04000 0.86768 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.41000 21.21000 0.20000 0.94295 永豐主流品牌基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650 永豐永豐基金 32.73000 32.77000 -0.04000 -0.12206 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25230 9.20490 0.04740 0.51494 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56640 9.51750 0.04890 0.51379 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12490 9.07920 0.04570 0.50335 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.43620 9.38890 0.04730 0.50379 永豐亞洲民生消費基金 12.23000 12.05000 0.18000 1.49378 永豐南非幣2021保本基金 13.67310 13.66920 0.00390 0.02853 永豐高科技基金 22.50000 22.52000 -0.02000 -0.08881 永豐貨幣市場基金 13.91760 13.91740 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07040 2.07250 -0.00210 -0.10133 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50950 2.51210 -0.00260 -0.10350 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77610 7.76960 0.00650 0.08366 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.70280 10.69380 0.00900 0.08416 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.07310 7.05570 0.01740 0.24661 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.15740 11.12990 0.02750 0.24708 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.81000 18.66000 0.15000 0.80386 永豐臺灣加權ETF基金 51.29000 51.16000 0.13000 0.25410 永豐領航科技基金 37.09000 37.04000 0.05000 0.13499 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 永豐趨勢平衡基金 40.64000 40.55000 0.09000 0.22195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78030 11.77950 0.00080 0.00679 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.69280 9.68540 0.00740 0.07640 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.15410 10.14640 0.00770 0.07589 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71510 9.70820 0.00690 0.07107 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.03290 10.02570 0.00720 0.07182 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74860 9.74010 0.00850 0.08727 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.33910 10.33000 0.00910 0.08809 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.72570 9.71770 0.00800 0.08232 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.12630 10.11810 0.00820 0.08104 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.96000 13.90000 0.06000 0.43165 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.79000 18.68000 0.11000 0.58887 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.71000 18.60000 0.11000 0.59140 兆豐國際生命科學基金 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.17520 10.15640 0.01880 0.18510 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.42120 10.40050 0.02070 0.19903 兆豐國際全球基金 30.73000 30.55000 0.18000 0.58920 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40520 10.40430 0.00090 0.00865 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09570 10.09360 0.00210 0.02081 兆豐國際國民基金 21.91000 21.79000 0.12000 0.55071 兆豐國際第一基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.42580 10.37930 0.04650 0.44801 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.09670 8.06050 0.03620 0.44910 兆豐國際萬全基金 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837 兆豐國際電子基金 25.04000 24.91000 0.13000 0.52188 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.02000 20.88000 0.14000 0.67050 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077 兆豐國際豐台灣基金 33.28000 33.11000 0.17000 0.51344 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53500 12.53490 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.35980 10.34440 0.01540 0.14887 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.21540 10.19910 0.01630 0.15982 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.34830 10.33130 0.01700 0.16455 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.26040 10.24520 0.01520 0.14836 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.30930 10.29280 0.01650 0.16031 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.28290 10.26600 0.01690 0.16462 合庫台灣基金 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 合庫全球高收益債券基金A類型 11.30200 11.28060 0.02140 0.18971 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.27870 12.25360 0.02510 0.20484 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.93160 10.90930 0.02230 0.20441 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.72440 11.70140 0.02300 0.19656 合庫全球高收益債券基金B類型 8.00410 7.98890 0.01520 0.19026 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32530 9.30660 0.01870 0.20093 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.94720 8.92890 0.01830 0.20495 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75250 8.73510 0.01740 0.19920 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.13920 9.12050 0.01870 0.20503 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 合庫貨幣市場基金 10.15620 10.15610 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67730 9.65450 0.02280 0.23616 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.91400 9.88980 0.02420 0.24470 合庫新興多重收益基金A類型 10.19030 10.16730 0.02300 0.22622 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.71070 11.68290 0.02780 0.23795 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.49990 14.46960 0.03030 0.20940 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60930 8.58890 0.02040 0.23752 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38060 9.35770 0.02290 0.24472 合庫新興多重收益基金B類型 7.78200 7.76440 0.01760 0.22668 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62070 8.60050 0.02020 0.23487 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.27740 10.25410 0.02330 0.22723 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193 安本標準兩岸價值基金 美元 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14600 11.14540 0.00060 0.00538 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.28170 10.26180 0.01990 0.19392 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15850 10.14050 0.01800 0.17751 安聯中國東協基金 15.62000 15.49000 0.13000 0.83925 安聯中國策略基金-美元 11.62000 11.48000 0.14000 1.21951 安聯中國策略基金-新臺幣 15.09000 14.91000 0.18000 1.20724 安聯中華新思路基金-人民幣 13.91000 13.78000 0.13000 0.94340 安聯中華新思路基金-美元 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434 安聯台灣大壩基金 28.76000 28.60000 0.16000 0.55944 安聯台灣科技基金 46.48000 46.29000 0.19000 0.41046 安聯台灣貨幣市場基金 12.52560 12.52550 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.75000 31.52000 0.23000 0.72970 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.35160 10.33060 0.02100 0.20328 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.28370 15.25340 0.03030 0.19864 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61750 9.59840 0.01910 0.19899 安聯四季成長組合基金-美元 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.66300 12.63690 0.02610 0.20654 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.36750 10.34560 0.02190 0.21168 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.41550 12.39010 0.02540 0.20500 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.36290 9.34470 0.01820 0.19476 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.28030 9.26080 0.01950 0.21056 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88580 8.86760 0.01820 0.20524 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.02050 0.00000 10.02050 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08970 12.05480 0.03490 0.28951 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98850 10.95600 0.03250 0.29664 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62680 10.59570 0.03110 0.29352 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56580 8.54110 0.02470 0.28919 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.41220 8.38740 0.02480 0.29568 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10890 8.08520 0.02370 0.29313 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08230 10.05270 0.02960 0.29445 安聯全球人口趨勢基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.84000 35.59000 0.25000 0.70244 安聯全球油礦金趨勢基金 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.13910 12.13310 0.00600 0.04945 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.37370 10.36850 0.00520 0.05015 安聯全球新興市場基金 17.36000 17.19000 0.17000 0.98895 安聯全球農金趨勢基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 安聯全球綠能趨勢基金 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯亞洲動態策略基金 21.98000 21.81000 0.17000 0.77946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.35490 10.35240 0.00250 0.02415 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99890 9.99640 0.00250 0.02501 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.25350 87.08830 0.16520 0.18969 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.00130 12.97130 0.03000 0.23128 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.77660 66.65970 0.11690 0.17537 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.85160 9.82890 0.02270 0.23095 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66360 2.66210 0.00150 0.05635 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86390 10.84710 0.01680 0.15488 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22430 2.22490 -0.00060 -0.02697 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91890 8.90510 0.01380 0.15497 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.98620 9.97450 0.01170 0.11730 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98660 9.97440 0.01220 0.12231 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.19390 10.18130 0.01260 0.12376 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.94490 9.93260 0.01230 0.12383 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.02270 10.00990 0.01280 0.12787 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.98580 9.97420 0.01160 0.11630 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98580 9.97360 0.01220 0.12232 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.19400 10.18130 0.01270 0.12474 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.94270 9.93050 0.01220 0.12285 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.02200 10.00930 0.01270 0.12688 宏利台灣動力基金 28.54000 28.35000 0.19000 0.67019 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94460 9.90370 0.04090 0.41298 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77290 9.73330 0.03960 0.40685 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.62570 7.59430 0.03140 0.41347 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59350 7.56260 0.03090 0.40859 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 宏利全球債券組合基金 13.25090 13.22150 0.02940 0.22237 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.88100 2.87860 0.00240 0.08337 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.03740 12.02690 0.01050 0.08730 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.76680 8.75920 0.00760 0.08677 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42440 2.42680 -0.00240 -0.09890 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.15650 11.14700 0.00950 0.08522 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35120 3.32740 0.02380 0.71527 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53590 0.53220 0.00370 0.69523 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.33000 15.22000 0.11000 0.72273 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.95280 11.93820 0.01460 0.12230 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.59090 10.57660 0.01430 0.13520 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19170 10.17860 0.01310 0.12870 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70140 8.69070 0.01070 0.12312 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33190 8.32070 0.01120 0.13460 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20150 8.19080 0.01070 0.13063 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.16310 8.15270 0.01040 0.12757 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87450 2.86930 0.00520 0.18123 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41700 0.41610 0.00090 0.21629 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.58320 12.55850 0.02470 0.19668 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95100 0.94920 0.00180 0.18963 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37740 7.36280 0.01460 0.19829 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04820 2.04440 0.00380 0.18587 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29490 0.00060 0.20346 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00200 8.98420 0.01780 0.19813 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32770 0.32720 0.00050 0.15281 宏利萬利貨幣市場基金 13.66950 13.66930 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.51000 0.02000 0.79681 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 宏利臺灣股息收益基金 24.13000 24.04000 0.09000 0.37438 宏利澳幣保本基金 12.43840 12.43580 0.00260 0.02091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04690 10.05310 -0.00620 -0.06167 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.54490 9.51450 0.03040 0.31951 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.99900 8.97180 0.02720 0.30317 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.10960 11.07600 0.03360 0.30336 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 貝萊德新台幣基金 12.95500 12.95490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.56000 25.47000 0.09000 0.35336 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43210 11.42710 0.00500 0.04376 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26340 10.23390 0.02950 0.28826 保德信大中華基金-人民幣 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 保德信大中華基金-美元 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562 保德信大中華基金-新台幣 29.72000 29.39000 0.33000 1.12283 保德信中小型股基金 45.90000 45.67000 0.23000 0.50361 保德信中國中小基金-人民幣 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095 保德信中國中小基金-美元 9.41000 9.24000 0.17000 1.83983 保德信中國中小基金-新臺幣 9.10000 8.93000 0.17000 1.90370 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71460 9.66080 0.05380 0.55689 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.76320 9.71040 0.05280 0.54375 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82330 9.76990 0.05340 0.54658 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.76530 10.70680 0.05850 0.54638 保德信中國品牌基金-人民幣 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 保德信中國品牌基金-美元 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 保德信台商全方位基金 34.66000 34.42000 0.24000 0.69727 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.35000 27.22000 0.13000 0.47759 保德信全球消費商機基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624 保德信全球基礎建設基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 保德信全球資源基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.56000 33.50000 0.06000 0.17910 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48340 10.45580 0.02760 0.26397 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.60980 10.58180 0.02800 0.26461 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.47830 10.45240 0.02590 0.24779 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.60450 10.57830 0.02620 0.24768 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53220 9.51810 0.01410 0.14814 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53460 10.51900 0.01560 0.14830 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06900 9.05700 0.01200 0.13249 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00740 9.99410 0.01330 0.13308 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.03000 8.01270 0.01730 0.21591 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92550 10.90200 0.02350 0.21556 保德信亞太基金 20.77000 20.53000 0.24000 1.16902 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56390 8.54980 0.01410 0.16492 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63430 11.61520 0.01910 0.16444 保德信店頭市場基金 32.54000 32.59000 -0.05000 -0.15342 保德信拉丁美洲基金 7.45000 7.42000 0.03000 0.40431 保德信金平衡基金 29.29000 29.18000 0.11000 0.37697 保德信金滿意基金 41.43000 41.45000 -0.02000 -0.04825 保德信科技島基金 25.61000 25.61000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 91.34000 91.17000 0.17000 0.18646 保德信第一基金 24.77000 24.67000 0.10000 0.40535 保德信貨幣市場基金 15.81120 15.81100 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.46590 10.43680 0.02910 0.27882 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.66270 10.63480 0.02790 0.26235 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.72450 10.69440 0.03010 0.28146 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.23040 10.20340 0.02700 0.26462 保德信新世紀基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01440 8.00430 0.01010 0.12618 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.16960 11.15550 0.01410 0.12640 保德信新興趨勢組合基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 保德信瑞騰基金 15.58680 15.58650 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86290 9.85830 0.00460 0.04666 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.26180 10.25750 0.00430 0.04192 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.78300 9.77800 0.00500 0.05114 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99700 9.99710 -0.00010 -0.00100 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89110 9.88320 0.00790 0.07993 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16580 10.15770 0.00810 0.07974 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80000 9.78980 0.01020 0.10419 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01160 10.00120 0.01040 0.10399 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.26810 10.25540 0.01270 0.12384 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23630 10.22490 0.01140 0.11149 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36590 10.35470 0.01120 0.10816 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13110 10.11940 0.01170 0.11562 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24850 10.23650 0.01200 0.11723 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08540 10.07850 0.00690 0.06846 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37100 10.36630 0.00470 0.04534 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97670 9.96900 0.00770 0.07724 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17620 10.16820 0.00800 0.07868 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94220 9.93540 0.00680 0.06844 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77480 9.76280 0.01200 0.12292 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23310 10.22220 0.01090 0.10663 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35860 10.34780 0.01080 0.10437 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.39100 10.37980 0.01120 0.10790 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.67100 10.65930 0.01170 0.10976 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21360 10.20130 0.01230 0.12057 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31810 10.30570 0.01240 0.12032 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09650 10.08430 0.01220 0.12098 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.15800 10.14540 0.01260 0.12419 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.13840 10.12740 0.01100 0.10862 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.96250 9.95380 0.00870 0.08740 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.96450 9.95540 0.00910 0.09141 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16210 10.14720 0.01490 0.14684 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.16390 10.15380 0.01010 0.09947 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92980 9.91500 0.01480 0.14927 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.92760 9.91450 0.01310 0.13213 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95520 1.95320 0.00200 0.10240 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75540 2.75260 0.00280 0.10172 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29740 0.29670 0.00070 0.23593 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45380 0.45290 0.00090 0.19872 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46210 8.44240 0.01970 0.23335 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15150 12.12570 0.02580 0.21277 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53530 9.52880 0.00650 0.06821 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95470 11.94660 0.00810 0.06780 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71080 8.69540 0.01540 0.17711 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97110 10.95170 0.01940 0.17714 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51540 10.50610 0.00930 0.08852 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36800 10.36160 0.00640 0.06177 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.42000 18.34000 0.08000 0.43621 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4238.42000 4220.77000 17.65000 0.41817 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23310 10.22890 0.00420 0.04106 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.96810 10.96110 0.00700 0.06386 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.11230 10.10960 0.00270 0.02671 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85730 9.85420 0.00310 0.03146 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32210 10.31880 0.00330 0.03198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.82750 9.82430 0.00320 0.03257 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10870 10.10280 0.00590 0.05840 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.10330 10.10430 -0.00100 -0.00990 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06100 6.05100 0.01000 0.16526 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84620 10.82820 0.01800 0.16623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.91180 10.78640 0.12540 1.16258 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.98710 11.84750 0.13960 1.17831 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.16530 11.03550 0.12980 1.17620 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51040 9.40110 0.10930 1.16263 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.89680 9.78160 0.11520 1.17772 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.74020 9.62700 0.11320 1.17586 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.91280 10.78740 0.12540 1.16247 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.44810 11.31480 0.13330 1.17810 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.40870 11.27610 0.13260 1.17594 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 6.96000 0.05000 0.71839 柏瑞巨人基金 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68100 13.68090 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.99000 15.92000 0.07000 0.43970 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.77450 13.74840 0.02610 0.18984 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17940 12.15480 0.02460 0.20239 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.76260 12.73650 0.02610 0.20492 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57610 8.55990 0.01620 0.18925 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68220 6.66950 0.01270 0.19042 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60680 8.58940 0.01740 0.20258 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38970 8.37530 0.01440 0.17193 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62100 10.59930 0.02170 0.20473 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28400 8.26930 0.01470 0.17777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.36010 12.33520 0.02490 0.20186 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.93340 11.91080 0.02260 0.18974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.48580 12.46440 0.02140 0.17169 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.61810 11.59430 0.02380 0.20527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85670 8.83990 0.01680 0.19005 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61890 9.59950 0.01940 0.20209 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58810 9.57170 0.01640 0.17134 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.44410 9.42480 0.01930 0.20478 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32180 9.30520 0.01660 0.17839 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.35510 10.33390 0.02120 0.20515 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.26670 10.24650 0.02020 0.19714 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.12830 10.10640 0.02190 0.21669 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.19450 10.17400 0.02050 0.20149 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74790 9.72800 0.01990 0.20456 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.48130 0.01870 0.19723 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.43900 10.42670 0.01230 0.11797 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52300 9.50240 0.02060 0.21679 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59070 9.57140 0.01930 0.20164 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.33570 10.31460 0.02110 0.20456 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.26680 10.24660 0.02020 0.19714 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.12860 10.10660 0.02200 0.21768 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.19470 10.17420 0.02050 0.20149 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74770 9.72770 0.02000 0.20560 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.50010 9.48140 0.01870 0.19723 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.60970 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32020 9.30640 0.01380 0.14829 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95620 9.94150 0.01470 0.14787 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.49910 9.48400 0.01510 0.15922 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.06000 16.97000 0.09000 0.53035 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94720 12.93940 0.00780 0.06028 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.41240 10.37280 0.03960 0.38177 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.41050 11.37100 0.03950 0.34737 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21370 12.17820 0.03550 0.29150 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.95220 10.90860 0.04360 0.39968 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.20180 9.16680 0.03500 0.38181 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.74970 9.71590 0.03380 0.34788 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.64560 9.61760 0.02800 0.29113 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.71530 9.67670 0.03860 0.39890 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.33700 9.30140 0.03560 0.38274 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.55060 9.51750 0.03310 0.34778 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.48620 11.45290 0.03330 0.29076 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.65780 9.61940 0.03840 0.39919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.64000 28.59000 0.05000 0.17489 國泰大中華基金 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917 國泰小龍基金-台幣級別 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 國泰小龍基金-美元I級別 0.47120 0.46880 0.00240 0.51195 國泰中小成長基金-台幣級別 41.02000 41.03000 -0.01000 -0.02437 國泰中小成長基金-美元I級別 1.32740 1.32030 0.00710 0.53776 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.09260 4.03640 0.05620 1.39233 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.86000 18.53000 0.33000 1.78090 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71080 0.69830 0.01250 1.79006 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66670 0.65500 0.01170 1.78626 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22070 2.22490 -0.00420 -0.18877 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98750 9.96930 0.01820 0.18256 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18410 8.16920 0.01490 0.18239 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32660 0.32600 0.00060 0.18405 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70400 11.70320 0.00080 0.00684 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74070 1.73380 0.00690 0.39797 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.46670 10.44500 0.02170 0.20775 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34430 0.34360 0.00070 0.20373 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.29450 4.27450 0.02000 0.46789 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.78000 19.62000 0.16000 0.81549 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63480 0.62940 0.00540 0.85796 國泰中港台基金人民幣級別 3.23750 3.22300 0.01450 0.44989 國泰中港台基金台幣級別 14.92000 14.80000 0.12000 0.81081 國泰中港台基金美元級別 0.48450 0.48050 0.00400 0.83247 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.21000 26.48000 -0.27000 -1.01964 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.81000 12.66000 0.15000 1.18483 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.37000 32.16000 -0.79000 -2.45647 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.56120 10.54820 0.01300 0.12324 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.14340 10.13090 0.01250 0.12338 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.17000 10.15740 0.01260 0.12405 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34140 0.34090 0.00050 0.14667 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32770 0.32730 0.00040 0.12221 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32840 0.32800 0.00040 0.12195 國泰台灣貨幣市場基金 12.43990 12.43980 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37420 2.37740 -0.00320 -0.13460 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35430 0.35340 0.00090 0.25467 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50280 0.50240 0.00040 0.07962 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46280 0.46020 0.00260 0.56497 國泰全球資源基金台幣級別 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 國泰全球資源基金美元級別 0.16800 0.16750 0.00050 0.29851 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40430 0.40320 0.00110 0.27282 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36090 0.36000 0.00090 0.25000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43060 0.42940 0.00120 0.27946 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51610 0.51560 0.00050 0.09697 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.05000 20.99000 0.06000 0.28585 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.39000 21.38000 0.01000 0.04677 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41690 2.40850 0.00840 0.34876 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.14900 11.06920 0.07980 0.72092 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.73840 9.66860 0.06980 0.72192 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36160 0.35900 0.00260 0.72423 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31590 0.31360 0.00230 0.73342 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50980 0.50700 0.00280 0.55227 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.64000 11.50000 0.14000 1.21739 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38910 0.38440 0.00470 1.22268 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.46000 18.35000 0.11000 0.59946 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59740 0.59360 0.00380 0.64016 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.20000 18.08000 0.12000 0.66372 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84370 0.83960 0.00410 0.48833 國泰科技生化基金 31.47000 31.40000 0.07000 0.22293 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.76000 27.87000 -0.11000 -0.39469 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.40370 40.10410 0.29960 0.74706 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.91100 19.06350 -0.15250 -0.79996 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82820 19.52710 0.30110 1.54196 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.39520 40.07840 0.31680 0.79045 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.03940 41.93570 0.10370 0.24728 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39280 43.39780 -0.00500 -0.01152 國泰紐幣2021保本基金 12.55250 12.55320 -0.00070 -0.00558 國泰紐幣八年期保本基金 12.88390 12.88440 -0.00050 -0.00388 國泰紐幣保本基金 12.64480 12.64640 -0.00160 -0.01265 國泰國泰基金台幣I級別 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金台幣級別 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.86200 42.55730 0.30470 0.71598 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33620 0.00050 0.14872 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48490 0.48500 -0.00010 -0.02062 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.87490 10.86000 0.01490 0.13720 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.52150 7.51120 0.01030 0.13713 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36820 0.36760 0.00060 0.16322 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24340 0.24300 0.00040 0.16461 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.32840 2.31150 0.01690 0.73113 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.68830 10.57180 0.11650 1.10199 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34480 0.34100 0.00380 1.11437 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.75320 42.80090 -0.04770 -0.11145 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.60000 22.00000 -0.40000 -1.81818 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781 國泰新興市場基金美元級別 0.39440 0.39090 0.00350 0.89537 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28490 2.28960 -0.00470 -0.20528 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44450 1.44760 -0.00310 -0.21415 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35140 0.35080 0.00060 0.17104 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34520 0.00060 0.17381 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22400 0.00040 0.17857 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68640 10.66860 0.01780 0.16684 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.62910 6.61800 0.01110 0.16772 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.54850 40.28410 0.26440 0.65634 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.57590 40.27570 0.30020 0.74536 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.32360 40.22940 0.09420 0.23416 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.21000 33.12000 0.09000 0.27174 國泰價值卓越基金 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108 國泰標普北美科技ETF基金 21.84000 21.74000 0.10000 0.45998 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32610 0.32550 0.00060 0.18433 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.38350 40.34890 0.03460 0.08575 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.33000 21.20000 0.13000 0.61321 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.72000 19.54000 0.18000 0.92119 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.25000 17.31000 -0.06000 -0.34662 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.22030 12.20250 0.01780 0.14587 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40400 0.40340 0.00060 0.14874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.38390 10.37540 0.00850 0.08192 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.26110 10.25460 0.00650 0.06339 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.26150 10.25670 0.00480 0.04680 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.36430 10.35590 0.00840 0.08111 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.26430 10.25780 0.00650 0.06337 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24740 10.24260 0.00480 0.04686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35980 11.35900 0.00080 0.00704 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21580 10.19740 0.01840 0.18044 第一金大中華基金 24.58000 24.50000 0.08000 0.32653 第一金小型精選基金 30.84000 30.62000 0.22000 0.71848 第一金中國世紀基金-人民幣 12.83000 12.63000 0.20000 1.58353 第一金中國世紀基金-美元 8.21700 8.05720 0.15980 1.98332 第一金中國世紀基金-美元-N 8.21760 8.05780 0.15980 1.98317 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.68000 9.50000 0.18000 1.89474 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.68000 9.49000 0.19000 2.00211 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63560 9.64240 -0.00680 -0.07052 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39300 8.37620 0.01680 0.20057 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.99200 10.99990 -0.00790 -0.07182 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.72140 9.70190 0.01950 0.20099 第一金中概平衡基金 25.19000 25.01000 0.18000 0.71971 第一金台灣貨幣市場基金 15.29420 15.29400 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.33100 178.32800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.39990 14.33660 0.06330 0.44153 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.40480 14.33680 0.06800 0.47430 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.27180 10.25230 0.01950 0.19020 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.27180 10.25230 0.01950 0.19020 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.83810 9.73120 0.10690 1.09853 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.83820 9.73120 0.10700 1.09956 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.37460 13.25650 0.11810 0.89088 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.39190 13.27370 0.11820 0.89048 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.68160 9.65180 0.02980 0.30875 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.68120 9.65140 0.02980 0.30876 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29890 9.27160 0.02730 0.29445 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.32260 9.29520 0.02740 0.29478 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.40110 10.36910 0.03200 0.30861 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.01430 9.98490 0.02940 0.29444 第一金全球大趨勢基金 23.46000 23.31000 0.15000 0.64350 第一金全球不動產證券化基金A 8.85750 8.81510 0.04240 0.48099 第一金全球不動產證券化基金B 6.20940 6.17970 0.02970 0.48061 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.92750 9.87780 0.04970 0.50315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.92920 9.87950 0.04970 0.50306 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.61280 10.55980 0.05300 0.50190 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.61460 10.56150 0.05310 0.50277 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.41900 8.41710 0.00190 0.02257 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18590 10.18360 0.00230 0.02259 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.19420 9.18950 0.00470 0.05115 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.19310 9.18840 0.00470 0.05115 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65900 7.65060 0.00840 0.10980 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65530 7.64690 0.00840 0.10985 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44740 8.43930 0.00810 0.09598 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44800 8.43980 0.00820 0.09716 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.15440 11.14870 0.00570 0.05113 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.15520 11.14960 0.00560 0.05023 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95410 9.94310 0.01100 0.11063 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63610 14.62200 0.01410 0.09643 第一金亞洲科技基金 17.58000 17.39000 0.19000 1.09258 第一金亞洲新興市場基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354 第一金店頭市場基金 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 20.93000 20.83000 0.10000 0.48008 第一金電子基金 30.94000 30.61000 0.33000 1.07808 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.23000 18.10000 0.13000 0.71823 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.31000 19.34000 -0.03000 -0.15512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896 統一大中華中小基金(人民幣) 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 統一大中華中小基金(美元) 7.61000 7.57000 0.04000 0.52840 統一大中華中小基金(新台幣) 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 統一大東協高股息基金(美元) 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 統一大滿貫基金-A類型 32.29000 32.17000 0.12000 0.37302 統一大滿貫基金-I類型 32.29000 32.17000 0.12000 0.37302 統一大龍印基金 14.14000 14.02000 0.12000 0.85592 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796 統一大龍騰中國基金(美元) 8.88000 8.71000 0.17000 1.95178 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452 統一中小基金 24.03000 23.97000 0.06000 0.25031 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68850 9.68010 0.00840 0.08678 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23340 9.20760 0.02580 0.28020 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93710 8.91330 0.02380 0.26702 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.89990 11.88960 0.01030 0.08663 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.28660 11.25500 0.03160 0.28076 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89550 10.86650 0.02900 0.26688 統一台灣動力基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782 統一全天候基金-A類型 108.60000 107.77000 0.83000 0.77016 統一全天候基金-I類型 108.97000 108.13000 0.84000 0.77684 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.89070 7.85700 0.03370 0.42892 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.79850 7.75010 0.04840 0.62451 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79340 7.74630 0.04710 0.60803 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.38000 8.34410 0.03590 0.43024 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.28950 8.23800 0.05150 0.62515 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27700 8.22700 0.05000 0.60775 統一全球債券組合基金 12.07450 12.05700 0.01750 0.14514 統一全球新科技基金(人民幣) 14.96000 14.85000 0.11000 0.74074 統一全球新科技基金(美元) 14.42000 14.29000 0.13000 0.90973 統一全球新科技基金(新台幣) 13.85000 13.73000 0.12000 0.87400 統一亞太基金 24.17000 24.02000 0.15000 0.62448 統一亞洲大金磚基金 12.05000 11.97000 0.08000 0.66834 統一奔騰基金 56.43000 56.02000 0.41000 0.73188 統一強棒貨幣市場基金 16.70320 16.70300 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 統一強漢基金(美元) 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 統一強漢基金(新台幣) 24.34000 24.13000 0.21000 0.87029 統一統信基金 28.75000 28.62000 0.13000 0.45423 統一黑馬基金 56.66000 56.15000 0.51000 0.90828 統一新亞洲科技能源基金 15.87000 15.74000 0.13000 0.82592 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.87890 7.87100 0.00790 0.10037 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30840 10.29810 0.01030 0.10002 統一經建基金 45.76000 45.45000 0.31000 0.68207 統一龍馬基金 63.82000 63.51000 0.31000 0.48811 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.88000 43.64000 0.24000 0.54995 野村中國機會基金 13.54000 13.37000 0.17000 1.27150 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01300 10.00320 0.00980 0.09797 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.01580 10.00230 0.01350 0.13497 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.02800 10.01700 0.01100 0.10981 野村巴西基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074 野村台灣高股息基金 23.70000 23.77000 -0.07000 -0.29449 野村台灣運籌基金 34.43000 34.23000 0.20000 0.58428 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66630 9.65660 0.00970 0.10045 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.63710 9.62410 0.01300 0.13508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.68130 9.67060 0.01070 0.11064 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.09740 10.08730 0.01010 0.10013 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.97250 9.95920 0.01330 0.13354 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82470 9.81380 0.01090 0.11107 野村平衡基金 18.52000 18.44000 0.08000 0.43384 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.98000 13.88000 0.10000 0.72046 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389 野村全球生技醫療基金 16.98000 16.84000 0.14000 0.83135 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.08240 10.07080 0.01160 0.11518 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05620 10.04390 0.01230 0.12246 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98180 9.97140 0.01040 0.10430 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.26380 10.25200 0.01180 0.11510 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.20810 10.19560 0.01250 0.12260 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.13400 10.12340 0.01060 0.10471 野村全球品牌基金 26.99000 26.92000 0.07000 0.26003 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.64000 12.59000 0.05000 0.39714 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.12000 19.05000 0.07000 0.36745 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.59350 10.58750 0.00600 0.05667 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66190 10.65020 0.01170 0.10986 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.47850 10.46900 0.00950 0.09074 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.87140 8.86800 0.00340 0.03834 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.66210 8.65860 0.00350 0.04042 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.23960 8.23790 0.00170 0.02064 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99890 10.99450 0.00440 0.04002 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46930 10.46520 0.00410 0.03918 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04040 10.03830 0.00210 0.02092 野村成長基金 28.55000 28.40000 0.15000 0.52817 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.42920 8.37380 0.05540 0.66159 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.45100 8.39440 0.05660 0.67426 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.62830 8.57190 0.05640 0.65796 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.40290 9.34120 0.06170 0.66051 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29410 9.23180 0.06230 0.67484 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.48110 9.41920 0.06190 0.65717 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.35000 0.15000 1.21457 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42980 9.39230 0.03750 0.39926 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49000 9.45260 0.03740 0.39566 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59120 9.55510 0.03610 0.37781 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.37930 10.33600 0.04330 0.41892 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.27610 10.23550 0.04060 0.39666 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38820 10.34900 0.03920 0.37878 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.51070 8.49030 0.02040 0.24027 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09720 9.07520 0.02200 0.24242 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98790 8.96460 0.02330 0.25991 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.47770 13.44530 0.03240 0.24098 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.57770 12.54710 0.03060 0.24388 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.21840 10.19190 0.02650 0.26001 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.30680 10.29680 0.01000 0.09712 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.31040 10.29800 0.01240 0.12041 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.28530 10.27530 0.01000 0.09732 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.38730 10.37720 0.01010 0.09733 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.37980 10.36730 0.01250 0.12057 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.33860 10.32850 0.01010 0.09779 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.21700 10.20520 0.01180 0.11563 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.19530 10.18190 0.01340 0.13161 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.23600 10.22400 0.01200 0.11737 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.97610 9.95670 0.01940 0.19484 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85800 9.83850 0.01950 0.19820 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51680 9.49660 0.02020 0.21271 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01130 8.99390 0.01740 0.19346 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19930 11.17770 0.02160 0.19324 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03120 9.99950 0.03170 0.31702 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14130 11.10540 0.03590 0.32327 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.59750 10.56230 0.03520 0.33326 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36110 10.32840 0.03270 0.31660 野村泰國基金 41.04000 40.88000 0.16000 0.39139 野村高科技基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20590 10.15930 0.04660 0.45869 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00490 9.96140 0.04350 0.43669 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.48820 10.45290 0.03530 0.33771 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.43530 9.39100 0.04430 0.47173 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38170 9.33910 0.04260 0.45615 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.52280 9.51380 0.00900 0.09460 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.79820 11.74730 0.05090 0.43329 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.53410 13.49590 0.03820 0.28305 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.76590 10.71530 0.05060 0.47222 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71240 10.66380 0.04860 0.45575 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.04540 11.03500 0.01040 0.09425 野村貨幣市場基金 16.31030 16.31010 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21900 10.21030 0.00870 0.08521 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.37100 10.34260 0.02840 0.27459 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43280 10.40590 0.02690 0.25851 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.08750 10.07580 0.01170 0.11612 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.06800 10.05380 0.01420 0.14124 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.03440 10.02250 0.01190 0.11873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.28990 10.27800 0.01190 0.11578 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.23260 10.21820 0.01440 0.14093 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.28570 10.27350 0.01220 0.11875 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97660 9.94980 0.02680 0.26935 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.99160 9.95780 0.03380 0.33943 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89740 9.86390 0.03350 0.33962 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30790 10.28020 0.02770 0.26945 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28320 10.24840 0.03480 0.33957 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18830 10.15370 0.03460 0.34076 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.26120 10.22750 0.03370 0.32950 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84800 7.82240 0.02560 0.32727 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.94220 11.90320 0.03900 0.32764 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99450 9.98780 0.00670 0.06708 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.05900 10.05300 0.00600 0.05968 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98470 9.97550 0.00920 0.09223 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00350 9.99590 0.00760 0.07603 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03110 10.02570 0.00540 0.05386 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99470 9.98800 0.00670 0.06708 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.05900 10.05290 0.00610 0.06068 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98500 9.97560 0.00940 0.09423 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00500 9.99730 0.00770 0.07702 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03110 10.02580 0.00530 0.05286 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.98870 9.98160 0.00710 0.07113 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.05330 10.04750 0.00580 0.05773 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.97900 9.96960 0.00940 0.09429 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99780 9.99000 0.00780 0.07808 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.02530 10.01990 0.00540 0.05389 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.98870 9.98160 0.00710 0.07113 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.05330 10.04750 0.00580 0.05773 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.97900 9.96960 0.00940 0.09429 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99780 9.99000 0.00780 0.07808 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.02530 10.01990 0.00540 0.05389 野村精選貨幣市場基金 12.10040 12.10020 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 野村歐洲高股息基金累積型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 野村積極成長基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.32000 33.06000 0.26000 0.78645 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.42410 10.39790 0.02620 0.25197 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48460 8.46320 0.02140 0.25286 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83410 7.81320 0.02090 0.26750 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69390 7.67470 0.01920 0.25017 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.95080 11.92030 0.03050 0.25587 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.71770 10.68900 0.02870 0.26850 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.56240 10.53610 0.02630 0.24962 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 野村環球基金-人民幣計價 16.23000 16.16000 0.07000 0.43317 野村環球基金-美元計價 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.79000 17.71000 0.08000 0.45172 野村鴻利基金 22.08000 21.92000 0.16000 0.72993 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88540 16.88530 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.69000 18.58000 0.11000 0.59203 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.32250 10.29550 0.02700 0.26225 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.52860 13.49320 0.03540 0.26235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27710 10.27410 0.00300 0.02920 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47620 10.43180 0.04440 0.42562 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04760 10.05350 -0.00590 -0.05869 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.21090 10.17760 0.03330 0.32719 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91910 9.90510 0.01400 0.14134 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.01040 9.99570 0.01470 0.14706 凱基台商天下基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225 凱基台灣精五門基金 19.98000 19.85000 0.13000 0.65491 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.92410 40.62420 0.29990 0.73823 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.58700 41.43250 0.15450 0.37290 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.98330 42.97080 0.01250 0.02909 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.54990 10.52710 0.02280 0.21658 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.41530 40.14160 0.27370 0.68184 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.76100 40.46470 0.29630 0.73224 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.59420 40.27690 0.31730 0.78780 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.47860 11.39130 0.08730 0.76637 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.34000 11.26000 0.08000 0.71048 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57460 11.57450 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.91000 26.75000 0.16000 0.59813 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.84000 21.73000 0.11000 0.50621 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.09700 20.99340 0.10360 0.49349 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.08000 16.89000 0.19000 1.12493 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.26700 16.08770 0.17930 1.11452 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.58000 7.54000 0.04000 0.53050 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.11100 11.07790 0.03310 0.29879 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.83700 11.74770 0.08930 0.76015 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 凱基護城河基金-台幣計價A 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 凱基護城河基金-美元計價B 12.06220 12.03620 0.02600 0.21602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.02450 10.01770 0.00680 0.06788 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.99700 9.98270 0.01430 0.14325 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.01430 10.00110 0.01320 0.13199 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.02450 10.01770 0.00680 0.06788 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.99700 9.98270 0.01430 0.14325 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.01430 10.00110 0.01320 0.13199 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.04000 31.67000 0.37000 1.16830 富邦NASDAQ-100基金 30.49000 30.33000 0.16000 0.52753 富邦上証180基金 31.30000 31.39000 -0.09000 -0.28672 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19690 0.19420 0.00270 1.39032 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.09000 6.01000 0.08000 1.33111 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.77000 6.76000 0.01000 0.14793 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.98000 39.91000 0.07000 0.17539 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89960 11.81650 0.08310 0.70325 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.09380 10.99810 0.09570 0.87015 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84010 10.72420 0.11590 1.08073 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18710 10.11590 0.07120 0.70384 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41760 9.33640 0.08120 0.86971 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21050 9.11200 0.09850 1.08099 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.92950 20.92260 0.00690 0.03298 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54000 11.53910 0.00090 0.00780 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84110 10.80140 0.03970 0.36754 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.42180 13.39270 0.02910 0.21728 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.97160 1.96740 0.00420 0.21348 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39260 9.37220 0.02040 0.21767 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42900 1.42590 0.00310 0.21741 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.03120 12.02840 0.00280 0.02328 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76230 1.76090 0.00140 0.07950 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18060 10.17820 0.00240 0.02358 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51120 1.51000 0.00120 0.07947 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.49500 10.48440 0.01060 0.10110 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.43530 10.42380 0.01150 0.11032 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.37000 15.20000 0.17000 1.11842 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.07000 19.48000 -0.41000 -2.10472 富邦日本東証基金 20.34000 20.51000 -0.17000 -0.82886 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.86000 43.77000 0.09000 0.20562 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.86000 44.71000 0.15000 0.33550 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.26000 49.05000 0.21000 0.42813 富邦台灣心基金 20.91000 20.74000 0.17000 0.81967 富邦台灣釆吉50基金 44.05000 43.87000 0.18000 0.41030 富邦台灣科技指數基金 51.76000 51.49000 0.27000 0.52437 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.58730 42.22600 0.36130 0.85563 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33670 41.25340 0.08330 0.20192 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30130 0.29980 0.00150 0.50033 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53170 2.53120 0.00050 0.01975 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34690 0.34650 0.00040 0.11544 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73840 10.72350 0.01490 0.13895 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17670 2.17620 0.00050 0.02298 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32920 0.32870 0.00050 0.15211 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.16800 9.15530 0.01270 0.13872 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.86000 23.50000 0.36000 1.53191 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.13000 14.28000 -0.15000 -1.05042 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.11000 29.48000 0.63000 2.13704 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68080 15.68050 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.65380 41.64590 0.00790 0.01897 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.48360 41.19720 0.28640 0.69519 富邦長紅基金 58.72000 58.25000 0.47000 0.80687 富邦科技基金 22.37000 22.28000 0.09000 0.40395 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.04670 41.02180 0.02490 0.06070 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.81510 40.49790 0.31720 0.78325 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.94860 37.84450 0.10410 0.27507 富邦恒生國企ETF基金 21.48000 21.59000 -0.11000 -0.50950 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.95000 30.24000 -0.29000 -0.95899 富邦高成長基金 22.53000 22.34000 0.19000 0.85049 富邦基金A類型 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 富邦基金I類型 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 富邦深証100基金 10.32000 10.54000 -0.22000 -2.08729 富邦富時歐洲ETF基金 19.90000 19.79000 0.11000 0.55584 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41520 0.41460 0.00060 0.14472 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27860 12.26120 0.01740 0.14191 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26300 9.24980 0.01320 0.14271 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29870 0.29820 0.00050 0.16767 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52250 8.51040 0.01210 0.14218 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.86960 9.84340 0.02620 0.26617 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.44430 10.41830 0.02600 0.24956 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37030 9.34540 0.02490 0.26644 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91130 9.88650 0.02480 0.25085 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 富邦精準基金 43.33000 42.97000 0.36000 0.83779 富邦精銳中小基金 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884 富邦臺灣公司治理100基金 20.31000 20.27000 0.04000 0.19734 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.38000 14.34000 0.04000 0.27894 富邦標普美國特別股ETF基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18490 10.16730 0.01760 0.17310 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.37440 10.29930 0.07510 0.72918 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52120 10.44830 0.07290 0.69772 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.76710 9.75020 0.01690 0.17333 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90310 9.83140 0.07170 0.72930 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.02780 9.95830 0.06950 0.69791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.74000 29.59000 0.15000 0.50693 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89910 9.86440 0.03470 0.35177 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90760 9.87140 0.03620 0.36672 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.81870 9.78350 0.03520 0.35979 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.05140 10.01620 0.03520 0.35143 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.07380 10.03700 0.03680 0.36664 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98450 9.94860 0.03590 0.36085 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57240 8.53820 0.03420 0.40055 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23570 9.19850 0.03720 0.40441 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86900 8.83390 0.03510 0.39733 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.05460 10.01440 0.04020 0.40142 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.14600 10.10510 0.04090 0.40475 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76070 9.72210 0.03860 0.39703 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87350 9.83420 0.03930 0.39963 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51360 8.48450 0.02910 0.34298 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73350 9.69980 0.03370 0.34743 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10300 9.07210 0.03090 0.34060 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.02920 10.99200 0.03720 0.33843 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.88180 10.84400 0.03780 0.34858 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27740 10.24260 0.03480 0.33976 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.27110 9.23950 0.03160 0.34201 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.17420 10.13960 0.03460 0.34124 富達卓越領航全球組合基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.74880 8.72130 0.02750 0.31532 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.60450 9.57370 0.03080 0.32171 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18890 9.16000 0.02890 0.31550 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.33800 10.30530 0.03270 0.31731 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.39610 10.36270 0.03340 0.32231 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99570 9.96430 0.03140 0.31512 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30510 9.27580 0.02930 0.31588 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.11490 10.08300 0.03190 0.31637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.36000 7.30000 0.06000 0.82192 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.46000 8.37000 0.09000 1.07527 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.88880 9.89480 -0.00600 -0.06064 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43600 9.42540 0.01060 0.11246 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.97390 8.96480 0.00910 0.10151 富蘭克林華美中華基金 11.88000 11.68000 0.20000 1.71233 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.71000 20.60000 0.11000 0.53398 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80020 7.79440 0.00580 0.07441 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90250 8.89370 0.00880 0.09895 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.77470 9.76500 0.00970 0.09933 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28730 9.28040 0.00690 0.07435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.27620 11.25810 0.01810 0.16077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61630 8.60250 0.01380 0.16042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85960 8.84540 0.01420 0.16054 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.72490 13.69700 0.02790 0.20369 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.07340 10.05290 0.02050 0.20392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.31010 10.29000 0.02010 0.19534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56280 7.54800 0.01480 0.19608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93710 8.91970 0.01740 0.19507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.87080 10.85130 0.01950 0.17970 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44550 7.43210 0.01340 0.18030 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.81900 8.80320 0.01580 0.17948 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58050 10.56330 0.01720 0.16283 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.58670 7.57440 0.01230 0.16239 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.05020 8.03250 0.01770 0.22035 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10820 9.08690 0.02130 0.23440 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.06220 10.03860 0.02360 0.23509 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66030 12.63250 0.02780 0.22007 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.82560 12.76780 0.05780 0.45270 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 富蘭克林華美第一富基金 37.07000 36.97000 0.10000 0.27049 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33240 10.33230 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88630 6.80880 0.07750 1.13823 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57650 10.50700 0.06950 0.66146 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39510 9.37070 0.02440 0.26039 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.14710 11.11820 0.02890 0.25993 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69940 6.68150 0.01790 0.26790 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86770 8.84270 0.02500 0.28272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28010 10.25110 0.02900 0.28290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.63080 10.60250 0.02830 0.26692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 64.03000 63.52000 0.51000 0.80290 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.37000 62.93000 0.44000 0.69919 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.93570 59.91960 0.01610 0.02687 復華1至5年期高收益債券基金 20.56000 20.54000 0.02000 0.09737 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 60.14510 59.69650 0.44860 0.75147 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.03210 59.69090 0.34120 0.57161 復華人民幣貨幣市場基金 11.79590 11.79530 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.39930 37.23590 0.16340 0.43882 復華大中華中小策略基金 8.51000 8.42000 0.09000 1.06888 復華中小精選基金 64.16000 63.89000 0.27000 0.42260 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.81820 53.76660 0.05160 0.09597 復華中國特選信用債券ETF基金 61.19220 61.09820 0.09400 0.15385 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 復華六年到期新興市場債券基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 復華台灣智能基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 復華全方位基金 27.99000 27.79000 0.20000 0.71968 復華全球大趨勢基金-美元 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216 復華全球平衡基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 復華全球平衡基金-新臺幣 19.40000 19.31000 0.09000 0.46608 復華全球物聯網科技基金-美元 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 復華全球原物料基金 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 復華全球消費基金-新臺幣 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.73280 11.72070 0.01210 0.10324 復華全球債券基金 13.85360 13.83410 0.01950 0.14096 復華全球債券組合基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 復華全球戰略配置強基金-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 復華有利貨幣市場基金 13.47090 13.47070 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 復華亞太成長基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 復華亞太神龍科技基金-美元 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 復華東協世紀基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 復華南非幣長期收益基金A 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 復華南非幣短期收益基金A 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.46810 60.99410 0.47400 0.77712 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333 復華美國新星基金-美元 12.07000 12.00000 0.07000 0.58333 復華美國新星基金-新臺幣 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566 復華恒生基金 21.73000 21.81000 -0.08000 -0.36680 復華恒生單日反向一倍基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 復華恒生單日正向二倍基金 32.58000 32.78000 -0.20000 -0.61013 復華神盾基金 24.42560 24.29030 0.13530 0.55701 復華高成長基金 65.33000 64.73000 0.60000 0.92693 復華高益策略組合基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 復華貨幣市場基金 14.43300 14.43280 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.46000 18.47000 -0.01000 -0.05414 復華富時台灣高股息低波動基金 48.31000 48.30000 0.01000 0.02070 復華復華基金 20.38000 20.19000 0.19000 0.94106 復華華人世紀基金 16.75000 16.55000 0.20000 1.20846 復華傳家二號基金 29.51020 29.46770 0.04250 0.14423 復華傳家基金 20.78740 20.67600 0.11140 0.53879 復華奧林匹克全球組合基金 15.22000 15.18000 0.04000 0.26350 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 復華新興人民幣短期收益基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 復華新興人民幣債券基金A 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華新興市場10年期以上債券基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221 復華新興市場企業債券ETF基金 64.17000 63.95000 0.22000 0.34402 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 復華新興市場短期收益基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 復華滬深300 A股基金 23.32000 23.50000 -0.18000 -0.76596 復華數位經濟基金 45.41000 45.16000 0.25000 0.55359 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.66460 9.65120 0.01340 0.13884 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.49480 9.48400 0.01080 0.11388 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.18580 10.17180 0.01400 0.13764 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.87540 9.86420 0.01120 0.11354 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.81440 9.79840 0.01600 0.16329 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.35250 10.33730 0.01520 0.14704 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.57620 9.55730 0.01890 0.19775 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.12260 10.10420 0.01840 0.18210 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.91810 9.89840 0.01970 0.19902 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.46810 10.44920 0.01890 0.18088 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.32570 10.33150 -0.00580 -0.05614 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.29990 10.28600 0.01390 0.13514 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.33330 10.32100 0.01230 0.11917 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.13700 10.14150 -0.00450 -0.04437 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.18010 11.09010 0.09000 0.81153 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.11650 10.10170 0.01480 0.14651 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30990 10.31440 -0.00450 -0.04363 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.49180 11.39940 0.09240 0.81057 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.25200 10.23700 0.01500 0.14653 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.32110 10.30770 0.01340 0.13000 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05800 10.05790 0.00010 0.00099 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.20860 10.11790 0.09070 0.89643 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.09430 10.07490 0.01940 0.19256 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05630 10.05620 0.00010 0.00099 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.20750 10.11680 0.09070 0.89653 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.09080 10.07140 0.01940 0.19262 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.99430 10.00790 -0.01360 -0.13589 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98150 9.97560 0.00590 0.05914 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.99270 10.00630 -0.01360 -0.13591 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98180 9.97600 0.00580 0.05814 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.41580 10.41570 0.00010 0.00096 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.42930 10.40920 0.02010 0.19310 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.45090 10.43250 0.01840 0.17637 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07450 9.08020 -0.00570 -0.06277 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.36490 8.33930 0.02560 0.30698 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35390 8.32980 0.02410 0.28932 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.63450 11.64180 -0.00730 -0.06271 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.76010 10.72730 0.03280 0.30576 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87070 10.83930 0.03140 0.28969 景順主流基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145 景順台灣科技基金 28.86000 28.74000 0.12000 0.41754 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 景順全球科技基金 22.41000 22.27000 0.14000 0.62865 景順全球康健基金 19.28000 19.18000 0.10000 0.52138 景順貨幣市場基金 15.97050 15.97030 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.71000 30.58000 0.13000 0.42511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.32000 14.27000 0.05000 0.35039 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57590 8.61090 -0.03500 -0.40646 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09290 8.09850 -0.00560 -0.06915 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.24810 11.25640 -0.00830 -0.07374 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59240 10.56310 0.02930 0.27738 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294 華南永昌中國A股基金(美元) 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.93000 11.77000 0.16000 1.35939 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49820 9.49500 0.00320 0.03370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.71030 9.70850 0.00180 0.01854 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.93960 9.93610 0.00350 0.03523 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.16520 10.16330 0.00190 0.01869 華南永昌永昌基金 19.36000 19.37000 -0.01000 -0.05163 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 華南永昌全球亨利組合基金 14.52420 14.49380 0.03040 0.20974 華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 華南永昌全球精品基金 15.75000 15.73000 0.02000 0.12715 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 華南永昌物聯網精選基金 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25030 16.25010 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.27080 24.32080 -0.05000 -0.20559 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96860 11.96850 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.58160 10.56350 0.01810 0.17134 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77210 10.71390 0.05820 0.54322 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01370 9.99660 0.01710 0.17106 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15350 10.09880 0.05470 0.54165 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.38960 10.38340 0.00620 0.05971 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52240 10.47730 0.04510 0.43045 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.93020 9.92420 0.00600 0.06046 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.04190 9.99810 0.04380 0.43808 華頓中小型基金 20.97000 20.90000 0.07000 0.33493 華頓中國多重機會平衡基金 11.72920 11.68180 0.04740 0.40576 華頓台灣基金 23.84000 23.63000 0.21000 0.88870 華頓平安貨幣市場基金 11.54930 11.54910 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.70000 16.58000 0.12000 0.72376 華頓全球高收益債券基金A 13.64590 13.62820 0.01770 0.12988 華頓全球高收益債券基金B 8.13530 8.12470 0.01060 0.13047 華頓全球黑鑽油源基金 4.94000 4.91000 0.03000 0.61100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77990 2.76120 0.01870 0.67724 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.80810 12.67710 0.13100 1.03336 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41440 0.41010 0.00430 1.04852 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.88640 11.85210 0.03430 0.28940 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57500 10.55290 0.02210 0.20942 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88750 10.81780 0.06970 0.64431 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.66620 9.60440 0.06180 0.64346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.08760 11.01490 0.07270 0.66002 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.87250 9.80740 0.06510 0.66378 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.62000 11.38000 0.24000 2.10896 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.31000 10.06000 0.25000 2.48509 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.04000 10.77000 0.27000 2.50696 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.55290 2.55330 -0.00040 -0.01567 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00520 2.01000 -0.00480 -0.23881 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17630 12.13440 0.04190 0.34530 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60030 9.56720 0.03310 0.34597 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37990 0.37860 0.00130 0.34337 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30470 0.30360 0.00110 0.36232 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.37000 0.03000 0.89021 匯豐中國動力基金(台幣) 15.64000 15.46000 0.18000 1.16429 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 23.43000 23.33000 0.10000 0.42863 匯豐全球趨勢組合基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 匯豐安富基金 25.10000 25.03000 0.07000 0.27966 匯豐成功基金 41.96000 41.92000 0.04000 0.09542 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58320 2.58650 -0.00330 -0.12759 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28960 2.29260 -0.00300 -0.13086 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.77240 11.74480 0.02760 0.23500 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95020 7.92250 0.02770 0.34964 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38590 0.38500 0.00090 0.23377 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33530 0.33440 0.00090 0.26914 匯豐金磚動力基金 14.67000 14.51000 0.16000 1.10269 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99930 14.99920 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.30000 5.25000 0.05000 0.95238 匯豐新鑽動力基金 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45790 5.42830 0.02960 0.54529 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21800 9.18870 0.02930 0.31887 匯豐龍鳳基金-A類型 50.52000 50.29000 0.23000 0.45735 匯豐龍鳳基金-I類型 50.52000 50.29000 0.23000 0.45735 匯豐龍騰電子基金 35.01000 34.86000 0.15000 0.43029 匯豐雙高收益債券組合基金 12.36000 12.32830 0.03170 0.25713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.41000 17.32000 0.09000 0.51963 新光中國成長基金(人民幣) 9.61000 9.48000 0.13000 1.37131 新光中國成長基金(美元) 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162 新光中國成長基金(新臺幣) 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.72440 10.71570 0.00870 0.08119 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.05720 10.03250 0.02470 0.24620 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.40190 10.37490 0.02700 0.26024 新光台灣富貴基金 22.51000 22.41000 0.10000 0.44623 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.19000 20.13000 0.06000 0.29806 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.39090 40.33130 0.05960 0.14778 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.07090 39.79220 0.27870 0.70039 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 新光全球AI新創產業基金美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 新光全球債券基金(A累積)美元 10.29260 10.26070 0.03190 0.31089 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.08600 10.05350 0.03250 0.32327 新光全球債券基金(B配息)美元 9.78230 9.75210 0.03020 0.30968 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.57360 9.54270 0.03090 0.32381 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 新光吉星貨幣市場基金 15.48120 15.48100 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 新光多重資產基金(A累積)美元 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 新光亞洲精選基金-美金 21.81000 21.52000 0.29000 1.34758 新光亞洲精選基金-新台幣 22.16000 21.86000 0.30000 1.37237 新光兩岸優勢基金 11.45000 11.29000 0.16000 1.41718 新光店頭基金 22.41000 22.37000 0.04000 0.17881 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 新光特選內需收益ETF基金 19.33000 19.37000 -0.04000 -0.20650 新光創新科技基金 13.24000 13.12000 0.12000 0.91463 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.14410 10.12170 0.02240 0.22131 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.34810 10.32720 0.02090 0.20238 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.90250 9.88150 0.02100 0.21252 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.36760 9.34660 0.02100 0.22468 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56240 9.54300 0.01940 0.20329 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14460 9.12510 0.01950 0.21370 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32820 10.31680 0.01140 0.11050 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44070 9.43010 0.01060 0.11241 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.41550 9.40510 0.01040 0.11058 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.15710 10.14590 0.01120 0.11039 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.16870 10.15670 0.01200 0.11815 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.42200 9.41090 0.01110 0.11795 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39480 9.38590 0.00890 0.09482 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13950 10.13000 0.00950 0.09378 瑞銀全球創新趨勢基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.44620 10.39260 0.05360 0.51575 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56280 9.51410 0.04870 0.51187 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.32580 10.27220 0.05360 0.52180 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56910 9.51940 0.04970 0.52209 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65680 9.61200 0.04480 0.46608 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.47380 10.42490 0.04890 0.46907 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.60820 14.53400 0.07420 0.51053 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.65310 8.60910 0.04400 0.51109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.88230 41.76440 0.11790 0.28230 群益10年期以上金融債ETF基金 38.76020 38.53460 0.22560 0.58545 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.01870 40.75900 0.25970 0.63716 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.40040 39.11700 0.28340 0.72449 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.38860 42.09380 0.29480 0.70034 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.04850 42.87350 0.17500 0.40818 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.50790 41.11150 0.39640 0.96421 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.28380 10.25780 0.02600 0.25347 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.27640 39.96230 0.31410 0.78599 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38060 11.37980 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37750 10.35870 0.01880 0.18149 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.43660 12.26300 0.17360 1.41564 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.51690 9.36570 0.15120 1.61440 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 群益大印度基金-人民幣 12.90610 12.77790 0.12820 1.00329 群益大印度基金-美元 12.42670 12.27920 0.14750 1.20122 群益大印度基金-新臺幣 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.33050 11.32440 0.00610 0.05387 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.18700 11.15910 0.02790 0.25002 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.23450 10.22900 0.00550 0.05377 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21880 9.19580 0.02300 0.25011 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.09380 9.08900 0.00480 0.05281 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.22490 8.20440 0.02050 0.24987 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.54560 8.54100 0.00460 0.05386 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.98890 7.96900 0.01990 0.24972 群益中小型股基金 44.03000 43.69000 0.34000 0.77821 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.16230 10.12010 0.04220 0.41699 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.65940 9.60040 0.05900 0.61456 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.07850 9.02450 0.05400 0.59837 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74620 8.70980 0.03640 0.41792 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31250 8.26180 0.05070 0.61367 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.81350 7.76700 0.04650 0.59869 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.30370 10.28450 0.01920 0.18669 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.33390 11.31280 0.02110 0.18651 群益中國高收益債券基金-美元 11.00160 10.97830 0.02330 0.21224 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16170 10.14140 0.02030 0.20017 群益中國新機會基金N-人民幣 8.73950 8.61610 0.12340 1.43220 群益中國新機會基金N-美元 8.21640 8.08450 0.13190 1.63152 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.80000 8.66000 0.14000 1.61663 群益中國新機會基金-人民幣 7.75070 7.64130 0.10940 1.43169 群益中國新機會基金-美元 8.78500 8.64400 0.14100 1.63119 群益中國新機會基金-新臺幣 8.40000 8.26000 0.14000 1.69492 群益平衡王基金 19.30880 19.26260 0.04620 0.23984 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.18000 6.15000 0.03000 0.48780 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.32290 11.25510 0.06780 0.60239 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.06520 10.97740 0.08780 0.79983 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.86180 9.80270 0.05910 0.60290 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63650 9.56000 0.07650 0.80021 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.22610 10.21110 0.01500 0.14690 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00050 9.98660 0.01390 0.13919 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23420 9.22070 0.01350 0.14641 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18570 9.17290 0.01280 0.13954 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.28540 10.27040 0.01500 0.14605 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.31430 10.30000 0.01430 0.13883 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39710 9.38340 0.01370 0.14600 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82840 9.81470 0.01370 0.13959 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.62140 10.59700 0.02440 0.23025 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45860 7.44140 0.01720 0.23114 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.35380 10.34080 0.01300 0.12572 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.21200 10.19660 0.01540 0.15103 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.32090 10.30620 0.01470 0.14263 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.82280 9.81040 0.01240 0.12640 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.76180 9.74710 0.01470 0.15081 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.86600 9.85200 0.01400 0.14210 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.35400 10.34090 0.01310 0.12668 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.21190 10.19650 0.01540 0.15103 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.32110 10.30640 0.01470 0.14263 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.82280 9.81050 0.01230 0.12538 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.76170 9.74700 0.01470 0.15082 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.86600 9.85200 0.01400 0.14210 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.64240 9.58070 0.06170 0.64400 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 群益全球關鍵生技基金-美元 15.77780 15.67690 0.10090 0.64362 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.80000 11.71000 0.09000 0.76857 群益印度中小基金N-人民幣 10.66080 10.54080 0.12000 1.13843 群益印度中小基金N-美元 9.16260 9.04170 0.12090 1.33714 群益印度中小基金N-新臺幣 8.67000 8.56000 0.11000 1.28505 群益印度中小基金-人民幣 14.43220 14.26980 0.16240 1.13807 群益印度中小基金-美元 13.10490 12.93200 0.17290 1.33699 群益印度中小基金-新臺幣 15.18000 14.99000 0.19000 1.26751 群益多利策略組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 群益多重收益組合基金 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 群益多重資產組合基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735 群益安家基金 24.27000 24.16960 0.10040 0.41540 群益安穩貨幣市場基金 16.12830 16.12800 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.91000 22.74000 0.17000 0.74758 群益亞太中小基金 10.71000 10.59000 0.12000 1.13314 群益亞太新趨勢平衡基金 16.23000 16.10000 0.13000 0.80745 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.07270 10.05330 0.01940 0.19297 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.55180 7.53720 0.01460 0.19371 群益店頭市場基金 90.09000 89.80000 0.29000 0.32294 群益東方盛世基金 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 群益東協成長基金-人民幣 12.51960 12.50550 0.01410 0.11275 群益東協成長基金-美元 11.25090 11.21610 0.03480 0.31027 群益東協成長基金-新臺幣 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16440 11.14190 0.02250 0.20194 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.56870 10.54310 0.02560 0.24281 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00340 9.98030 0.02310 0.23146 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.38090 9.36200 0.01890 0.20188 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.88330 8.86170 0.02160 0.24375 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40630 8.38690 0.01940 0.23131 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.34390 10.32000 0.02390 0.23159 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.18020 9.16170 0.01850 0.20193 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.04120 9.01930 0.02190 0.24281 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39100 9.36930 0.02170 0.23161 群益長安基金 27.06000 26.78000 0.28000 1.04556 群益美國新創亮點基金N-美元 9.93850 9.91800 0.02050 0.20669 群益美國新創亮點基金-美元 15.03430 15.00340 0.03090 0.20595 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 群益真善美基金 15.79150 15.77570 0.01580 0.10015 群益馬拉松基金 112.54000 112.00000 0.54000 0.48214 群益深証中小板基金 13.04000 13.42000 -0.38000 -2.83159 群益創新科技基金 32.06000 31.94000 0.12000 0.37570 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.34490 9.21370 0.13120 1.42397 群益華夏盛世基金N-美元 8.80550 8.66480 0.14070 1.62381 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.19000 9.04000 0.15000 1.65929 群益華夏盛世基金-人民幣 10.17660 10.03370 0.14290 1.42420 群益華夏盛世基金-美元 9.70920 9.55410 0.15510 1.62339 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.04000 15.79000 0.25000 1.58328 群益奧斯卡基金 27.34000 27.16000 0.18000 0.66274 群益新興金鑽基金-美元 11.65540 11.54190 0.11350 0.98337 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 群益葛萊美基金 23.39000 23.35000 0.04000 0.17131 群益道瓊美國地產ETF基金 21.10000 21.02000 0.08000 0.38059 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.50700 10.49820 0.00880 0.08382 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.60530 10.57560 0.02970 0.28084 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.63910 10.61100 0.02810 0.26482 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.50690 10.49810 0.00880 0.08382 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60530 10.57560 0.02970 0.28084 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.63910 10.61100 0.02810 0.26482 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.50700 10.49810 0.00890 0.08478 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.60530 10.57570 0.02960 0.27989 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.50690 10.49810 0.00880 0.08382 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60530 10.57560 0.02970 0.28084 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.36390 12.33030 0.03360 0.27250 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43780 11.40110 0.03670 0.32190 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.36410 11.33140 0.03270 0.28858 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.55150 8.52830 0.02320 0.27204 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91380 8.88520 0.02860 0.32188 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47620 8.45180 0.02440 0.28870 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86250 9.83090 0.03160 0.32144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 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0.29910 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.07000 28.00000 0.07000 0.25000 德信中國精選成長基金 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040 德信台灣主流中小基金 17.99000 17.93000 0.06000 0.33463 德信新興股票組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 德信萬保貨幣市場基金 11.96320 11.96300 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.80990 10.81200 -0.00210 -0.01942 德信數位時代基金 29.70000 29.55000 0.15000 0.50761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.44150 10.42230 0.01920 0.18422 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.38100 10.35850 0.02250 0.21721 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69290 11.69270 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.87000 14.80000 0.07000 0.47297 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.89000 17.81000 0.08000 0.44919 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33300 10.34840 -0.01540 -0.14882 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.27100 15.32360 -0.05260 -0.34326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26160 8.24250 0.01910 0.23173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15060 11.12440 0.02620 0.23552 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.86950 11.83970 0.02980 0.25170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.71900 13.68770 0.03130 0.22867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981 摩根中小基金 22.42000 22.28000 0.14000 0.62837 摩根中國A股基金 14.32000 14.21000 0.11000 0.77410 摩根中國A股基金(美元) 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790 摩根中國亮點基金 13.21000 13.06000 0.15000 1.14855 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31630 11.25040 0.06590 0.58576 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.35040 12.30430 0.04610 0.37467 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.61730 9.56120 0.05610 0.58675 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00480 12.93110 0.07370 0.56994 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.77420 14.71920 0.05500 0.37366 摩根台灣金磚基金-累積型 19.15000 19.03000 0.12000 0.63058 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.15000 19.03000 0.12000 0.63058 摩根台灣增長基金 48.24000 48.04000 0.20000 0.41632 摩根平衡基金 27.30000 27.21000 0.09000 0.33076 摩根全球α基金 18.32000 18.27000 0.05000 0.27367 摩根全球平衡基金 15.47020 15.40600 0.06420 0.41672 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43060 9.39270 0.03790 0.40350 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44020 10.40600 0.03420 0.32866 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.91340 9.87420 0.03920 0.39699 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39140 11.34790 0.04350 0.38333 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.11630 10.07630 0.04000 0.39697 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72560 10.65760 0.06800 0.63804 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99820 13.90950 0.08870 0.63769 摩根亞洲基金 57.32000 56.60000 0.72000 1.27208 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.44760 8.42930 0.01830 0.21710 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88960 9.87180 0.01780 0.18031 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78640 8.76700 0.01940 0.22128 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63050 12.60310 0.02740 0.21741 摩根東方內需機會基金 18.16000 17.93000 0.23000 1.28277 摩根東方科技基金 31.73000 31.39000 0.34000 1.08315 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299 摩根金龍收成基金 21.73000 21.50000 0.23000 1.06977 摩根第一貨幣市場基金 15.11130 15.11120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.20000 13.02000 0.18000 1.38249 摩根新金磚五國基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694 摩根新絲路基金 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773 摩根新興35基金 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753 摩根新興日本基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24770 7.21640 0.03130 0.43373 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47160 9.43450 0.03710 0.39324 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33990 9.29890 0.04100 0.44091 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.88080 10.83290 0.04790 0.44217 摩根新興科技基金 52.11000 51.78000 0.33000 0.63731 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61180 8.56280 0.04900 0.57224 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.29040 9.24170 0.04870 0.52696 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.79510 8.74420 0.05090 0.58210 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.11550 10.05810 0.05740 0.57068 摩根龍揚基金 32.45000 32.11000 0.34000 1.05886 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 摩根環球股票收益基金-累積型 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 摩根總收益組合基金-月配息型 9.23840 9.22080 0.01760 0.19087 摩根總收益組合基金-累積型 11.32090 11.29940 0.02150 0.19028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 19.98000 19.88000 0.10000 0.50302 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59690 12.59670 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.14220 10.13320 0.00900 0.08882 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.41000 10.38120 0.02880 0.27742 聯邦中國龍基金 24.73000 24.71000 0.02000 0.08094 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30850 12.26850 0.04000 0.32604 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.46890 11.43280 0.03610 0.31576 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.39770 10.36620 0.03150 0.30387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37730 10.34410 0.03320 0.32096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72630 9.69570 0.03060 0.31560 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81170 8.78500 0.02670 0.30393 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.96920 9.93320 0.03600 0.36242 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.04950 10.01490 0.03460 0.34549 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62520 9.58960 0.03560 0.37124 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79430 9.75970 0.03460 0.35452 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.24970 9.21550 0.03420 0.37111 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.41010 9.37690 0.03320 0.35406 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.14580 11.11220 0.03360 0.30237 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.89060 10.86070 0.02990 0.27530 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09420 10.06800 0.02620 0.26023 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.41650 10.38530 0.03120 0.30042 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16050 10.13260 0.02790 0.27535 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.42010 9.39570 0.02440 0.25969 聯邦金鑽平衡基金 22.23300 22.20650 0.02650 0.11933 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.33610 9.28680 0.04930 0.53086 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.66150 9.61190 0.04960 0.51603 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.30650 9.25730 0.04920 0.53147 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.63790 9.58850 0.04940 0.51520 聯邦貨幣市場基金 13.19760 13.19740 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.31460 16.28470 0.02990 0.18361 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.32460 12.23850 0.08610 0.70352 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.74760 11.68460 0.06300 0.53917 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.21760 11.15750 0.06010 0.53865 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.07570 12.05920 0.01650 0.13682 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.21470 11.20390 0.01080 0.09640 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51210 10.49740 0.01470 0.14003 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56900 8.56070 0.00830 0.09695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.36000 34.19000 0.17000 0.49722 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.83000 17.55000 0.28000 1.59544 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.37000 18.05000 0.32000 1.77285 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.17000 11.96000 0.21000 1.75585 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.81000 15.77000 0.04000 0.25365 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.97000 14.91000 0.06000 0.40241 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.13000 15.11000 0.02000 0.13236 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.15000 20.08000 0.07000 0.34861 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.25000 18.18000 0.07000 0.38504 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.50000 14.45000 0.05000 0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.82000 18.79000 0.03000 0.15966 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.59000 17.57000 0.02000 0.11383 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 聯博貨幣市場基金 15.02070 15.02060 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.64410 10.63240 0.01170 0.11004 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.61110 13.59410 0.01700 0.12505 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.39270 7.38460 0.00810 0.10969 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.64180 9.63270 0.00910 0.09447 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.00680 9.99960 0.00720 0.07200 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.74510 9.72860 0.01650 0.16960 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.75840 9.74300 0.01540 0.15806 瀚亞中小型股基金 20.92000 20.77000 0.15000 0.72220 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938 瀚亞巴西基金 5.92000 5.87000 0.05000 0.85179 瀚亞外銷基金 39.42000 39.28000 0.14000 0.35642 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.74310 10.72850 0.01460 0.13609 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.48140 10.45770 0.02370 0.22663 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.33820 12.31150 0.02670 0.21687 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.33890 10.33200 0.00690 0.06678 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15080 7.14160 0.00920 0.12882 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.85190 7.83410 0.01780 0.22721 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.96910 7.95180 0.01730 0.21756 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.96800 6.96330 0.00470 0.06750 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.61090 8.59230 0.01860 0.21647 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.79720 8.78560 0.01160 0.13203 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.18070 9.15990 0.02080 0.22708 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97550 8.95600 0.01950 0.21773 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.22480 10.18620 0.03860 0.37894 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.57070 9.55180 0.01890 0.19787 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.71100 9.67300 0.03800 0.39285 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.76580 9.72890 0.03690 0.37928 瀚亞印度基金-人民幣 14.18000 14.03000 0.15000 1.06914 瀚亞印度基金-美元 13.70000 13.52000 0.18000 1.33136 瀚亞印度基金-新台幣 30.45000 30.06000 0.39000 1.29741 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.78000 12.68000 0.10000 0.78864 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.43000 10.35000 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