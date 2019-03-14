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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/13  108/03/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.02580   10.00780   0.01800    0.17986
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.02580   10.00780   0.01800    0.17986
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.07380   10.05540   0.01840    0.18299
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.07380   10.05540   0.01840    0.18299
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.31080   10.29250   0.01830    0.17780
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.11820   10.10030   0.01790    0.17722
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.22110   10.20280   0.01830    0.17936
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.11710   10.09900   0.01810    0.17923
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.72000   23.44000   0.28000    1.19454
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         27.25000   26.34000   0.91000    3.45482
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.53050    9.51910   0.01140    0.11976
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.95450    9.94030   0.01420    0.14285
中國信託台灣活力基金                                               14.21000   14.05000   0.16000    1.13879
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.99170    9.98520   0.00650    0.06510
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.11840    9.11250   0.00590    0.06475
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.35260   10.34420   0.00840    0.08120
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41650    9.40880   0.00770    0.08184
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.70360   10.64810   0.05550    0.52122
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.18130    9.13370   0.04760    0.52115
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.22660   11.21460   0.01200    0.10700
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.92820    9.91770   0.01050    0.10587
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              41.07600   40.78100   0.29500    0.72338
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.40640   41.14760   0.25880    0.62896
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
中國信託智能運動基金-美元                                           9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01590   11.01570   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.73340    9.72030   0.01310    0.13477
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.14010    9.12780   0.01230    0.13475
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.93990    9.92460   0.01530    0.15416
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.32860    9.31430   0.01430    0.15353
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
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元大2001基金                                                       58.92000   58.61000   0.31000    0.52892
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.55780   41.23780   0.32000    0.77599
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.45550   39.19590   0.25960    0.66231
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.83000   20.64000   0.19000    0.92054
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60530   11.60450   0.00080    0.00689
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.99540   10.95380   0.04160    0.37978
元大上證50基金                                                     31.58000   31.53000   0.05000    0.15858
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.24000   11.88000   0.36000    3.03030
元大大中華TMT基金-新台幣                                           11.22000   10.85000   0.37000    3.41014
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.42000   13.30000   0.12000    0.90226
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.89200   12.73300   0.15900    1.24872
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.44000   17.22900   0.21100    1.22468
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.69000   10.63700   0.05300    0.49826
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.56900   10.47800   0.09100    0.86849
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.71000   13.62000   0.09000    0.66079
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.46080   47.39160   0.06920    0.14602
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.67000   10.67700  -0.00700   -0.06556
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.76930    9.78960  -0.02030   -0.20736
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.08990   10.05920   0.03070    0.30519
元大巴西指數基金                                                    7.07600    7.02000   0.05600    0.79772
元大巴菲特基金                                                     25.26000   25.13000   0.13000    0.51731
元大日經225基金                                                    26.79000   27.07000  -0.28000   -1.03436
元大台商收成基金                                                   21.04000   20.92000   0.12000    0.57361
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.81000   35.71000   0.10000    0.28003
元大台灣中型100基金                                                31.04000   30.93000   0.11000    0.35564
元大台灣加權股價指數基金                                           24.45500   24.38400   0.07100    0.29117
元大台灣卓越50基金                                                 77.49000   77.17000   0.32000    0.41467
元大台灣金融基金                                                   17.16000   17.13000   0.03000    0.17513
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.90000   29.86000   0.04000    0.13396
元大台灣高股息基金                                                 26.02000   25.98000   0.04000    0.15396
元大台灣電子科技基金                                               33.40000   33.21000   0.19000    0.57212
元大全球ETF成長組合基金                                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.55000   14.51000   0.04000    0.27567
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.29000   22.22000   0.07000    0.31503
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.06000   12.97000   0.09000    0.69391
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.48000   12.44000   0.04000    0.32154
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.02000   11.93600   0.08400    0.70375
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.10000    8.95000   0.15000    1.67598
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.90000    6.79000   0.11000    1.62003
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.59000    6.55000   0.04000    0.61069
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.54100    8.53900   0.00200    0.02342
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.40000   13.28000   0.12000    0.90361
元大全球農業商機基金                                               16.44000   16.37000   0.07000    0.42761
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
元大印尼指數基金                                                    9.28500    9.29300  -0.00800   -0.08609
元大印度指數基金                                                   10.04500    9.92600   0.11900    1.19887
元大印度基金                                                       12.45000   12.32000   0.13000    1.05519
元大多多基金                                                       16.33000   16.23000   0.10000    0.61614
元大多福基金                                                       50.33000   49.95000   0.38000    0.76076
元大亞太成長基金                                                    8.58000    8.52000   0.06000    0.70423
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.97010    8.97560  -0.00550   -0.06128
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.24980    7.27330  -0.02350   -0.32310
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.10700    9.05400   0.05300    0.58538
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.88900    9.84600   0.04300    0.43673
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.10560   10.15220  -0.04660   -0.45901
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.17700   10.16870   0.00830    0.08162
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.12670   10.16870  -0.04200   -0.41303
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.18480   10.17810   0.00670    0.06583
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.13440   10.17810  -0.04370   -0.42935
元大卓越基金                                                       42.58000   42.37000   0.21000    0.49563
元大店頭基金                                                        7.88000    7.86000   0.02000    0.25445
元大泛歐成長基金                                                    8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39410   10.39340   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74020    9.73820   0.00200    0.02054
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.09710   32.07930   0.01780    0.05549
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.78240   38.48330   0.29910    0.77722
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.50580   18.65220  -0.14640   -0.78489
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.47220   19.17560   0.29660    1.54676
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.68590   40.57550   0.11040    0.27209
元大高科技基金                                                     18.31000   18.24000   0.07000    0.38377
元大得利貨幣市場基金                                               16.29900   16.29880   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01370   12.01360   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.29000   0.10000    1.37174
元大新中國基金-人民幣                                               9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
元大新中國基金-美元                                                 9.27400    9.13100   0.14300    1.56609
元大新中國基金-新台幣                                               9.26000    9.11000   0.15000    1.64654
元大新主流基金                                                     23.05000   22.87000   0.18000    0.78706
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36500    9.32400   0.04100    0.43973
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.25370   10.24370   0.01000    0.09762
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.72440    9.67760   0.04680    0.48359
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.77060   10.72050   0.05010    0.46733
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.09410    9.05180   0.04230    0.46731
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.10420   10.09030   0.01390    0.13776
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.49140    9.50430  -0.01290   -0.13573
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.28430   10.27180   0.01250    0.12169
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.66670    9.68190  -0.01520   -0.15699
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.73060    9.71860   0.01200    0.12347
元大新興亞洲基金                                                   11.07000   10.95000   0.12000    1.09589
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.41640    9.39180   0.02460    0.26193
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.94420    8.92090   0.02330    0.26118
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.69720    9.67350   0.02370    0.24500
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.21780    9.19520   0.02260    0.24578
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14130   15.14110   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.25000   34.97000   0.28000    0.80069
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
元大實質多重資產基金-美元                                           8.42900    8.34200   0.08700    1.04292
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.83000   13.84000  -0.01000   -0.07225
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.16000   15.13000   0.03000    0.19828
元大摩臺基金                                                       36.21000   36.06000   0.15000    0.41597
元大標普500基金                                                    26.10000   26.02000   0.08000    0.30746
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.61000   32.42000   0.19000    0.58606
元大標智滬深300基金                                                17.95000   18.02000  -0.07000   -0.38846
元大歐洲50基金                                                     23.74000   23.73000   0.01000    0.04214
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.33740    9.36000  -0.02260   -0.24145
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25780   10.25740   0.00040    0.00390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.08000   15.02000   0.06000    0.39947
日盛上選基金                                                       32.30000   32.02000   0.28000    0.87445
日盛小而美基金                                                     17.34000   17.19000   0.15000    0.87260
日盛中國內需動力基金                                                9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.05280   12.02720   0.02560    0.21285
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.82440    9.80350   0.02090    0.21319
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.28360   12.25660   0.02700    0.22029
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.00610    9.98400   0.02210    0.22135
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.07310   11.05040   0.02270    0.20542
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.00320    8.98480   0.01840    0.20479
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.19000   10.08000   0.11000    1.09127
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
日盛日盛基金                                                       12.77000   12.66000   0.11000    0.86888
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
日盛全球抗暖化基金                                                 10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.26100   10.24680   0.01420    0.13858
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.36440    9.35140   0.01300    0.13902
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.03420   10.02190   0.01230    0.12273
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.15820    9.14700   0.01120    0.12244
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.46410    2.45920   0.00490    0.19925
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65830    1.65510   0.00320    0.19334
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37960    0.37880   0.00080    0.21119
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25610    0.25560   0.00050    0.19562
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.53100   12.50700   0.02400    0.19189
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32250    8.30660   0.01590    0.19141
日盛亞洲機會基金                                                    6.77000    6.71000   0.06000    0.89419
日盛首選基金                                                       16.73000   16.64000   0.09000    0.54087
日盛高科技基金                                                     17.48000   17.40000   0.08000    0.45977
日盛貨幣市場基金                                                   14.80980   14.80960   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.78000   37.46000   0.32000    0.85424
日盛精選五虎基金                                                   34.98000   34.83000   0.15000    0.43066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52310   13.52290   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.18000   30.04000   0.14000    0.46605
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.47000   11.20000   0.27000    2.41071
台新MSCI中國基金                                                   20.93000   20.68000   0.25000    1.20890
台新大眾貨幣市場基金                                               14.20010   14.19980   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.34540   10.35240  -0.00700   -0.06762
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.70040   10.67450   0.02590    0.24263
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.29890   10.27640   0.02250    0.21895
台新中國通基金                                                     42.12000   41.93000   0.19000    0.45314
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51730    0.51170   0.00560    1.09439
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.96100   15.79300   0.16800    1.06376
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31680    0.31260   0.00420    1.34357
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.80000    9.67000   0.13000    1.34436
台新主流基金                                                       22.92000   22.97000  -0.05000   -0.21768
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.64000   21.61000   0.03000    0.13882
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.70420    0.70300   0.00120    0.17070
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.68000   15.66000   0.02000    0.12771
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50940    0.50860   0.00080    0.15729
台新台灣中小基金                                                   32.93000   32.70000   0.23000    0.70336
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.84560    9.83990   0.00570    0.05793
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.35940    9.32930   0.03010    0.32264
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.64680   10.61260   0.03420    0.32226
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.87980    9.83380   0.04600    0.46777
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.87930   10.82870   0.05060    0.46728
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
台新印度基金                                                       14.51000   14.38000   0.13000    0.90403
台新亞美短期債券基金                                               11.41010   11.39830   0.01180    0.10352
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62540    8.59500   0.03040    0.35369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28460    0.28360   0.00100    0.35261
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.35290   12.30930   0.04360    0.35420
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40220    0.40070   0.00150    0.37434
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11610   11.11600   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.29710   30.14170   0.15540    0.51556
台新智慧生活基金-美元                                              10.25200   10.19090   0.06110    0.59955
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35530    8.32430   0.03100    0.37240
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55910    8.52870   0.03040    0.35644
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.25500    9.22070   0.03430    0.37199
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49060    9.45690   0.03370    0.35635
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.05400   11.05090   0.00310    0.02805
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35250    0.35240   0.00010    0.02838
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.01980    8.01750   0.00230    0.02869
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26940    0.26930   0.00010    0.03713
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.47000    5.44000   0.03000    0.55147
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.30000   21.25000   0.05000    0.23529
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27790   11.27710   0.00080    0.00709
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.30240   10.28270   0.01970    0.19158
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.14160    9.14320  -0.00160   -0.01750
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.60410   10.60600  -0.00190   -0.01791
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.91480    7.90160   0.01320    0.16705
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.24460    9.22910   0.01550    0.16795
永豐中小基金                                                       50.93000   50.70000   0.23000    0.45365
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74530    1.74350   0.00180    0.10324
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.38210    2.37960   0.00250    0.10506
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.14510    8.12160   0.02350    0.28935
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.78550   10.75440   0.03110    0.28918
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.65000    4.61000   0.04000    0.86768
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.41000   21.21000   0.20000    0.94295
永豐主流品牌基金                                                   17.71000   17.70000   0.01000    0.05650
永豐永豐基金                                                       32.73000   32.77000  -0.04000   -0.12206
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25230    9.20490   0.04740    0.51494
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.56640    9.51750   0.04890    0.51379
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12490    9.07920   0.04570    0.50335
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.43620    9.38890   0.04730    0.50379
永豐亞洲民生消費基金                                               12.23000   12.05000   0.18000    1.49378
永豐南非幣2021保本基金                                             13.67310   13.66920   0.00390    0.02853
永豐高科技基金                                                     22.50000   22.52000  -0.02000   -0.08881
永豐貨幣市場基金                                                   13.91760   13.91740   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.07040    2.07250  -0.00210   -0.10133
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50950    2.51210  -0.00260   -0.10350
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77610    7.76960   0.00650    0.08366
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.70280   10.69380   0.00900    0.08416
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.07310    7.05570   0.01740    0.24661
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.15740   11.12990   0.02750    0.24708
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.18000    8.11000   0.07000    0.86313
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.81000   18.66000   0.15000    0.80386
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.29000   51.16000   0.13000    0.25410
永豐領航科技基金                                                   37.09000   37.04000   0.05000    0.13499
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
永豐趨勢平衡基金                                                   40.64000   40.55000   0.09000    0.22195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.78030   11.77950   0.00080    0.00679
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.69280    9.68540   0.00740    0.07640
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.15410   10.14640   0.00770    0.07589
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.71510    9.70820   0.00690    0.07107
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.03290   10.02570   0.00720    0.07182
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.74860    9.74010   0.00850    0.08727
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.33910   10.33000   0.00910    0.08809
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.72570    9.71770   0.00800    0.08232
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.12630   10.11810   0.00820    0.08104
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.96000   13.90000   0.06000    0.43165
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.79000   18.68000   0.11000    0.58887
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.71000   18.60000   0.11000    0.59140
兆豐國際生命科學基金                                               15.59000   15.50000   0.09000    0.58065
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.17520   10.15640   0.01880    0.18510
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.42120   10.40050   0.02070    0.19903
兆豐國際全球基金                                                   30.73000   30.55000   0.18000    0.58920
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40520   10.40430   0.00090    0.00865
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09570   10.09360   0.00210    0.02081
兆豐國際國民基金                                                   21.91000   21.79000   0.12000    0.55071
兆豐國際第一基金                                                   12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.42580   10.37930   0.04650    0.44801
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.09670    8.06050   0.03620    0.44910
兆豐國際萬全基金                                                   20.25000   20.22000   0.03000    0.14837
兆豐國際電子基金                                                   25.04000   24.91000   0.13000    0.52188
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.02000   20.88000   0.14000    0.67050
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.54000   16.56000  -0.02000   -0.12077
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.28000   33.11000   0.17000    0.51344
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53500   12.53490   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.35980   10.34440   0.01540    0.14887
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.21540   10.19910   0.01630    0.15982
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.34830   10.33130   0.01700    0.16455
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.26040   10.24520   0.01520    0.14836
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.30930   10.29280   0.01650    0.16031
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.28290   10.26600   0.01690    0.16462
合庫台灣基金                                                       10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.30200   11.28060   0.02140    0.18971
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.27870   12.25360   0.02510    0.20484
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.93160   10.90930   0.02230    0.20441
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.72440   11.70140   0.02300    0.19656
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.00410    7.98890   0.01520    0.19026
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32530    9.30660   0.01870    0.20093
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.94720    8.92890   0.01830    0.20495
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75250    8.73510   0.01740    0.19920
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.13920    9.12050   0.01870    0.20503
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
合庫全球新興市場基金                                                9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
合庫貨幣市場基金                                                   10.15620   10.15610   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.67730    9.65450   0.02280    0.23616
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.91400    9.88980   0.02420    0.24470
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.19030   10.16730   0.02300    0.22622
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.71070   11.68290   0.02780    0.23795
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.49990   14.46960   0.03030    0.20940
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60930    8.58890   0.02040    0.23752
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38060    9.35770   0.02290    0.24472
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.78200    7.76440   0.01760    0.22668
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62070    8.60050   0.02020    0.23487
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.27740   10.25410   0.02330    0.22723
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.01000   10.93000   0.08000    0.73193
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.09000   10.97000   0.12000    1.09389
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.22000   11.10000   0.12000    1.08108
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14600   11.14540   0.00060    0.00538
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.28170   10.26180   0.01990    0.19392
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.15850   10.14050   0.01800    0.17751
安聯中國東協基金                                                   15.62000   15.49000   0.13000    0.83925
安聯中國策略基金-美元                                              11.62000   11.48000   0.14000    1.21951
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.09000   14.91000   0.18000    1.20724
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.91000   13.78000   0.13000    0.94340
安聯中華新思路基金-美元                                            13.25000   13.11000   0.14000    1.06789
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.46000   12.33000   0.13000    1.05434
安聯台灣大壩基金                                                   28.76000   28.60000   0.16000    0.55944
安聯台灣科技基金                                                   46.48000   46.29000   0.19000    0.41046
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52560   12.52550   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   31.75000   31.52000   0.23000    0.72970
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.35160   10.33060   0.02100    0.20328
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.28370   15.25340   0.03030    0.19864
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61750    9.59840   0.01910    0.19899
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.66300   12.63690   0.02610    0.20654
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.36750   10.34560   0.02190    0.21168
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.41550   12.39010   0.02540    0.20500
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.36290    9.34470   0.01820    0.19476
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.28030    9.26080   0.01950    0.21056
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.88580    8.86760   0.01820    0.20524
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.02050    0.00000  10.02050    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08970   12.05480   0.03490    0.28951
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98850   10.95600   0.03250    0.29664
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62680   10.59570   0.03110    0.29352
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56580    8.54110   0.02470    0.28919
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.41220    8.38740   0.02480    0.29568
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10890    8.08520   0.02370    0.29313
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08230   10.05270   0.02960    0.29445
安聯全球人口趨勢基金                                               11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.84000   35.59000   0.25000    0.70244
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.01000    7.98000   0.03000    0.37594
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.13910   12.13310   0.00600    0.04945
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.37370   10.36850   0.00520    0.05015
安聯全球新興市場基金                                               17.36000   17.19000   0.17000    0.98895
安聯全球農金趨勢基金                                                8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安聯亞洲動態策略基金                                               21.98000   21.81000   0.17000    0.77946
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.35490   10.35240   0.00250    0.02415
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.99890    9.99640   0.00250    0.02501
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               87.25350   87.08830   0.16520    0.18969
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.00130   12.97130   0.03000    0.23128
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.77660   66.65970   0.11690    0.17537
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.85160    9.82890   0.02270    0.23095
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.66360    2.66210   0.00150    0.05635
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.86390   10.84710   0.01680    0.15488
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.22430    2.22490  -0.00060   -0.02697
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91890    8.90510   0.01380    0.15497
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.98620    9.97450   0.01170    0.11730
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.98660    9.97440   0.01220    0.12231
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.19390   10.18130   0.01260    0.12376
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.94490    9.93260   0.01230    0.12383
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.02270   10.00990   0.01280    0.12787
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.98580    9.97420   0.01160    0.11630
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.98580    9.97360   0.01220    0.12232
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.19400   10.18130   0.01270    0.12474
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.94270    9.93050   0.01220    0.12285
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.02200   10.00930   0.01270    0.12688
宏利台灣動力基金                                                   28.54000   28.35000   0.19000    0.67019
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.94460    9.90370   0.04090    0.41298
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.77290    9.73330   0.03960    0.40685
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.62570    7.59430   0.03140    0.41347
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59350    7.56260   0.03090    0.40859
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
宏利全球債券組合基金                                               13.25090   13.22150   0.02940    0.22237
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.88100    2.87860   0.00240    0.08337
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.03740   12.02690   0.01050    0.08730
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.76680    8.75920   0.00760    0.08677
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42440    2.42680  -0.00240   -0.09890
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.15650   11.14700   0.00950    0.08522
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.35120    3.32740   0.02380    0.71527
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53590    0.53220   0.00370    0.69523
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.33000   15.22000   0.11000    0.72273
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.95280   11.93820   0.01460    0.12230
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.59090   10.57660   0.01430    0.13520
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19170   10.17860   0.01310    0.12870
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70140    8.69070   0.01070    0.12312
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33190    8.32070   0.01120    0.13460
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.20150    8.19080   0.01070    0.13063
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.16310    8.15270   0.01040    0.12757
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.87450    2.86930   0.00520    0.18123
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41700    0.41610   0.00090    0.21629
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.58320   12.55850   0.02470    0.19668
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95100    0.94920   0.00180    0.18963
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.37740    7.36280   0.01460    0.19829
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04820    2.04440   0.00380    0.18587
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29550    0.29490   0.00060    0.20346
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.00200    8.98420   0.01780    0.19813
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32770    0.32720   0.00050    0.15281
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66950   13.66930   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.51000   0.02000    0.79681
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
宏利臺灣股息收益基金                                               24.13000   24.04000   0.09000    0.37438
宏利澳幣保本基金                                                   12.43840   12.43580   0.00260    0.02091
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.04690   10.05310  -0.00620   -0.06167
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.54490    9.51450   0.03040    0.31951
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.99900    8.97180   0.02720    0.30317
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.10960   11.07600   0.03360    0.30336
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
貝萊德新台幣基金                                                   12.95500   12.95490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.56000   25.47000   0.09000    0.35336
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43210   11.42710   0.00500    0.04376
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.26340   10.23390   0.02950    0.28826
保德信大中華基金-人民幣                                             9.86000    9.78000   0.08000    0.81800
保德信大中華基金-美元                                               9.97000    9.86000   0.11000    1.11562
保德信大中華基金-新台幣                                            29.72000   29.39000   0.33000    1.12283
保德信中小型股基金                                                 45.90000   45.67000   0.23000    0.50361
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.53000    9.39000   0.14000    1.49095
保德信中國中小基金-美元                                             9.41000    9.24000   0.17000    1.83983
保德信中國中小基金-新臺幣                                           9.10000    8.93000   0.17000    1.90370
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.71460    9.66080   0.05380    0.55689
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.76320    9.71040   0.05280    0.54375
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.82330    9.76990   0.05340    0.54658
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.76530   10.70680   0.05850    0.54638
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
保德信中國品牌基金-美元                                             9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
保德信台商全方位基金                                               34.66000   34.42000   0.24000    0.69727
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.35000   27.22000   0.13000    0.47759
保德信全球消費商機基金                                             18.15000   18.10000   0.05000    0.27624
保德信全球基礎建設基金                                             12.95000   12.87000   0.08000    0.62160
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.45000   0.04000    0.53691
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.56000   33.50000   0.06000    0.17910
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.48340   10.45580   0.02760    0.26397
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.60980   10.58180   0.02800    0.26461
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.47830   10.45240   0.02590    0.24779
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.60450   10.57830   0.02620    0.24768
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53220    9.51810   0.01410    0.14814
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.53460   10.51900   0.01560    0.14830
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.06900    9.05700   0.01200    0.13249
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00740    9.99410   0.01330    0.13308
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.03000    8.01270   0.01730    0.21591
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.92550   10.90200   0.02350    0.21556
保德信亞太基金                                                     20.77000   20.53000   0.24000    1.16902
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.56390    8.54980   0.01410    0.16492
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.63430   11.61520   0.01910    0.16444
保德信店頭市場基金                                                 32.54000   32.59000  -0.05000   -0.15342
保德信拉丁美洲基金                                                  7.45000    7.42000   0.03000    0.40431
保德信金平衡基金                                                   29.29000   29.18000   0.11000    0.37697
保德信金滿意基金                                                   41.43000   41.45000  -0.02000   -0.04825
保德信科技島基金                                                   25.61000   25.61000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                   91.34000   91.17000   0.17000    0.18646
保德信第一基金                                                     24.77000   24.67000   0.10000    0.40535
保德信貨幣市場基金                                                 15.81120   15.81100   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.46590   10.43680   0.02910    0.27882
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.66270   10.63480   0.02790    0.26235
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.72450   10.69440   0.03010    0.28146
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.23040   10.20340   0.02700    0.26462
保德信新世紀基金                                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.01440    8.00430   0.01010    0.12618
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.16960   11.15550   0.01410    0.12640
保德信新興趨勢組合基金                                             11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
保德信瑞騰基金                                                     15.58680   15.58650   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86290    9.85830   0.00460    0.04666
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.26180   10.25750   0.00430    0.04192
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.78300    9.77800   0.00500    0.05114
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.99700    9.99710  -0.00010   -0.00100
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.89110    9.88320   0.00790    0.07993
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.16580   10.15770   0.00810    0.07974
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.80000    9.78980   0.01020    0.10419
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01160   10.00120   0.01040    0.10399
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.26810   10.25540   0.01270    0.12384
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23630   10.22490   0.01140    0.11149
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36590   10.35470   0.01120    0.10816
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.13110   10.11940   0.01170    0.11562
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.24850   10.23650   0.01200    0.11723
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.08540   10.07850   0.00690    0.06846
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37100   10.36630   0.00470    0.04534
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.97670    9.96900   0.00770    0.07724
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.17620   10.16820   0.00800    0.07868
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.94220    9.93540   0.00680    0.06844
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.77480    9.76280   0.01200    0.12292
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23310   10.22220   0.01090    0.10663
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35860   10.34780   0.01080    0.10437
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.39100   10.37980   0.01120    0.10790
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.67100   10.65930   0.01170    0.10976
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.21360   10.20130   0.01230    0.12057
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.31810   10.30570   0.01240    0.12032
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09650   10.08430   0.01220    0.12098
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.15800   10.14540   0.01260    0.12419
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.13840   10.12740   0.01100    0.10862
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.96250    9.95380   0.00870    0.08740
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.96450    9.95540   0.00910    0.09141
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16210   10.14720   0.01490    0.14684
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.16390   10.15380   0.01010    0.09947
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92980    9.91500   0.01480    0.14927
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.92760    9.91450   0.01310    0.13213
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95520    1.95320   0.00200    0.10240
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.75540    2.75260   0.00280    0.10172
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29740    0.29670   0.00070    0.23593
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45380    0.45290   0.00090    0.19872
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.46210    8.44240   0.01970    0.23335
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.15150   12.12570   0.02580    0.21277
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.53530    9.52880   0.00650    0.06821
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.95470   11.94660   0.00810    0.06780
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.71080    8.69540   0.01540    0.17711
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.97110   10.95170   0.01940    0.17714
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51540   10.50610   0.00930    0.08852
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36800   10.36160   0.00640    0.06177
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.42000   18.34000   0.08000    0.43621
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4238.42000 4220.77000  17.65000    0.41817
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.23310   10.22890   0.00420    0.04106
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.96810   10.96110   0.00700    0.06386
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.11230   10.10960   0.00270    0.02671
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.85730    9.85420   0.00310    0.03146
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32210   10.31880   0.00330    0.03198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.82750    9.82430   0.00320    0.03257
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.10870   10.10280   0.00590    0.05840
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.10330   10.10430  -0.00100   -0.00990
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.06100    6.05100   0.01000    0.16526
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.84620   10.82820   0.01800    0.16623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.91180   10.78640   0.12540    1.16258
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.98710   11.84750   0.13960    1.17831
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.16530   11.03550   0.12980    1.17620
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.51040    9.40110   0.10930    1.16263
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.89680    9.78160   0.11520    1.17772
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.74020    9.62700   0.11320    1.17586
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.91280   10.78740   0.12540    1.16247
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.44810   11.31480   0.13330    1.17810
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.40870   11.27610   0.13260    1.17594
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    6.96000   0.05000    0.71839
柏瑞巨人基金                                                       12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68100   13.68090   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.99000   15.92000   0.07000    0.43970
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.77450   13.74840   0.02610    0.18984
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.17940   12.15480   0.02460    0.20239
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.76260   12.73650   0.02610    0.20492
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57610    8.55990   0.01620    0.18925
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68220    6.66950   0.01270    0.19042
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60680    8.58940   0.01740    0.20258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38970    8.37530   0.01440    0.17193
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.62100   10.59930   0.02170    0.20473
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.28400    8.26930   0.01470    0.17777
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.36010   12.33520   0.02490    0.20186
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.93340   11.91080   0.02260    0.18974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.48580   12.46440   0.02140    0.17169
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.61810   11.59430   0.02380    0.20527
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.85670    8.83990   0.01680    0.19005
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.61890    9.59950   0.01940    0.20209
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58810    9.57170   0.01640    0.17134
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44410    9.42480   0.01930    0.20478
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.32180    9.30520   0.01660    0.17839
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.35510   10.33390   0.02120    0.20515
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.26670   10.24650   0.02020    0.19714
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.12830   10.10640   0.02190    0.21669
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.19450   10.17400   0.02050    0.20149
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74790    9.72800   0.01990    0.20456
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.50000    9.48130   0.01870    0.19723
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.43900   10.42670   0.01230    0.11797
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52300    9.50240   0.02060    0.21679
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59070    9.57140   0.01930    0.20164
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.33570   10.31460   0.02110    0.20456
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.26680   10.24660   0.02020    0.19714
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.12860   10.10660   0.02200    0.21768
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.19470   10.17420   0.02050    0.20149
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74770    9.72770   0.02000    0.20560
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.50010    9.48140   0.01870    0.19723
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.60970   10.59720   0.01250    0.11796
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52290    9.50230   0.02060    0.21679
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59100    9.57170   0.01930    0.20164
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.11200   11.09510   0.01690    0.15232
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.41470   12.39680   0.01790    0.14439
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.78120   11.76200   0.01920    0.16324
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05540    9.04160   0.01380    0.15263
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73460    9.72060   0.01400    0.14402
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65930    9.64360   0.01570    0.16280
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.81270   10.79630   0.01640    0.15190
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.55970   11.54310   0.01660    0.14381
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.38140   11.36290   0.01850    0.16281
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05560    9.04190   0.01370    0.15152
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73500    9.72100   0.01400    0.14402
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65980    9.64410   0.01570    0.16279
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.23000   13.10000   0.13000    0.99237
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.23000    9.13000   0.10000    1.09529
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.58000    8.49000   0.09000    1.06007
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.32000   11.21000   0.11000    0.98127
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.23000   11.12000   0.11000    0.98921
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.53000   11.42000   0.11000    0.96322
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.61510   11.58450   0.03060    0.26415
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.45920    7.43950   0.01970    0.26480
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.72380   11.70760   0.01620    0.13837
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.43000   11.41430   0.01570    0.13755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.50470   10.48900   0.01570    0.14968
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32610    8.31460   0.01150    0.13831
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35690    9.34410   0.01280    0.13698
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.41590    9.40170   0.01420    0.15104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.99510   10.98010   0.01500    0.13661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.29540   10.28110   0.01430    0.13909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.48710   10.47140   0.01570    0.14993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69220    9.67900   0.01320    0.13638
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99630    8.98380   0.01250    0.13914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.93100    8.92150   0.00950    0.10648
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.44110    9.42700   0.01410    0.14957
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.23170   12.20310   0.02860    0.23437
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.71630   11.69040   0.02590    0.22155
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.11180   11.08450   0.02730    0.24629
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01730    7.00090   0.01640    0.23426
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75020    8.73080   0.01940    0.22220
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40460    9.38160   0.02300    0.24516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.51480   10.49020   0.02460    0.23450
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.12940   11.10210   0.02730    0.24590
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47430    9.45340   0.02090    0.22108
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95190    8.93100   0.02090    0.23402
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60550    9.58190   0.02360    0.24630
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.55660   11.53940   0.01720    0.14905
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.22760   12.20950   0.01810    0.14825
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.19140   11.17360   0.01780    0.15930
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.16150    9.14790   0.01360    0.14867
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72710    9.71270   0.01440    0.14826
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.74660    9.73110   0.01550    0.15928
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.52510   11.50810   0.01700    0.14772
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.31090   10.29560   0.01530    0.14861
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.66410   10.64710   0.01700    0.15967
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.65740    9.64300   0.01440    0.14933
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.32020    9.30640   0.01380    0.14829
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.95620    9.94150   0.01470    0.14787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.49910    9.48400   0.01510    0.15922
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.19000   18.12000   0.07000    0.38631
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.06000   16.97000   0.09000    0.53035
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.94720   12.93940   0.00780    0.06028
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.41240   10.37280   0.03960    0.38177
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.41050   11.37100   0.03950    0.34737
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.21370   12.17820   0.03550    0.29150
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.95220   10.90860   0.04360    0.39968
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.20180    9.16680   0.03500    0.38181
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.74970    9.71590   0.03380    0.34788
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.64560    9.61760   0.02800    0.29113
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.71530    9.67670   0.03860    0.39890
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.33700    9.30140   0.03560    0.38274
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.55060    9.51750   0.03310    0.34778
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.48620   11.45290   0.03330    0.29076
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.65780    9.61940   0.03840    0.39919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.64000   28.59000   0.05000    0.17489
國泰大中華基金                                                     18.34000   18.32000   0.02000    0.10917
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
國泰小龍基金-美元I級別                                              0.47120    0.46880   0.00240    0.51195
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.02000   41.03000  -0.01000   -0.02437
國泰中小成長基金-美元I級別                                          1.32740    1.32030   0.00710    0.53776
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.09260    4.03640   0.05620    1.39233
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.86000   18.53000   0.33000    1.78090
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.71080    0.69830   0.01250    1.79006
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66670    0.65500   0.01170    1.78626
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.22070    2.22490  -0.00420   -0.18877
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.98750    9.96930   0.01820    0.18256
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.18410    8.16920   0.01490    0.18239
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32660    0.32600   0.00060    0.18405
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.70400   11.70320   0.00080    0.00684
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.74070    1.73380   0.00690    0.39797
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.46670   10.44500   0.02170    0.20775
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34430    0.34360   0.00070    0.20373
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.29450    4.27450   0.02000    0.46789
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.78000   19.62000   0.16000    0.81549
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.63480    0.62940   0.00540    0.85796
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.23750    3.22300   0.01450    0.44989
國泰中港台基金台幣級別                                             14.92000   14.80000   0.12000    0.81081
國泰中港台基金美元級別                                              0.48450    0.48050   0.00400    0.83247
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.21000   26.48000  -0.27000   -1.01964
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.81000   12.66000   0.15000    1.18483
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.37000   32.16000  -0.79000   -2.45647
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.56120   10.54820   0.01300    0.12324
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.14340   10.13090   0.01250    0.12338
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.17000   10.15740   0.01260    0.12405
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34140    0.34090   0.00050    0.14667
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32770    0.32730   0.00040    0.12221
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32840    0.32800   0.00040    0.12195
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43990   12.43980   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37420    2.37740  -0.00320   -0.13460
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35430    0.35340   0.00090    0.25467
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50280    0.50240   0.00040    0.07962
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.45000   13.38000   0.07000    0.52317
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46280    0.46020   0.00260    0.56497
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16800    0.16750   0.00050    0.29851
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40430    0.40320   0.00110    0.27282
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36090    0.36000   0.00090    0.25000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43060    0.42940   0.00120    0.27946
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51610    0.51560   0.00050    0.09697
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.05000   20.99000   0.06000    0.28585
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.39000   21.38000   0.01000    0.04677
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41690    2.40850   0.00840    0.34876
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.14900   11.06920   0.07980    0.72092
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.73840    9.66860   0.06980    0.72192
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36160    0.35900   0.00260    0.72423
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31590    0.31360   0.00230    0.73342
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50980    0.50700   0.00280    0.55227
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.64000   11.50000   0.14000    1.21739
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38910    0.38440   0.00470    1.22268
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.46000   18.35000   0.11000    0.59946
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59740    0.59360   0.00380    0.64016
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.20000   18.08000   0.12000    0.66372
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.84370    0.83960   0.00410    0.48833
國泰科技生化基金                                                   31.47000   31.40000   0.07000    0.22293
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.76000   27.87000  -0.11000   -0.39469
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.40370   40.10410   0.29960    0.74706
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.91100   19.06350  -0.15250   -0.79996
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.82820   19.52710   0.30110    1.54196
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.39520   40.07840   0.31680    0.79045
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   42.03940   41.93570   0.10370    0.24728
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39280   43.39780  -0.00500   -0.01152
國泰紐幣2021保本基金                                               12.55250   12.55320  -0.00070   -0.00558
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.88390   12.88440  -0.00050   -0.00388
國泰紐幣保本基金                                                   12.64480   12.64640  -0.00160   -0.01265
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.58000   21.58000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金台幣級別                                               21.58000   21.58000   0.00000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                                20.38000   20.33000   0.05000    0.24594
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.86200   42.55730   0.30470    0.71598
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33670    0.33620   0.00050    0.14872
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48490    0.48500  -0.00010   -0.02062
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.87490   10.86000   0.01490    0.13720
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.52150    7.51120   0.01030    0.13713
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36820    0.36760   0.00060    0.16322
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24340    0.24300   0.00040    0.16461
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.32840    2.31150   0.01690    0.73113
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.68830   10.57180   0.11650    1.10199
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34480    0.34100   0.00380    1.11437
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.75320   42.80090  -0.04770   -0.11145
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.60000   22.00000  -0.40000   -1.81818
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.18000   12.08000   0.10000    0.82781
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39440    0.39090   0.00350    0.89537
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28490    2.28960  -0.00470   -0.20528
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44450    1.44760  -0.00310   -0.21415
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35140    0.35080   0.00060    0.17104
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34580    0.34520   0.00060    0.17381
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22440    0.22400   0.00040    0.17857
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.68640   10.66860   0.01780    0.16684
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.62910    6.61800   0.01110    0.16772
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       40.54850   40.28410   0.26440    0.65634
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           40.57590   40.27570   0.30020    0.74536
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               40.32360   40.22940   0.09420    0.23416
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.21000   33.12000   0.09000    0.27174
國泰價值卓越基金                                                   13.60000   13.57000   0.03000    0.22108
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.84000   21.74000   0.10000    0.45998
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32610    0.32550   0.00060    0.18433
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.38350   40.34890   0.03460    0.08575
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.33000   21.20000   0.13000    0.61321
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.72000   19.54000   0.18000    0.92119
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.25000   17.31000  -0.06000   -0.34662
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.22030   12.20250   0.01780    0.14587
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40400    0.40340   0.00060    0.14874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.38390   10.37540   0.00850    0.08192
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.26110   10.25460   0.00650    0.06339
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.26150   10.25670   0.00480    0.04680
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.36430   10.35590   0.00840    0.08111
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.26430   10.25780   0.00650    0.06337
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24740   10.24260   0.00480    0.04686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35980   11.35900   0.00080    0.00704
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.21580   10.19740   0.01840    0.18044
第一金大中華基金                                                   24.58000   24.50000   0.08000    0.32653
第一金小型精選基金                                                 30.84000   30.62000   0.22000    0.71848
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.83000   12.63000   0.20000    1.58353
第一金中國世紀基金-美元                                             8.21700    8.05720   0.15980    1.98332
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.21760    8.05780   0.15980    1.98317
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.68000    9.50000   0.18000    1.89474
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.68000    9.49000   0.19000    2.00211
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.63560    9.64240  -0.00680   -0.07052
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39300    8.37620   0.01680    0.20057
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.99200   10.99990  -0.00790   -0.07182
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.72140    9.70190   0.01950    0.20099
第一金中概平衡基金                                                 25.19000   25.01000   0.18000    0.71971
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29420   15.29400   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.33100  178.32800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.39990   14.33660   0.06330    0.44153
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.40480   14.33680   0.06800    0.47430
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.27180   10.25230   0.01950    0.19020
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.27180   10.25230   0.01950    0.19020
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.83810    9.73120   0.10690    1.09853
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.83820    9.73120   0.10700    1.09956
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.37460   13.25650   0.11810    0.89088
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.39190   13.27370   0.11820    0.89048
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.65000   12.54000   0.11000    0.87719
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.67000   12.56000   0.11000    0.87580
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.68160    9.65180   0.02980    0.30875
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.68120    9.65140   0.02980    0.30876
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29890    9.27160   0.02730    0.29445
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.32260    9.29520   0.02740    0.29478
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.40110   10.36910   0.03200    0.30861
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.01430    9.98490   0.02940    0.29444
第一金全球大趨勢基金                                               23.46000   23.31000   0.15000    0.64350
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.85750    8.81510   0.04240    0.48099
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.20940    6.17970   0.02970    0.48061
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.92750    9.87780   0.04970    0.50315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.92920    9.87950   0.04970    0.50306
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.61280   10.55980   0.05300    0.50190
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.61460   10.56150   0.05310    0.50277
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.41900    8.41710   0.00190    0.02257
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.18590   10.18360   0.00230    0.02259
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.19420    9.18950   0.00470    0.05115
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.19310    9.18840   0.00470    0.05115
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65900    7.65060   0.00840    0.10980
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65530    7.64690   0.00840    0.10985
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44740    8.43930   0.00810    0.09598
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44800    8.43980   0.00820    0.09716
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.15440   11.14870   0.00570    0.05113
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.15520   11.14960   0.00560    0.05023
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.95410    9.94310   0.01100    0.11063
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.63610   14.62200   0.01410    0.09643
第一金亞洲科技基金                                                 17.58000   17.39000   0.19000    1.09258
第一金亞洲新興市場基金                                             12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
第一金店頭市場基金                                                  8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 20.93000   20.83000   0.10000    0.48008
第一金電子基金                                                     30.94000   30.61000   0.33000    1.07808
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.23000   18.10000   0.13000    0.71823
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.31000   19.34000  -0.03000   -0.15512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.17000   20.14000   0.03000    0.14896
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.12000    8.09000   0.03000    0.37083
統一大中華中小基金(美元)                                            7.61000    7.57000   0.04000    0.52840
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
統一大滿貫基金-A類型                                               32.29000   32.17000   0.12000    0.37302
統一大滿貫基金-I類型                                               32.29000   32.17000   0.12000    0.37302
統一大龍印基金                                                     14.14000   14.02000   0.12000    0.85592
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.47000    9.30000   0.17000    1.82796
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.88000    8.71000   0.17000    1.95178
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.10000    9.92000   0.18000    1.81452
統一中小基金                                                       24.03000   23.97000   0.06000    0.25031
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68850    9.68010   0.00840    0.08678
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23340    9.20760   0.02580    0.28020
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93710    8.91330   0.02380    0.26702
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.89990   11.88960   0.01030    0.08663
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.28660   11.25500   0.03160    0.28076
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.89550   10.86650   0.02900    0.26688
統一台灣動力基金                                                   17.09000   16.98000   0.11000    0.64782
統一全天候基金-A類型                                              108.60000  107.77000   0.83000    0.77016
統一全天候基金-I類型                                              108.97000  108.13000   0.84000    0.77684
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.89070    7.85700   0.03370    0.42892
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.79850    7.75010   0.04840    0.62451
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.79340    7.74630   0.04710    0.60803
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.38000    8.34410   0.03590    0.43024
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.28950    8.23800   0.05150    0.62515
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.27700    8.22700   0.05000    0.60775
統一全球債券組合基金                                               12.07450   12.05700   0.01750    0.14514
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.96000   14.85000   0.11000    0.74074
統一全球新科技基金(美元)                                           14.42000   14.29000   0.13000    0.90973
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.85000   13.73000   0.12000    0.87400
統一亞太基金                                                       24.17000   24.02000   0.15000    0.62448
統一亞洲大金磚基金                                                 12.05000   11.97000   0.08000    0.66834
統一奔騰基金                                                       56.43000   56.02000   0.41000    0.73188
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70320   16.70300   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
統一強漢基金(美元)                                                  9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
統一強漢基金(新台幣)                                               24.34000   24.13000   0.21000    0.87029
統一統信基金                                                       28.75000   28.62000   0.13000    0.45423
統一黑馬基金                                                       56.66000   56.15000   0.51000    0.90828
統一新亞洲科技能源基金                                             15.87000   15.74000   0.13000    0.82592
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.87890    7.87100   0.00790    0.10037
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.30840   10.29810   0.01030    0.10002
統一經建基金                                                       45.76000   45.45000   0.31000    0.68207
統一龍馬基金                                                       63.82000   63.51000   0.31000    0.48811
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.96000   17.92000   0.04000    0.22321
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.88000   43.64000   0.24000    0.54995
野村中國機會基金                                                   13.54000   13.37000   0.17000    1.27150
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.01300   10.00320   0.00980    0.09797
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.01580   10.00230   0.01350    0.13497
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.02800   10.01700   0.01100    0.10981
野村巴西基金                                                        6.74000    6.72000   0.02000    0.29762
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.14000   11.01000   0.13000    1.18074
野村台灣高股息基金                                                 23.70000   23.77000  -0.07000   -0.29449
野村台灣運籌基金                                                   34.43000   34.23000   0.20000    0.58428
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.66630    9.65660   0.00970    0.10045
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.63710    9.62410   0.01300    0.13508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.68130    9.67060   0.01070    0.11064
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.09740   10.08730   0.01010    0.10013
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.97250    9.95920   0.01330    0.13354
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.82470    9.81380   0.01090    0.11107
野村平衡基金                                                       18.52000   18.44000   0.08000    0.43384
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.98000   13.88000   0.10000    0.72046
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
野村全球生技醫療基金                                               16.98000   16.84000   0.14000    0.83135
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.08240   10.07080   0.01160    0.11518
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.05620   10.04390   0.01230    0.12246
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98180    9.97140   0.01040    0.10430
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.26380   10.25200   0.01180    0.11510
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.20810   10.19560   0.01250    0.12260
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.13400   10.12340   0.01060    0.10471
野村全球品牌基金                                                   26.99000   26.92000   0.07000    0.26003
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.64000   12.59000   0.05000    0.39714
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.12000   19.05000   0.07000    0.36745
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.59350   10.58750   0.00600    0.05667
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.66190   10.65020   0.01170    0.10986
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.47850   10.46900   0.00950    0.09074
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.87140    8.86800   0.00340    0.03834
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.66210    8.65860   0.00350    0.04042
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.23960    8.23790   0.00170    0.02064
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99890   10.99450   0.00440    0.04002
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46930   10.46520   0.00410    0.03918
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.04040   10.03830   0.00210    0.02092
野村成長基金                                                       28.55000   28.40000   0.15000    0.52817
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.42920    8.37380   0.05540    0.66159
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.45100    8.39440   0.05660    0.67426
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.62830    8.57190   0.05640    0.65796
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.40290    9.34120   0.06170    0.66051
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.29410    9.23180   0.06230    0.67484
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.48110    9.41920   0.06190    0.65717
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.50000   12.35000   0.15000    1.21457
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.42980    9.39230   0.03750    0.39926
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49000    9.45260   0.03740    0.39566
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59120    9.55510   0.03610    0.37781
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.37930   10.33600   0.04330    0.41892
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.27610   10.23550   0.04060    0.39666
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.38820   10.34900   0.03920    0.37878
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.51070    8.49030   0.02040    0.24027
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.09720    9.07520   0.02200    0.24242
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98790    8.96460   0.02330    0.25991
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.47770   13.44530   0.03240    0.24098
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.57770   12.54710   0.03060    0.24388
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.21840   10.19190   0.02650    0.26001
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.30680   10.29680   0.01000    0.09712
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.31040   10.29800   0.01240    0.12041
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.28530   10.27530   0.01000    0.09732
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.38730   10.37720   0.01010    0.09733
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.37980   10.36730   0.01250    0.12057
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.33860   10.32850   0.01010    0.09779
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.21700   10.20520   0.01180    0.11563
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.19530   10.18190   0.01340    0.13161
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.23600   10.22400   0.01200    0.11737
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.97610    9.95670   0.01940    0.19484
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85800    9.83850   0.01950    0.19820
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51680    9.49660   0.02020    0.21271
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01130    8.99390   0.01740    0.19346
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.19930   11.17770   0.02160    0.19324
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.03120    9.99950   0.03170    0.31702
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.14130   11.10540   0.03590    0.32327
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.59750   10.56230   0.03520    0.33326
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.36110   10.32840   0.03270    0.31660
野村泰國基金                                                       41.04000   40.88000   0.16000    0.39139
野村高科技基金                                                      9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20590   10.15930   0.04660    0.45869
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00490    9.96140   0.04350    0.43669
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.48820   10.45290   0.03530    0.33771
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.43530    9.39100   0.04430    0.47173
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.38170    9.33910   0.04260    0.45615
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.52280    9.51380   0.00900    0.09460
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.79820   11.74730   0.05090    0.43329
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.53410   13.49590   0.03820    0.28305
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.76590   10.71530   0.05060    0.47222
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71240   10.66380   0.04860    0.45575
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.04540   11.03500   0.01040    0.09425
野村貨幣市場基金                                                   16.31030   16.31010   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.17000   15.06000   0.11000    0.73041
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.21900   10.21030   0.00870    0.08521
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.37100   10.34260   0.02840    0.27459
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.43280   10.40590   0.02690    0.25851
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.08750   10.07580   0.01170    0.11612
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.06800   10.05380   0.01420    0.14124
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.03440   10.02250   0.01190    0.11873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.28990   10.27800   0.01190    0.11578
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.23260   10.21820   0.01440    0.14093
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.28570   10.27350   0.01220    0.11875
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.97660    9.94980   0.02680    0.26935
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.99160    9.95780   0.03380    0.33943
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.89740    9.86390   0.03350    0.33962
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.30790   10.28020   0.02770    0.26945
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.28320   10.24840   0.03480    0.33957
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18830   10.15370   0.03460    0.34076
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.26120   10.22750   0.03370    0.32950
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84800    7.82240   0.02560    0.32727
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.94220   11.90320   0.03900    0.32764
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.82000    7.78000   0.04000    0.51414
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.99450    9.98780   0.00670    0.06708
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.05900   10.05300   0.00600    0.05968
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.98470    9.97550   0.00920    0.09223
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.00350    9.99590   0.00760    0.07603
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.03110   10.02570   0.00540    0.05386
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.99470    9.98800   0.00670    0.06708
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.05900   10.05290   0.00610    0.06068
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.98500    9.97560   0.00940    0.09423
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.00500    9.99730   0.00770    0.07702
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.03110   10.02580   0.00530    0.05286
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.98870    9.98160   0.00710    0.07113
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.05330   10.04750   0.00580    0.05773
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.97900    9.96960   0.00940    0.09429
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99780    9.99000   0.00780    0.07808
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.02530   10.01990   0.00540    0.05389
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.98870    9.98160   0.00710    0.07113
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.05330   10.04750   0.00580    0.05773
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.97900    9.96960   0.00940    0.09429
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99780    9.99000   0.00780    0.07808
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.02530   10.01990   0.00540    0.05389
野村精選貨幣市場基金                                               12.10040   12.10020   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.61000    7.60000   0.01000    0.13158
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
野村積極成長基金                                                   12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.32000   33.06000   0.26000    0.78645
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.42410   10.39790   0.02620    0.25197
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48460    8.46320   0.02140    0.25286
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83410    7.81320   0.02090    0.26750
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69390    7.67470   0.01920    0.25017
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.95080   11.92030   0.03050    0.25587
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.71770   10.68900   0.02870    0.26850
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.56240   10.53610   0.02630    0.24962
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
野村環球基金-人民幣計價                                            16.23000   16.16000   0.07000    0.43317
野村環球基金-美元計價                                              12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.79000   17.71000   0.08000    0.45172
野村鴻利基金                                                       22.08000   21.92000   0.16000    0.72993
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88540   16.88530   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.69000   18.58000   0.11000    0.59203
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.46000   13.31000   0.15000    1.12697
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.75000   14.67000   0.08000    0.54533
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.32250   10.29550   0.02700    0.26225
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.52860   13.49320   0.03540    0.26235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27710   10.27410   0.00300    0.02920
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47620   10.43180   0.04440    0.42562
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.04760   10.05350  -0.00590   -0.05869
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.21090   10.17760   0.03330    0.32719
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.91910    9.90510   0.01400    0.14134
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.01040    9.99570   0.01470    0.14706
凱基台商天下基金                                                   13.04000   12.98000   0.06000    0.46225
凱基台灣精五門基金                                                 19.98000   19.85000   0.13000    0.65491
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.92410   40.62420   0.29990    0.73823
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.58700   41.43250   0.15450    0.37290
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.98330   42.97080   0.01250    0.02909
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.54990   10.52710   0.02280    0.21658
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.41530   40.14160   0.27370    0.68184
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.76100   40.46470   0.29630    0.73224
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.59420   40.27690   0.31730    0.78780
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.40000   12.35000   0.05000    0.40486
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.47860   11.39130   0.08730    0.76637
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.34000   11.26000   0.08000    0.71048
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57460   11.57450   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       26.91000   26.75000   0.16000    0.59813
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.84000   21.73000   0.11000    0.50621
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.09700   20.99340   0.10360    0.49349
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.08000   16.89000   0.19000    1.12493
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.26700   16.08770   0.17930    1.11452
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.58000    7.54000   0.04000    0.53050
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.11100   11.07790   0.03310    0.29879
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.83700   11.74770   0.08930    0.76015
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.06220   12.03620   0.02600    0.21602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.02450   10.01770   0.00680    0.06788
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.99700    9.98270   0.01430    0.14325
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.01430   10.00110   0.01320    0.13199
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.02450   10.01770   0.00680    0.06788
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.99700    9.98270   0.01430    0.14325
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.01430   10.00110   0.01320    0.13199
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.54000   13.62000  -0.08000   -0.58737
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.04000   31.67000   0.37000    1.16830
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.49000   30.33000   0.16000    0.52753
富邦上証180基金                                                    31.30000   31.39000  -0.09000   -0.28672
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19690    0.19420   0.00270    1.39032
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.09000    6.01000   0.08000    1.33111
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.77000    6.76000   0.01000    0.14793
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.98000   39.91000   0.07000    0.17539
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.89960   11.81650   0.08310    0.70325
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.09380   10.99810   0.09570    0.87015
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.84010   10.72420   0.11590    1.08073
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.18710   10.11590   0.07120    0.70384
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41760    9.33640   0.08120    0.86971
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.21050    9.11200   0.09850    1.08099
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.92950   20.92260   0.00690    0.03298
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.54000   11.53910   0.00090    0.00780
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.84110   10.80140   0.03970    0.36754
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.42180   13.39270   0.02910    0.21728
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.97160    1.96740   0.00420    0.21348
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39260    9.37220   0.02040    0.21767
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42900    1.42590   0.00310    0.21741
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.03120   12.02840   0.00280    0.02328
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.76230    1.76090   0.00140    0.07950
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.18060   10.17820   0.00240    0.02358
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51120    1.51000   0.00120    0.07947
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.49500   10.48440   0.01060    0.10110
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.43530   10.42380   0.01150    0.11032
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.37000   15.20000   0.17000    1.11842
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.07000   19.48000  -0.41000   -2.10472
富邦日本東証基金                                                   20.34000   20.51000  -0.17000   -0.82886
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.86000   43.77000   0.09000    0.20562
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.86000   44.71000   0.15000    0.33550
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.26000   49.05000   0.21000    0.42813
富邦台灣心基金                                                     20.91000   20.74000   0.17000    0.81967
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.05000   43.87000   0.18000    0.41030
富邦台灣科技指數基金                                               51.76000   51.49000   0.27000    0.52437
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.58730   42.22600   0.36130    0.85563
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.33670   41.25340   0.08330    0.20192
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30130    0.29980   0.00150    0.50033
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53170    2.53120   0.00050    0.01975
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34690    0.34650   0.00040    0.11544
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.73840   10.72350   0.01490    0.13895
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17670    2.17620   0.00050    0.02298
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32920    0.32870   0.00050    0.15211
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.16800    9.15530   0.01270    0.13872
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.86000   23.50000   0.36000    1.53191
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.13000   14.28000  -0.15000   -1.05042
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.11000   29.48000   0.63000    2.13704
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.68080   15.68050   0.00030    0.00191
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.65380   41.64590   0.00790    0.01897
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   41.48360   41.19720   0.28640    0.69519
富邦長紅基金                                                       58.72000   58.25000   0.47000    0.80687
富邦科技基金                                                       22.37000   22.28000   0.09000    0.40395
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.04670   41.02180   0.02490    0.06070
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.81510   40.49790   0.31720    0.78325
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.94860   37.84450   0.10410    0.27507
富邦恒生國企ETF基金                                                21.48000   21.59000  -0.11000   -0.50950
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.95000   30.24000  -0.29000   -0.95899
富邦高成長基金                                                     22.53000   22.34000   0.19000    0.85049
富邦基金A類型                                                      12.58000   12.50000   0.08000    0.64000
富邦基金I類型                                                      12.58000   12.50000   0.08000    0.64000
富邦深証100基金                                                    10.32000   10.54000  -0.22000   -2.08729
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.90000   19.79000   0.11000    0.55584
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41520    0.41460   0.00060    0.14472
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.27860   12.26120   0.01740    0.14191
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26300    9.24980   0.01320    0.14271
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29870    0.29820   0.00050    0.16767
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52250    8.51040   0.01210    0.14218
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.86960    9.84340   0.02620    0.26617
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.44430   10.41830   0.02600    0.24956
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.37030    9.34540   0.02490    0.26644
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.91130    9.88650   0.02480    0.25085
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
富邦精準基金                                                       43.33000   42.97000   0.36000    0.83779
富邦精銳中小基金                                                   10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.85000   16.83000   0.02000    0.11884
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.31000   20.27000   0.04000    0.19734
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.38000   14.34000   0.04000    0.27894
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.63000   19.59000   0.04000    0.20419
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.18490   10.16730   0.01760    0.17310
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.37440   10.29930   0.07510    0.72918
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52120   10.44830   0.07290    0.69772
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.76710    9.75020   0.01690    0.17333
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90310    9.83140   0.07170    0.72930
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.02780    9.95830   0.06950    0.69791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.74000   29.59000   0.15000    0.50693
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89910    9.86440   0.03470    0.35177
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90760    9.87140   0.03620    0.36672
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.81870    9.78350   0.03520    0.35979
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.05140   10.01620   0.03520    0.35143
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.07380   10.03700   0.03680    0.36664
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.98450    9.94860   0.03590    0.36085
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57240    8.53820   0.03420    0.40055
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23570    9.19850   0.03720    0.40441
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.86900    8.83390   0.03510    0.39733
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.05460   10.01440   0.04020    0.40142
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.14600   10.10510   0.04090    0.40475
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.76070    9.72210   0.03860    0.39703
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.87350    9.83420   0.03930    0.39963
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.51360    8.48450   0.02910    0.34298
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.73350    9.69980   0.03370    0.34743
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.10300    9.07210   0.03090    0.34060
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.02920   10.99200   0.03720    0.33843
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.88180   10.84400   0.03780    0.34858
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.27740   10.24260   0.03480    0.33976
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.27110    9.23950   0.03160    0.34201
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.17420   10.13960   0.03460    0.34124
富達卓越領航全球組合基金                                           14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.74880    8.72130   0.02750    0.31532
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.60450    9.57370   0.03080    0.32171
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18890    9.16000   0.02890    0.31550
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.33800   10.30530   0.03270    0.31731
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.39610   10.36270   0.03340    0.32231
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.99570    9.96430   0.03140    0.31512
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.30510    9.27580   0.02930    0.31588
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.11490   10.08300   0.03190    0.31637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.27000    9.18000   0.09000    0.98039
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.36000    7.30000   0.06000    0.82192
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.46000    8.37000   0.09000    1.07527
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.88880    9.89480  -0.00600   -0.06064
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43600    9.42540   0.01060    0.11246
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.97390    8.96480   0.00910    0.10151
富蘭克林華美中華基金                                               11.88000   11.68000   0.20000    1.71233
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.71000   20.60000   0.11000    0.53398
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.31000   20.28000   0.03000    0.14793
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.80020    7.79440   0.00580    0.07441
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.90250    8.89370   0.00880    0.09895
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.77470    9.76500   0.00970    0.09933
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.28730    9.28040   0.00690    0.07435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.27620   11.25810   0.01810    0.16077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61630    8.60250   0.01380    0.16042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85960    8.84540   0.01420    0.16054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.72490   13.69700   0.02790    0.20369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.07340   10.05290   0.02050    0.20392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.31010   10.29000   0.02010    0.19534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.56280    7.54800   0.01480    0.19608
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93710    8.91970   0.01740    0.19507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.87080   10.85130   0.01950    0.17970
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.44550    7.43210   0.01340    0.18030
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.81900    8.80320   0.01580    0.17948
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.58050   10.56330   0.01720    0.16283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58670    7.57440   0.01230    0.16239
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.05020    8.03250   0.01770    0.22035
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.10820    9.08690   0.02130    0.23440
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.06220   10.03860   0.02360    0.23509
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.66030   12.63250   0.02780    0.22007
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.01000    7.97000   0.04000    0.50188
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.25000    8.21000   0.04000    0.48721
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.82560   12.76780   0.05780    0.45270
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
富蘭克林華美第一富基金                                             37.07000   36.97000   0.10000    0.27049
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33240   10.33230   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.06000   13.01000   0.05000    0.38432
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.18000   15.13000   0.05000    0.33047
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.88630    6.80880   0.07750    1.13823
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57650   10.50700   0.06950    0.66146
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39510    9.37070   0.02440    0.26039
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.14710   11.11820   0.02890    0.25993
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.69940    6.68150   0.01790    0.26790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86770    8.84270   0.02500    0.28272
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.28010   10.25110   0.02900    0.28290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.63080   10.60250   0.02830    0.26692
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    64.03000   63.52000   0.51000    0.80290
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    63.37000   62.93000   0.44000    0.69919
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                59.93570   59.91960   0.01610    0.02687
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.56000   20.54000   0.02000    0.09737
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              60.14510   59.69650   0.44860    0.75147
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 60.03210   59.69090   0.34120    0.57161
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79590   11.79530   0.00060    0.00509
復華人生目標基金                                                   37.39930   37.23590   0.16340    0.43882
復華大中華中小策略基金                                              8.51000    8.42000   0.09000    1.06888
復華中小精選基金                                                   64.16000   63.89000   0.27000    0.42260
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.81820   53.76660   0.05160    0.09597
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.19220   61.09820   0.09400    0.15385
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.16000    8.13000   0.03000    0.36900
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
復華台灣智能基金                                                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
復華全方位基金                                                     27.99000   27.79000   0.20000    0.71968
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.40000   12.35000   0.05000    0.40486
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.49000   19.41000   0.08000    0.41216
復華全球平衡基金-美元                                               9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.40000   19.31000   0.09000    0.46608
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.53000   14.49000   0.04000    0.27605
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.98000   13.95000   0.03000    0.21505
復華全球原物料基金                                                  8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.73280   11.72070   0.01210    0.10324
復華全球債券基金                                                   13.85360   13.83410   0.01950    0.14096
復華全球債券組合基金                                               14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.46000   14.39000   0.07000    0.48645
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
復華有利貨幣市場基金                                               13.47090   13.47070   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
復華亞太成長基金                                                   12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
復華東協世紀基金                                                   12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
復華南非幣長期收益基金A                                            13.70000   13.73000  -0.03000   -0.21850
復華南非幣長期收益基金B                                             8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
復華南非幣短期收益基金A                                            14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      61.46810   60.99410   0.47400    0.77712
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.73000   20.69000   0.04000    0.19333
復華美國新星基金-美元                                              12.07000   12.00000   0.07000    0.58333
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.23000   12.16000   0.07000    0.57566
復華恒生基金                                                       21.73000   21.81000  -0.08000   -0.36680
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.58000   32.78000  -0.20000   -0.61013
復華神盾基金                                                       24.42560   24.29030   0.13530    0.55701
復華高成長基金                                                     65.33000   64.73000   0.60000    0.92693
復華高益策略組合基金                                               13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
復華貨幣市場基金                                                   14.43300   14.43280   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.46000   18.47000  -0.01000   -0.05414
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.31000   48.30000   0.01000    0.02070
復華復華基金                                                       20.38000   20.19000   0.19000    0.94106
復華華人世紀基金                                                   16.75000   16.55000   0.20000    1.20846
復華傳家二號基金                                                   29.51020   29.46770   0.04250    0.14423
復華傳家基金                                                       20.78740   20.67600   0.11140    0.53879
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.22000   15.18000   0.04000    0.26350
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
復華新興人民幣債券基金A                                            12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
復華新興人民幣債券基金B                                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.97000   19.89000   0.08000    0.40221
復華新興市場企業債券ETF基金                                        64.17000   63.95000   0.22000    0.34402
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.37000   0.01000    0.18622
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
復華新興市場短期收益基金                                           11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
復華滬深300 A股基金                                                23.32000   23.50000  -0.18000   -0.76596
復華數位經濟基金                                                   45.41000   45.16000   0.25000    0.55359
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.66460    9.65120   0.01340    0.13884
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.49480    9.48400   0.01080    0.11388
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.18580   10.17180   0.01400    0.13764
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.87540    9.86420   0.01120    0.11354
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.81440    9.79840   0.01600    0.16329
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.35250   10.33730   0.01520    0.14704
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.57620    9.55730   0.01890    0.19775
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.12260   10.10420   0.01840    0.18210
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.91810    9.89840   0.01970    0.19902
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.46810   10.44920   0.01890    0.18088
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.32570   10.33150  -0.00580   -0.05614
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.29990   10.28600   0.01390    0.13514
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.33330   10.32100   0.01230    0.11917
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.13700   10.14150  -0.00450   -0.04437
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.18010   11.09010   0.09000    0.81153
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.11650   10.10170   0.01480    0.14651
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.30990   10.31440  -0.00450   -0.04363
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.49180   11.39940   0.09240    0.81057
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25200   10.23700   0.01500    0.14653
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.32110   10.30770   0.01340    0.13000
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.05800   10.05790   0.00010    0.00099
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.20860   10.11790   0.09070    0.89643
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.09430   10.07490   0.01940    0.19256
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.05630   10.05620   0.00010    0.00099
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.20750   10.11680   0.09070    0.89653
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.09080   10.07140   0.01940    0.19262
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                        9.99430   10.00790  -0.01360   -0.13589
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.98150    9.97560   0.00590    0.05914
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                        9.99270   10.00630  -0.01360   -0.13591
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.98180    9.97600   0.00580    0.05814
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.41580   10.41570   0.00010    0.00096
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.42930   10.40920   0.02010    0.19310
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.45090   10.43250   0.01840    0.17637
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.07450    9.08020  -0.00570   -0.06277
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.36490    8.33930   0.02560    0.30698
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35390    8.32980   0.02410    0.28932
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.63450   11.64180  -0.00730   -0.06271
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.76010   10.72730   0.03280    0.30576
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.87070   10.83930   0.03140    0.28969
景順主流基金                                                       16.66000   16.60000   0.06000    0.36145
景順台灣科技基金                                                   28.86000   28.74000   0.12000    0.41754
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
景順全球科技基金                                                   22.41000   22.27000   0.14000    0.62865
景順全球康健基金                                                   19.28000   19.18000   0.10000    0.52138
景順貨幣市場基金                                                   15.97050   15.97030   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.71000   30.58000   0.13000    0.42511
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.32000   14.27000   0.05000    0.35039
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.57590    8.61090  -0.03500   -0.40646
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.09290    8.09850  -0.00560   -0.06915
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.24810   11.25640  -0.00830   -0.07374
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59240   10.56310   0.02930    0.27738
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.25000    8.16000   0.09000    1.10294
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.11000    8.01000   0.10000    1.24844
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.93000   11.77000   0.16000    1.35939
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.49820    9.49500   0.00320    0.03370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.71030    9.70850   0.00180    0.01854
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.93960    9.93610   0.00350    0.03523
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.16520   10.16330   0.00190    0.01869
華南永昌永昌基金                                                   19.36000   19.37000  -0.01000   -0.05163
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.52420   14.49380   0.03040    0.20974
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
華南永昌全球精品基金                                               15.75000   15.73000   0.02000    0.12715
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.87000   12.81000   0.06000    0.46838
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
華南永昌物聯網精選基金                                             11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.25030   16.25010   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.27080   24.32080  -0.05000   -0.20559
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96860   11.96850   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.58160   10.56350   0.01810    0.17134
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77210   10.71390   0.05820    0.54322
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01370    9.99660   0.01710    0.17106
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.15350   10.09880   0.05470    0.54165
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.38960   10.38340   0.00620    0.05971
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52240   10.47730   0.04510    0.43045
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.93020    9.92420   0.00600    0.06046
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                         10.04190    9.99810   0.04380    0.43808
華頓中小型基金                                                     20.97000   20.90000   0.07000    0.33493
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.72920   11.68180   0.04740    0.40576
華頓台灣基金                                                       23.84000   23.63000   0.21000    0.88870
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54930   11.54910   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               16.70000   16.58000   0.12000    0.72376
華頓全球高收益債券基金A                                            13.64590   13.62820   0.01770    0.12988
華頓全球高收益債券基金B                                             8.13530    8.12470   0.01060    0.13047
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.94000    4.91000   0.03000    0.61100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.77990    2.76120   0.01870    0.67724
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.80810   12.67710   0.13100    1.03336
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41440    0.41010   0.00430    1.04852
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.88640   11.85210   0.03430    0.28940
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.57500   10.55290   0.02210    0.20942
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.88750   10.81780   0.06970    0.64431
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.66620    9.60440   0.06180    0.64346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.08760   11.01490   0.07270    0.66002
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.87250    9.80740   0.06510    0.66378
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.62000   11.38000   0.24000    2.10896
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.31000   10.06000   0.25000    2.48509
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         11.04000   10.77000   0.27000    2.50696
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.55290    2.55330  -0.00040   -0.01567
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00520    2.01000  -0.00480   -0.23881
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.17630   12.13440   0.04190    0.34530
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.60030    9.56720   0.03310    0.34597
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37990    0.37860   0.00130    0.34337
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30470    0.30360   0.00110    0.36232
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.37000   0.03000    0.89021
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.64000   15.46000   0.18000    1.16429
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.43000   23.33000   0.10000    0.42863
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
匯豐安富基金                                                       25.10000   25.03000   0.07000    0.27966
匯豐成功基金                                                       41.96000   41.92000   0.04000    0.09542
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58320    2.58650  -0.00330   -0.12759
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28960    2.29260  -0.00300   -0.13086
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.77240   11.74480   0.02760    0.23500
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.95020    7.92250   0.02770    0.34964
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38590    0.38500   0.00090    0.23377
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33530    0.33440   0.00090    0.26914
匯豐金磚動力基金                                                   14.67000   14.51000   0.16000    1.10269
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99930   14.99920   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.30000    5.25000   0.05000    0.95238
匯豐新鑽動力基金                                                   10.84000   10.73000   0.11000    1.02516
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45790    5.42830   0.02960    0.54529
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.21800    9.18870   0.02930    0.31887
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.52000   50.29000   0.23000    0.45735
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.52000   50.29000   0.23000    0.45735
匯豐龍騰電子基金                                                   35.01000   34.86000   0.15000    0.43029
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.36000   12.32830   0.03170    0.25713
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.41000   17.32000   0.09000    0.51963
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.61000    9.48000   0.13000    1.37131
新光中國成長基金(美元)                                              9.88000    9.73000   0.15000    1.54162
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.87000    9.72000   0.15000    1.54321
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.72440   10.71570   0.00870    0.08119
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.05720   10.03250   0.02470    0.24620
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.40190   10.37490   0.02700    0.26024
新光台灣富貴基金                                                   22.51000   22.41000   0.10000    0.44623
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.19000   20.13000   0.06000    0.29806
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.39090   40.33130   0.05960    0.14778
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    40.07090   39.79220   0.27870    0.70039
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.98000   10.89000   0.09000    0.82645
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.29260   10.26070   0.03190    0.31089
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.08600   10.05350   0.03250    0.32327
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.78230    9.75210   0.03020    0.30968
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.57360    9.54270   0.03090    0.32381
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
新光吉星貨幣市場基金                                               15.48120   15.48100   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
新光亞洲精選基金-美金                                              21.81000   21.52000   0.29000    1.34758
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.16000   21.86000   0.30000    1.37237
新光兩岸優勢基金                                                   11.45000   11.29000   0.16000    1.41718
新光店頭基金                                                       22.41000   22.37000   0.04000    0.17881
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
新光特選內需收益ETF基金                                            19.33000   19.37000  -0.04000   -0.20650
新光創新科技基金                                                   13.24000   13.12000   0.12000    0.91463
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.14410   10.12170   0.02240    0.22131
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.34810   10.32720   0.02090    0.20238
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.90250    9.88150   0.02100    0.21252
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.36760    9.34660   0.02100    0.22468
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.56240    9.54300   0.01940    0.20329
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14460    9.12510   0.01950    0.21370
新光澳幣八年期保本基金                                             10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32820   10.31680   0.01140    0.11050
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44070    9.43010   0.01060    0.11241
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.41550    9.40510   0.01040    0.11058
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.15710   10.14590   0.01120    0.11039
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.16870   10.15670   0.01200    0.11815
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.42200    9.41090   0.01110    0.11795
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39480    9.38590   0.00890    0.09482
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.13950   10.13000   0.00950    0.09378
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.14000    7.12000   0.02000    0.28090
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.44620   10.39260   0.05360    0.51575
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56280    9.51410   0.04870    0.51187
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.32580   10.27220   0.05360    0.52180
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.56910    9.51940   0.04970    0.52209
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65680    9.61200   0.04480    0.46608
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.47380   10.42490   0.04890    0.46907
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.60820   14.53400   0.07420    0.51053
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.65310    8.60910   0.04400    0.51109
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.88230   41.76440   0.11790    0.28230
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.76020   38.53460   0.22560    0.58545
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               41.01870   40.75900   0.25970    0.63716
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.40040   39.11700   0.28340    0.72449
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.38860   42.09380   0.29480    0.70034
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                43.04850   42.87350   0.17500    0.40818
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  41.50790   41.11150   0.39640    0.96421
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.28380   10.25780   0.02600    0.25347
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  40.27640   39.96230   0.31410    0.78599
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.38060   11.37980   0.00080    0.00703
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.37750   10.35870   0.01880    0.18149
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.43660   12.26300   0.17360    1.41564
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.51690    9.36570   0.15120    1.61440
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.87000    9.71000   0.16000    1.64779
群益大印度基金-人民幣                                              12.90610   12.77790   0.12820    1.00329
群益大印度基金-美元                                                12.42670   12.27920   0.14750    1.20122
群益大印度基金-新臺幣                                              11.81000   11.67000   0.14000    1.19966
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.33050   11.32440   0.00610    0.05387
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.18700   11.15910   0.02790    0.25002
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.23450   10.22900   0.00550    0.05377
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.21880    9.19580   0.02300    0.25011
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.09380    9.08900   0.00480    0.05281
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.22490    8.20440   0.02050    0.24987
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.54560    8.54100   0.00460    0.05386
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.98890    7.96900   0.01990    0.24972
群益中小型股基金                                                   44.03000   43.69000   0.34000    0.77821
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.16230   10.12010   0.04220    0.41699
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.65940    9.60040   0.05900    0.61456
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.07850    9.02450   0.05400    0.59837
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74620    8.70980   0.03640    0.41792
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31250    8.26180   0.05070    0.61367
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.81350    7.76700   0.04650    0.59869
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.30370   10.28450   0.01920    0.18669
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.33390   11.31280   0.02110    0.18651
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.00160   10.97830   0.02330    0.21224
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.16170   10.14140   0.02030    0.20017
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.73950    8.61610   0.12340    1.43220
群益中國新機會基金N-美元                                            8.21640    8.08450   0.13190    1.63152
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.80000    8.66000   0.14000    1.61663
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.75070    7.64130   0.10940    1.43169
群益中國新機會基金-美元                                             8.78500    8.64400   0.14100    1.63119
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.40000    8.26000   0.14000    1.69492
群益平衡王基金                                                     19.30880   19.26260   0.04620    0.23984
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.18000    6.15000   0.03000    0.48780
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.32290   11.25510   0.06780    0.60239
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.06520   10.97740   0.08780    0.79983
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.86180    9.80270   0.05910    0.60290
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.63650    9.56000   0.07650    0.80021
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.22610   10.21110   0.01500    0.14690
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.00050    9.98660   0.01390    0.13919
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23420    9.22070   0.01350    0.14641
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18570    9.17290   0.01280    0.13954
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.28540   10.27040   0.01500    0.14605
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.31430   10.30000   0.01430    0.13883
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39710    9.38340   0.01370    0.14600
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.82840    9.81470   0.01370    0.13959
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.62140   10.59700   0.02440    0.23025
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.45860    7.44140   0.01720    0.23114
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.35380   10.34080   0.01300    0.12572
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.21200   10.19660   0.01540    0.15103
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.32090   10.30620   0.01470    0.14263
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.82280    9.81040   0.01240    0.12640
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.76180    9.74710   0.01470    0.15081
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.86600    9.85200   0.01400    0.14210
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.35400   10.34090   0.01310    0.12668
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.21190   10.19650   0.01540    0.15103
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.32110   10.30640   0.01470    0.14263
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.82280    9.81050   0.01230    0.12538
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.76170    9.74700   0.01470    0.15082
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.86600    9.85200   0.01400    0.14210
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.64240    9.58070   0.06170    0.64400
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.77780   15.67690   0.10090    0.64362
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.59000   15.50000   0.09000    0.58065
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.80000   11.71000   0.09000    0.76857
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.66080   10.54080   0.12000    1.13843
群益印度中小基金N-美元                                              9.16260    9.04170   0.12090    1.33714
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.67000    8.56000   0.11000    1.28505
群益印度中小基金-人民幣                                            14.43220   14.26980   0.16240    1.13807
群益印度中小基金-美元                                              13.10490   12.93200   0.17290    1.33699
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.18000   14.99000   0.19000    1.26751
群益多利策略組合基金                                               11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
群益多重收益組合基金                                               13.69000   13.67000   0.02000    0.14631
群益多重資產組合基金                                               15.16000   15.10000   0.06000    0.39735
群益安家基金                                                       24.27000   24.16960   0.10040    0.41540
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12830   16.12800   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.91000   22.74000   0.17000    0.74758
群益亞太中小基金                                                   10.71000   10.59000   0.12000    1.13314
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.23000   16.10000   0.13000    0.80745
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.07270   10.05330   0.01940    0.19297
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.55180    7.53720   0.01460    0.19371
群益店頭市場基金                                                   90.09000   89.80000   0.29000    0.32294
群益東方盛世基金                                                    8.51000    8.41000   0.10000    1.18906
群益東協成長基金-人民幣                                            12.51960   12.50550   0.01410    0.11275
群益東協成長基金-美元                                              11.25090   11.21610   0.03480    0.31027
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.16440   11.14190   0.02250    0.20194
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.56870   10.54310   0.02560    0.24281
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.00340    9.98030   0.02310    0.23146
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.38090    9.36200   0.01890    0.20188
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.88330    8.86170   0.02160    0.24375
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40630    8.38690   0.01940    0.23131
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.34390   10.32000   0.02390    0.23159
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.18020    9.16170   0.01850    0.20193
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.04120    9.01930   0.02190    0.24281
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39100    9.36930   0.02170    0.23161
群益長安基金                                                       27.06000   26.78000   0.28000    1.04556
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.93850    9.91800   0.02050    0.20669
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.03430   15.00340   0.03090    0.20595
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
群益真善美基金                                                     15.79150   15.77570   0.01580    0.10015
群益馬拉松基金                                                    112.54000  112.00000   0.54000    0.48214
群益深証中小板基金                                                 13.04000   13.42000  -0.38000   -2.83159
群益創新科技基金                                                   32.06000   31.94000   0.12000    0.37570
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.34490    9.21370   0.13120    1.42397
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.80550    8.66480   0.14070    1.62381
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.19000    9.04000   0.15000    1.65929
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.17660   10.03370   0.14290    1.42420
群益華夏盛世基金-美元                                               9.70920    9.55410   0.15510    1.62339
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.04000   15.79000   0.25000    1.58328
群益奧斯卡基金                                                     27.34000   27.16000   0.18000    0.66274
群益新興金鑽基金-美元                                              11.65540   11.54190   0.11350    0.98337
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
群益葛萊美基金                                                     23.39000   23.35000   0.04000    0.17131
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.10000   21.02000   0.08000    0.38059
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.50700   10.49820   0.00880    0.08382
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.60530   10.57560   0.02970    0.28084
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.63910   10.61100   0.02810    0.26482
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.50690   10.49810   0.00880    0.08382
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60530   10.57560   0.02970    0.28084
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.63910   10.61100   0.02810    0.26482
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.50700   10.49810   0.00890    0.08478
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.60530   10.57570   0.02960    0.27989
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.50690   10.49810   0.00880    0.08382
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60530   10.57560   0.02970    0.28084
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.36390   12.33030   0.03360    0.27250
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.43780   11.40110   0.03670    0.32190
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.36410   11.33140   0.03270    0.28858
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.55150    8.52830   0.02320    0.27204
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91380    8.88520   0.02860    0.32188
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.47620    8.45180   0.02440    0.28870
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86250    9.83090   0.03160    0.32144
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
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德信大發基金                                                       28.07000   28.00000   0.07000    0.25000
德信中國精選成長基金                                               12.37000   12.21000   0.16000    1.31040
德信台灣主流中小基金                                               17.99000   17.93000   0.06000    0.33463
德信新興股票組合基金                                               10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96320   11.96300   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.80990   10.81200  -0.00210   -0.01942
德信數位時代基金                                                   29.70000   29.55000   0.15000    0.50761
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.44150   10.42230   0.01920    0.18422
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.38100   10.35850   0.02250    0.21721
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69290   11.69270   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.87000   14.80000   0.07000    0.47297
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.89000   17.81000   0.08000    0.44919
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33300   10.34840  -0.01540   -0.14882
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.27100   15.32360  -0.05260   -0.34326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26160    8.24250   0.01910    0.23173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15060   11.12440   0.02620    0.23552
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.86950   11.83970   0.02980    0.25170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.71900   13.68770   0.03130    0.22867
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摩根大歐洲基金                                                     16.72000   16.68000   0.04000    0.23981
摩根中小基金                                                       22.42000   22.28000   0.14000    0.62837
摩根中國A股基金                                                    14.32000   14.21000   0.11000    0.77410
摩根中國A股基金(美元)                                              11.23000   11.14000   0.09000    0.80790
摩根中國亮點基金                                                   13.21000   13.06000   0.15000    1.14855
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31630   11.25040   0.06590    0.58576
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.35040   12.30430   0.04610    0.37467
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.61730    9.56120   0.05610    0.58675
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.00480   12.93110   0.07370    0.56994
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.77420   14.71920   0.05500    0.37366
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.15000   19.03000   0.12000    0.63058
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.15000   19.03000   0.12000    0.63058
摩根台灣增長基金                                                   48.24000   48.04000   0.20000    0.41632
摩根平衡基金                                                       27.30000   27.21000   0.09000    0.33076
摩根全球α基金                                                     18.32000   18.27000   0.05000    0.27367
摩根全球平衡基金                                                   15.47020   15.40600   0.06420    0.41672
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.43060    9.39270   0.03790    0.40350
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44020   10.40600   0.03420    0.32866
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.91340    9.87420   0.03920    0.39699
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.39140   11.34790   0.04350    0.38333
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.11630   10.07630   0.04000    0.39697
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72560   10.65760   0.06800    0.63804
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99820   13.90950   0.08870    0.63769
摩根亞洲基金                                                       57.32000   56.60000   0.72000    1.27208
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.44760    8.42930   0.01830    0.21710
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.88960    9.87180   0.01780    0.18031
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78640    8.76700   0.01940    0.22128
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.63050   12.60310   0.02740    0.21741
摩根東方內需機會基金                                               18.16000   17.93000   0.23000    1.28277
摩根東方科技基金                                                   31.73000   31.39000   0.34000    1.08315
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.90000   11.79000   0.11000    0.93299
摩根金龍收成基金                                                   21.73000   21.50000   0.23000    1.06977
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11130   15.11120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.20000   13.02000   0.18000    1.38249
摩根新金磚五國基金                                                 11.98000   11.89000   0.09000    0.75694
摩根新絲路基金                                                      9.45000    9.34000   0.11000    1.17773
摩根新興35基金                                                     13.49000   13.37000   0.12000    0.89753
摩根新興日本基金                                                   22.24000   22.01000   0.23000    1.04498
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24770    7.21640   0.03130    0.43373
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.47160    9.43450   0.03710    0.39324
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.33990    9.29890   0.04100    0.44091
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.88080   10.83290   0.04790    0.44217
摩根新興科技基金                                                   52.11000   51.78000   0.33000    0.63731
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.61180    8.56280   0.04900    0.57224
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.29040    9.24170   0.04870    0.52696
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.79510    8.74420   0.05090    0.58210
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.11550   10.05810   0.05740    0.57068
摩根龍揚基金                                                       32.45000   32.11000   0.34000    1.05886
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.23840    9.22080   0.01760    0.19087
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.32090   11.29940   0.02150    0.19028
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               19.98000   19.88000   0.10000    0.50302
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.59690   12.59670   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.14220   10.13320   0.00900    0.08882
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.41000   10.38120   0.02880    0.27742
聯邦中國龍基金                                                     24.73000   24.71000   0.02000    0.08094
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.30850   12.26850   0.04000    0.32604
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.46890   11.43280   0.03610    0.31576
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.39770   10.36620   0.03150    0.30387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.37730   10.34410   0.03320    0.32096
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.72630    9.69570   0.03060    0.31560
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.81170    8.78500   0.02670    0.30393
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.96920    9.93320   0.03600    0.36242
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.04950   10.01490   0.03460    0.34549
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62520    9.58960   0.03560    0.37124
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79430    9.75970   0.03460    0.35452
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.24970    9.21550   0.03420    0.37111
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.41010    9.37690   0.03320    0.35406
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.14580   11.11220   0.03360    0.30237
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.89060   10.86070   0.02990    0.27530
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.09420   10.06800   0.02620    0.26023
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.41650   10.38530   0.03120    0.30042
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.16050   10.13260   0.02790    0.27535
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.42010    9.39570   0.02440    0.25969
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.23300   22.20650   0.02650    0.11933
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.33610    9.28680   0.04930    0.53086
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.66150    9.61190   0.04960    0.51603
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.30650    9.25730   0.04920    0.53147
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.63790    9.58850   0.04940    0.51520
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19760   13.19740   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.31460   16.28470   0.02990    0.18361
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.32460   12.23850   0.08610    0.70352
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.74760   11.68460   0.06300    0.53917
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.21760   11.15750   0.06010    0.53865
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.07570   12.05920   0.01650    0.13682
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.21470   11.20390   0.01080    0.09640
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.51210   10.49740   0.01470    0.14003
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56900    8.56070   0.00830    0.09695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.36000   34.19000   0.17000    0.49722
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.83000   17.55000   0.28000    1.59544
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.37000   18.05000   0.32000    1.77285
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.17000   11.96000   0.21000    1.75585
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.81000   15.77000   0.04000    0.25365
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.60000   0.01000    0.13158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.97000   14.91000   0.06000    0.40241
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.13000   15.11000   0.02000    0.13236
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.15000   20.08000   0.07000    0.34861
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.25000   18.18000   0.07000    0.38504
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.47000   15.41000   0.06000    0.38936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.50000   14.45000   0.05000    0.34602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.57000   14.52000   0.05000    0.34435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.82000   18.79000   0.03000    0.15966
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.59000   17.57000   0.02000    0.11383
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.86000   0.01000    0.12723
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.07000   0.03000    0.21322
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
聯博貨幣市場基金                                                   15.02070   15.02060   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.64410   10.63240   0.01170    0.11004
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.61110   13.59410   0.01700    0.12505
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.39270    7.38460   0.00810    0.10969
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.03000   13.99000   0.04000    0.28592
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.12000   14.08000   0.04000    0.28409
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.64180    9.63270   0.00910    0.09447
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.00680    9.99960   0.00720    0.07200
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.74510    9.72860   0.01650    0.16960
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.75840    9.74300   0.01540    0.15806
瀚亞中小型股基金                                                   20.92000   20.77000   0.15000    0.72220
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.91000   12.80000   0.11000    0.85938
瀚亞巴西基金                                                        5.92000    5.87000   0.05000    0.85179
瀚亞外銷基金                                                       39.42000   39.28000   0.14000    0.35642
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.74310   10.72850   0.01460    0.13609
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.48140   10.45770   0.02370    0.22663
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.33820   12.31150   0.02670    0.21687
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.33890   10.33200   0.00690    0.06678
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15080    7.14160   0.00920    0.12882
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85190    7.83410   0.01780    0.22721
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.96910    7.95180   0.01730    0.21756
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.96800    6.96330   0.00470    0.06750
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.61090    8.59230   0.01860    0.21647
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.79720    8.78560   0.01160    0.13203
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18070    9.15990   0.02080    0.22708
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97550    8.95600   0.01950    0.21773
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.22480   10.18620   0.03860    0.37894
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.57070    9.55180   0.01890    0.19787
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71100    9.67300   0.03800    0.39285
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76580    9.72890   0.03690    0.37928
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.18000   14.03000   0.15000    1.06914
瀚亞印度基金-美元                                                  13.70000   13.52000   0.18000    1.33136
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.45000   30.06000   0.39000    1.29741
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.78000   12.68000   0.10000    0.78864
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.57000   10.44000   0.13000    1.24521
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.93000   14.75000   0.18000    1.22034
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.86000    8.77000   0.09000    1.02623
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.92000    8.81000   0.11000    1.24858
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.03000   11.90000   0.13000    1.09244
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.00370   11.95340   0.05030    0.42080
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.12190   14.10240   0.01950    0.13827
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.16420   11.10260   0.06160    0.55482
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.92960   10.87070   0.05890    0.54182
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.39550   12.35930   0.03620    0.29290
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.93910    8.90070   0.03840    0.43143
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.89930    9.87710   0.02220    0.22476
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.03490    8.98510   0.04980    0.55425
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.83440    8.78690   0.04750    0.54058
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31950    9.29300   0.02650    0.28516
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.36820   14.31500   0.05320    0.37164
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.30570   10.28580   0.01990    0.19347
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.29600   12.25040   0.04560    0.37223
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.74000   19.63000   0.11000    0.56037
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59840   13.59820   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.92000   26.81000   0.11000    0.41029
瀚亞高科技基金                                                     57.87000   57.48000   0.39000    0.67850
瀚亞理財通基金                                                     26.16000   26.05000   0.11000    0.42226
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
瀚亞菁華基金                                                       21.80000   21.61000   0.19000    0.87922
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.64490   13.66370  -0.01880   -0.13759
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.22700    9.23970  -0.01270   -0.13745
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.34840   10.32660   0.02180    0.21111
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.14180   11.17590  -0.03410   -0.30512
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.43070   10.38850   0.04220    0.40622
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.88100    9.84260   0.03840    0.39014
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.36170   10.35440   0.00730    0.07050
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.91830    7.90160   0.01670    0.21135
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.04310    8.06770  -0.02460   -0.30492
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69270    8.65750   0.03520    0.40658
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.11970    8.08810   0.03160    0.39070
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87230    7.86680   0.00550    0.06991
瀚亞電通網基金                                                     14.69000   14.59000   0.10000    0.68540
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67910   13.65080   0.02830    0.20731
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.12200   10.11990   0.00210    0.02075
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68400    9.66310   0.02090    0.21629
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.29420   11.27080   0.02340    0.20762
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
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