再添利多？IMF回應獲RQFII資格：員工退休計畫布局可更多元

中國證監會官網於上週公告，已核准國際貨幣基金組織 (IMF) 人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格。 IMF 發言人最新回應，表示 IMF 員工退休計畫 (IMF SRP) 以及 IMF 投資帳戶會尋求廣泛的投資機會，同時也是以全球分散、跨資產類別的投資組合模式來投資 A 股。

證監會新聞發言人常德鵬早前表示，IMF 是最重要的國際金融組織之一，在國際金融體系中具有特殊地位和重要影響力，其投資於中國資本市場，有利於進一步擴大中國資本市場開放，助推人民幣國際化，並體現出國際投資者對中國經濟和金融市場持續健康發展的信心。

證監會同時歡迎國際金融組織、主權基金等更多境外長期資金投資中國資本市場。

數據顯示，RQFII 制度自 2011 年推出以來，截止到 2018 年底，從香港擴大到 19 個國家和地區，投資總額度為人民幣 19400 億元，共有 233 家境外機構獲得 RQFII 資格，獲批額度人民幣 6467 億元。

IMF 主要的作用，在於對發生國際收支困難的成員在必要時提供緊急資金融通，促進國際間的金融與貨幣領域合作，維護國際間的匯率秩序等，對其投資屬性，外界並不熟悉。

據陸媒報導，IMF 發言人表示，RQFII 資格，將允許 IMF 員工退休計劃和 IMF 投資帳戶，獲得更廣泛的中國在岸市場投資機會，並有助於使長期投資組合更為多元化。

為進一步擴大開放，證監會今年 1 月份發布了《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（徵求意見稿）》，將 QFII、RQFII 兩項製度合二為一，以 QFII 規則為基礎，吸收合併 RQFII 規則的內容，並整合 QFII 制度兩個專項規定，目的在於實施資本市場高水平對外開放，引進更多境外長期資金。

摩根士丹利近期預計，隨著 MSCI、富時羅素擴大納入 A 股，在 2019 年，A 股被動和主動資金流入將會達到創紀錄的 700 億至 1250 億美元，並且未來 10 年，A 股市場將擁有平均每年 1000 億至 2000 億美元的資金流入規模。