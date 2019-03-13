美股開盤 三大指數齊揚 道瓊漲逾130點

美國 1 月耐久財訂單數據樂觀，加上波音 (BA-US)股價回升，今 (13) 日美股開盤，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 130 點。

台北時間週三晚間 10 點 01 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數上漲 132 點 (0.52%)，標普 500 指數上漲 44.61 點 (0.59%)，那斯達克指數上漲 14.92 點 (0.53%)。

波音 737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」，波音股價在連續重挫兩天後，於今日反彈，開盤後上漲 1.42%，至 380.72 美元。

根據 CNBC 報導，美國商務部數據顯示，1 月核心耐久財訂單 (排除運輸項目不計的非國防耐久財訂單) 增加 0.8%，創近 6 個月最大增幅，整體耐久財訂單也有 0.4% 的增長。

摩根大通 (JPM-US) 股價開盤上漲 0.15%，至 104.21 美元，帶動銀行股走高，花旗集團 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 皆漲逾 0.9%。

本週以來科技股表現亮眼，今日美股開盤，Facebook (FB-US)上漲 0.52%、亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.68%、Alphabet (GOOG-US)上漲 0.2%、蘋果 (AAPL-US)上漲 0.44%。