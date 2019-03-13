美股盤前─英國脫歐與波音公司陷入不確定性 指數期貨錯綜

週日衣索匹亞航空公司發生墜機事件後，已有更多國家與航空公司停飛波音 737 MAX 8 型客機，波音的問題持續升高。

這是五個月內，737 MAX 8 型飛機第二次墜機，英國，德國，法國，澳大利亞，印尼，中國與其他國家下令這些飛機禁止進入其空域。印度，埃及與香港週三亦加入禁令行列。

波音說，對 737 MAX 的安全性具有完全的信心。但波音股價仍重挫，週二下跌 6%，本週合計大跌 11%。

儘管美國航空管理局說，沒有停飛該飛機的基礎，但全球航空當局的壓力將會持續增加。

英鎊走強：英鎊兌美元上漲 0.5%，投資人相信 3 月 29 日，英國無協議脫歐的機率已降低。

英國國會週二否決了政府與歐盟達成的英國脫歐協議。週三，英國國會議員將針對英國是否應無協議脫歐，進行投票。分析師預期，此一設想將會遭到否決。週四，英國國會將針對英國脫歐是否應延後，進行投票。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨漲跌互見。

歐洲股市於早場交易中，亦走勢錯綜。

亞洲股市今日大多收低。日經指數下跌 1%。

週二，美國股市收盤漲跌互見，道瓊收低 0.4%，S&P 500 上漲 0.3%，Nasdaq 收高 0.4%。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 1 月耐久財訂單及 2 月生產者物價指數 (PPI)。