【富蘭克林】掌握「高升加新」四大商機，投資穩中求進

今年來金融市場氣氛出現大轉變，包括聯準會態度轉偏鴿派、美中貿易協商朝正向發展，緩解全球景氣成長放緩的擔憂，激勵全球風險性資產普遍齊揚，一掃去年第四季的陰霾。累計今年以來全球股市上漲 10.88%，史坦普 500 指數上漲 11.82%，新興股市收高 9.11%，其中受惠 MSCI 納 A 與政策做多效應，中國上證指數原幣漲幅達 22.72%，債市當中以全球高收益債上漲 5.58% 表現較佳，全球政府債小漲 0.55%，新興美元主權債及新興當地貨幣債 (換算成美元) 分別上漲 4.80% 及 2.24%，而 OPEC 減產效應推升西德州油價大漲 25.24%。 (彭博資訊，取 MSCI 股價指數及彭博巴克萊債券指數，美元計價，截至 2019/3/12)。

富蘭克林看法：政策與基本面牽動，「高升加新」策略發掘投資契機

富蘭克林證券投顧表示，今年來市場 V 型反彈已預先反映多項樂觀預期，在靜待美中貿易協議具體細節與基本面改善期間，風險性資產震盪難免，將回歸個別市場題材。所幸目前主要央行採取鴿派論調，中國寬鬆貨幣與財政政策多管齊下將陸續傳導至實體經濟，可望舒緩全球景氣下行風險，股市震盪後將延續漲勢，變數則留意歐洲政治面 (英國脫歐、5/23~26 歐洲議會選舉)，以及泰國、印尼與印度的選舉結果，建議投資人可震盪之際擇優佈局。

富蘭克林證券投顧建議第二季操作應從 Beta 轉往精選 Alpha 獲利機會，建議掌握『高升加新』四大主軸，『高息資產』看好新興市場當地貨幣債券型基金與全球債券型基金，具備高實質殖利率與部分新興國家央行降息的優勢，『趨勢看升』標的包括公用事業、天然資源與黃金產業型基金，『加入國際指數』點名今年以來表現最火熱的大中華股票型基金，另看好 5G、AI 發展與新藥研發趨勢引領下的『新商機』，佈局首選美國科技與生技產業型基金。



『高息資產』：精選新興當地債匯市的 Alpha 機會

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博指出，面對全球複雜的局勢，我們聚焦於個別國家財政、經濟及社會政策的研究，因為這些才是最終會影響經濟活動的因素。現階段建議精選新興市場，以更重視個別國家超額報酬 (Alpha) 機會而較少受大盤影響的 Beta，做為分散投資組合風險的重要策略，目前配置側重墨西哥、巴西、阿根廷、印度與印尼。

同時也擔任富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人的麥可．哈森泰博認為，美國就業市場熱絡且財政赤字擴大，美國公債殖利率仍有彈升壓力，目前策略持續靠攏具備高實質利率的新興國家當地債，並透過放空美國公債、放空歐元及日圓的策略，掌握美歐日央行政策分歧下的匯市機會。

『趨勢看升』：看好公用事業類股防禦特性，留意天然資源與黃金產業操作機會

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利認為，預估 2019 年公用事業類股獲利能見度仍將維持穩健且長期獲利及股利成長趨勢亦穩定，預期未來 5~6 年公用事業類股的獲利及股利成長率可望處於每年約 4~6% 的範圍。現階段看好受管制公用事業的投資機會，因為高度受管制的環境能夠提供高於行業平均、穩定且長期的投資成長。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗指出，今年以來在 OPEC + 產量下滑、美中貿易協商正向與全球股市反彈等利多因素激勵下，西德州油價重返每桶 50 美元之上，以目前可見的供需情勢，OPEC + 減產與合作，有利維持油市平衡，西德州油價可望維持 50~60 美元區間，有助能源類股獲利與維持穩定的股利發放。

富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人史蒂芬．蘭德表示，多年來許多金礦公司一直專注於改善其營運成本結構和債務，這不僅能挺過金價下跌期間，並同時能在金價走高時提供可觀的獲利潛力，摩根大通證券 (3/1) 指出九成的金礦公司平均成本僅約在 987 美元 / 盎司、獲利成長空間龐大，輔以黃金礦脈產業近期併購消息頻傳，有利整體投資氣氛。

『加入國際指數』：中國股市與國際接軌，長線資金行情啟動

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示，MSCI 3/1 如期宣布今年將把 A 股的納入因子自 5% 提高至 20%，而富時羅素指數編纂機構也宣布自今年六月起分三階段實施將 A 股納入其股票指數，為中國股市國際化進程再寫下新的里程碑。根據摩根士丹利證券預估 (2/12)，每年 A 股流入資金在正常化後約可達 1,000 億至 2,200 億美元，香港市場作為外資資金進入中國本地市場中繼站，亦有望受惠資金流入中國之外溢效應。此外，中國官方今年來寬鬆政策利多頻率與力道都明顯加大，有助中國延續可持續性的成長動能，樂觀看待中港股市後市。

『新商機』：美國生技與科技產業挾創新優勢出線

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，生技製藥產業基本面依然穩健，主要利基包括：生技產業創新已到達前所未有的水平，基因療法、免疫腫瘤療法等領域持續取得重大的研究進展，輔以人口老化推升醫療需求、併購動能強勁，大型製藥股透過併購生技股以補足產品線的需求持續且透過併購來帶動成長的意願仍強，看好 2019 年併購仍是產業的投資主題之一。基金佈局以技術領先的美國企業為主，選股上偏好研發具領先優勢、產品競爭有限、針對有龐大醫療需求並具臨床價值的創新生技公司。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管總體經濟與政治雜音眾多，但科技產業中不乏較具明確成長動能的題材，尤其看好企業數位化轉型趨勢下的投資商機，相關投資主題包括人工智慧、雲端運算、電子商務等。以人工智慧為例，根據研究暨顧問機構 IDC 預估 (2018/9/19)，全球企業 AI 相關支出將強勁成長，2022 年將達 776 億美元，掌握大量數據的電子商務及社交網路龍頭，軟體即服務(SaaS) 及擁有大量獨特數據的應用軟體公司，協助企業導入人工智慧的服務公司均為此趨勢的受惠者。

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