【富蘭克林】基金獎20年肯定 富蘭克林持續為夢想鍍金

國內五大基金獎相繼公佈，富蘭克林成績亮眼，迄今已累積 15 座大獎肯定，並立下連續 20 年獲獎不中斷的新里程碑（註 1）。基金獎連年傳捷報，成為富蘭克林操盤實力與呵護投資人財富的最佳見證，也顯示無論市場如何變化，股債經理團隊與 51 檔優質的國民基金（統計至 2019/3/13）皆能靈活應對，一路相隨守護財富，進而實踐理想。

富蘭克林兩檔基金 理柏台灣基金獎奪三獎項

富蘭克林股債團隊操盤績效有口皆碑，多檔知名基金更是台灣基金獎的常勝軍。昨（13）日揭曉的理柏台灣基金獎中，富蘭克林再以兩檔優勢基金獲頒三大獎項，包括富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）因精準掌握美股動態，在「美國股票基金」的獎項中，就勇奪三年期與五年期；由富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊投資長麥可．哈森泰博領軍操盤的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）今年已是六連霸「環球債券十年期」的大獎寶座。

在已知的指標年度台灣基金獎、晨星暨 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）及理柏台灣基金獎，富蘭克林累計贏得 15 座獎項，顯示對基金管理團隊與基金績效表現的肯定，其中更有連年獲獎的紀錄，代表具備基金理財時最重視的穩健性。

立足美國放眼全球 富蘭克林股債全方位專家

富蘭克林擁有超過 70 年的美國資產管理經驗，擅長且能掌握美國股債市佈局先機，旗下多檔美股基金成立時間悠久，是國內外基金獎得獎熟客，例如已獲台灣理柏基金獎連續四年肯定的「富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）」，是濃縮富蘭克林經營哲學的代表基金之一，自 2010 年起在台累積獲獎數已高達 18 座（同註 1），成立時間超過半個世紀，於台灣核備美國股票基金中僅次於富蘭克林成長基金（本基金之配息來源可能為本金）（理柏，2019/1 月底），長期以來聚焦領導性創新題材，經理團隊穩重裡不失活力的配置策略，讓基金表現歷久彌堅，深受信賴。

指標年度台灣基金獎今年也頒予富蘭克林「美國大型股票團隊 - 同級最佳獎」，經理團隊深度廣度兼備，豐富旗下美股基金的佈局內涵，目前總代理主要投資區域在美國的境外基金檔數共計八檔（註 2），為同業中最多，類型也相對完整，可望滿足投資人對不同美國資產的偏好與資產配置所需。

立穩美國，富蘭克林更積極拓展全球化的投資契機，深耕新興市場累積超過 40 年的經驗，即使去年中國等新興國家承壓頗重，富蘭克林有在地經理團隊為奧援，高波動的環境仍持續發掘佈局契機，也因此獲得指標年度台灣基金獎「大中華股票團隊大獎」，而富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金的績效表現則獲頒指標基金獎「亞洲中小型股票」的項目。

富蘭克林總代理的債券型基金也是歷屆基金獎的得獎王，此次獲理柏台灣基金獎的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金），與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）、全球債券基金（本基金之配息來源可能為本金）皆由麥可．哈森泰博領軍操盤，經理團隊的策略靈活，同步掌握新興市場原幣債市高殖利率與貨幣升值的雙重利基，深受台灣投資人青睞。

國民的基金閃耀基金獎 20 年 第二季佈局謹記「高．升．加．新」

富蘭克林深耕台灣共同基金將近 30 年，所投入的基金理財教育與投資服務持續不間斷，成果也與每年在台灣基金獎的收獲兩相輝映。自 2000 年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，富蘭克林已立下連續 20 年獲獎的新紀錄（同註 1），得獎項目多元，涵蓋單一基金、經理團隊及品牌服務等，是富蘭克林全方位資產管理專家的最好見證。

迎接第二季，市場氣氛雖穩健前行，但須考量美中、美歐貿易爭端及歐洲政經議題的干擾，富蘭克林建議秉持「高．升．加．新」四大策略，穩中求進打拼財富，包括低利環境下必納入新興國家原幣債或全球債市等「『高』息資產」；景氣末升段、需求回升之下，具「趨勢或價值回『升』」的全球股票及高科技等美股資產；因應高波動所需的「『加』入防禦資產」，例如佈局多樣性債券資產的精選收益型及美元平衡型基金、公用事業等；並以亞洲小型、大中華或新興國家股票基金，把握前景看俏的「『新』興市場」。

註 1：自 2000 年起至 2019/3/13 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 20 年來共獲 218 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。註 2：資料來源: 理柏資訊，基金數以台灣核備境外基金投資區域篩選聚焦於美國的股票型基金，總代理依據境外基金資訊觀測站，2019/2/15 更新。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。