〈財報〉Q4營收勝預期 每月活躍人數成長趨緩 拼多多盤前股價跌近8%

中國電商拼多多 (PDD-US)今 (13) 日發布去年第 4 季財報，當季及全年營收皆優於預期，但每月活躍人數成長，明顯趨緩；受此消息影響，拼多多盤前股價大跌近 8%。

台北時間週三晚間 8 點 20 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，拼多多股價下跌 7.95%，至 28.01 美元。

拼多多盤前股價大跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

去年第 4 季，拚多多營收為人民幣 56.53 億元，季增 68%、年增 379%；2018 全年，營收為人民幣 131.20 億元，年增 652%，優於市場預期。

第 4 季每月活躍人數為 2.72 億人，年增 93%，增幅明顯低於前兩季的 495% 與 225%；APP 平均每月活躍用戶數為 2.72 億，新增 4200 萬，增幅 18.2%。

2018 全年，拼多多的商品成交總額 (GMV) 為人民幣 4716 億元，年增 234%；平台年度活躍買家數為 4.18 億，較 2017 年同期增加約 1.73 億。

去年第 4 季，拼多多虧損金額為人民幣 26.40 億元，較 2017 年同期擴大；2018 全年，虧損金額達人民幣 107.99 億元，遠高於 2017 年的 5.95 億元。

銷售費用快速攀升，是虧損增加的主因，2018 全年，拼多多銷售費用從人民幣 13.44 億元，增至 134.41 億元，增幅達 900%。

公司看法

拼多多創始人、CEO 黃崢表示，2018 年是拼多多強勁增長的一年，也是里程碑的一年。自創立以來，拼多多始終將服務使用者放在第一位，用戶群體和 GMV 的快速增長均印證了平台所創造的獨特價值。

黃崢也說，用戶的需求正在不斷變化，這也激勵著我們持續創新和進步。

拼多多亦稱，2018 年，拼多多持續加大新商業基礎設施建設的相關投入，深入探索傳統零售體系內的「最初一公里」空白地帶，持續提升產品製造和流通效率的同時，有效推動了農業和製造業轉型升級。