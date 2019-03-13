等待中美貿易協定 美國股市恐回檔整理

自 10 月以來，美國股市 S&P 500 指數已四度測試 2800 點壓力關卡。"贏家秘笈通訊" 分析師蘇茲 (Peter Schultz) 認為，要突破該關卡，需要具體的利多因素，「每個人都期盼的因素 -- 中美貿易協定 -- 可能還得一段時間，才會來到。」

蘇茲指出，現在少有理由投入美國股市，尤其自 12 月低點以來，股市已大幅上漲，理應回檔整理，而後才可望創新高點。

DoubleLine 資本公司創辦人岡德拉克 (Jeffrey Gundlach) 預期股市大幅下跌的時機，可能在夏季。他於週二在網路上告訴投資人說，美國股市目前仍處於空頭市場。

「我認為未來股市仍會下跌，可能持續至第二季，第三季初。屆時，Fed 將有所反應。」他說。該談話一如他於 1 月所說，預期未來股市將更加波動震盪。

「股市已經走高，預期不久後可能回檔，」他說。他預期經濟將會落入衰退，目前 1 年期債券才是最好的無風險資產。

但是本週也有些許的樂觀觀點。Baird 財富管理公司分析師姚契爾 (Brian Rauscher) 在週三提供給客戶的報告中說：「我們仍然預期，股市若回檔，都屬短暫，且跌幅不大，投資人應趁機買進，而非於漲勢中賣出。」