分析師調降評級 波音盤前股價跌逾2%

投資機構 Edward Jones 分析師認為，波音 (BA-US)737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，短期內，將對波音營收造成影響，故將其股票評級從「買入」下調至「持有」；今 (12) 日美股盤前，波音股價跌逾 2%。

台北時間週二晚間 8 點 08 分，Investing.com 報價顯示，波音盤前股價下跌 2.19%，至 391.25 美元。

波音盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機於週日 (10 日) 墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air) 客機，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

Edward Jones 分析師 Jeff Windau 於報告中指出，空難事件將使波音支出增加、訂單延遲，進而造成財務壓力；他認為，衣航和獅航空難，有許多相似之處，加劇了外界對 737 MAX 機型飛行控制和自動化系統的擔憂，恐導致客戶取消訂單，對波音股價帶來下行風險。

截至目前為止，包括中國、印尼、新加坡、澳洲等多個國家，已陸續祭出「停飛令」；中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空及印尼官方也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

新加坡和澳洲皆於週二宣布，暫時禁止 737 MAX 系列飛機，於境內起降；新加坡當局指出，有鑑於波音 737 MAX 在不到 5 個月內，便發生兩起事故，將停飛出入境新加坡的同系列客機，自 3 月 12 日下午兩點起生效。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 則透過聲明表示，目前尚無停飛波音 737 MAX 的計畫，但會在 4 月底前，要求波音對該機型進行設計變更。

空難事件使波音股價重挫，週一收跌 5.33%，至 400.01 美元。