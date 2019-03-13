日月光整合資安、數位轉型 推動半導體工業4.0風險管理思維

隨著工業 4.0 與物聯網的崛起，傳統的風險管理與資安思維已無法因應，必須與時俱增，全面提升製造業的資安防護。為此，在經濟部工業局的指導之下，工研院與 SEMI 國際半導體產業協會主辦，日月光半導體 (3711-TW)、趨勢科技與韋萊韜悅協辦，在日月光高雄廠舉辦「半導體產業風險管控與資安技術論壇」，透過產、官、研，共同為半導體產業注入新的資安思維與風險管理，分享最新的資安技術趨勢，包括 AI、資安保險、OT 防護等。

今年，工業局首次將資安論壇南移高雄，邀請日月光、台積電 (2330-TW) 與趨勢科技，從實務面進行研討，提供第一線的親身經驗，藉以帶動新世代資安思維建立與協助傳產導入新興資安的方法。

另外，工業局為推動「產業資安化、資安產業化」，由工研院成立「資安整合服務平台」，透過第三方公正機制，集結國內自主資安產品服務，並與 SEMI 國際半導體產業協會合作，為半導體產業鏈資安防護機制提供顧問諮詢服務，也在現場介紹平台如何進行跨域資安服務，以實際案例供產業參考。

工業 4.0 的發展趨勢，使生產設備轉向軟硬體虛實整合，機台與機台之間也能進行相互串連。不若以往，一但內部網路遭入侵，又缺乏有效阻擋的機制，攻擊者在一點突破之後，可以輕易地進入生產製造系統的不同部分如監視和管理生產程序的控制器，進而可能導致生產作業停擺、造成公司財務損失、智慧產權被竊，目前，政府已將資安列入國家重點政策，產業也意識到，資安不可或缺。

日月光指出，為因應資安意識提升及不斷擴廠的安全需求，2013 年成立安全委員會，2015 年透過建置中央安防管理整合系統，通過 Common Criteria(安全評估共通準則) 之 EAL(Evaluation Assurance Level) 認證，為全台第一家通過 EAL6 認證的半導體封測公司。

日月光指出，透過日月光集團高雄廠安全委員會的管理運作，統籌高雄廠 27 棟安全管理，2019 年以資安不靠運氣，全面防護等管理主軸，除將硬體廠區安全等級提升、導入智慧工廠提升生產效率外，資安方面，更積極運用 AI 與大數據管理。