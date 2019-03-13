達能擬停產不符效益晶圓廠 出售廠房設備等閒置資產

太陽能矽晶圓廠達能 (3686-TW) 今 (13) 日董事會決議通過，擬將不符合經濟效益的晶圓廠停產，除維持銷售存貨與基本營運外，廠區內廠房建築與機器設備等閒置資產，將規劃出租或出售，活化資產以充實長期轉型的營運資金。同時也將拓展太陽能產業以外具發展潛力的事業機會，尋覓策略合作夥伴。

達能表示，去年太陽能市況驟變，整體供應鏈下半年呈現極不穩定狀態，公司主要產品多晶矽晶片價格下跌達 6 成，使市場價格遠低於生產製造的現金成本。

即使今年以來價格稍回穩，達能指出，雖持續降低各項成本，但多晶矽晶片價格仍低於現金成本，無法避免陷入賣越多、虧越大窘境，且國內電池廠客戶多數專注於生產單晶矽電池，使多晶矽晶片失去本土內需市場，生產成本也無法於市場競爭，導致公司業務緊縮。

達能表示，雖然採行精實組織，人力大幅降低至 20 人左右，並降低營運費用，營運仍持續虧損，為保障股東權益與其他利害關係人利益，並考量公司長期永續經營，擬將不符合經濟效益的晶圓廠停產。

上述閒置工廠停產後，達能董事長方震銘指出，將維持銷售存貨與基本營運，合約矽料處理也將委外代工，若市場情況佳，不排除購買矽料做買賣，而廠區內廠房建築與機器設備等閒置資產，將規劃出租或出售，活化資產以充實長期轉型的營運資金。

至於新事業發展方面，方震銘表示，仍持續努力找尋中，將積極拓展太陽能產業以外具發展潛力的事業機會，也會在維持本業基本營運的同時，尋覓策略合作夥伴。

此外，達能董事會也於 2 月通過去年第 4 季資產減損案，全年提列資產減損損失金額約 9.9 億元，已將所有折舊在去年提列完成，今年將擺脫舊有包袱再出發。