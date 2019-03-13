晶片業柳暗花明！Cramer：每回跌價 我就逢低買進

《CNBC》財經節目名主持人 Cramer 週二表示，半導體產業已經柳暗花明，跡象顯示全球經濟可能比設想的狀況還強勁。

他提到，Nvidia (NVDA-US) 欲以 69 億美元全現金價格收購以色列晶片廠 Mellanox Technologies (MLNX-US)，這個收購交易推動半導體產業自去年的困境跳脫出來，再加上美銀調升蘋果 (AAPL-US) 股價評級，意味晶片庫存可望加速去化。

「如今半導體公司在各方面都有觸角。當我們談到經濟的時候，房市是火車頭，如果房市強勁，其力道就能蔓延至銀行和零售業，同樣道理，如今新全球經濟由數據主宰，而半導體就像房市那樣，為新一代經濟火車頭。」

曾經領漲股市的晶片股，去年春季起開始陷入困境，包括貿易戰興起時，Skyworks 對中國的高曝險、美國當局拒絕博通併購高通、中國當局拒絕高通買下 NXP 半導體公司，且 Nvidia 對遊戲、AI 和數據中心的財測疲弱。

他還強調了衝擊美光 (MU-US) 和科林 (LRCX-US) 股價的問題。「因此，由於沒有更多交易、汽車晶片需求下降、手機晶片等遭中國扼殺、商品晶片大量過剩、數據中心和遊戲達到頂峰... 整體晶片廠商似乎勾勒出全球和每個終端市場均放緩的景象，以及無法整合太擁擠的群體。」

「所以過去嚐到了痛苦。」

但著數據中心產業和中美貿易談判有進展，前景狀況比先前還要

好，更甚者，Nvidia 收購 Mellanox 的舉動更肯定數據中心和 AI 產業，舒緩市場對中國可能阻止交易的擔憂。」

費半指數過去一年來仍有 6% 以上跌幅，但今年迄今已有 17% 以上漲幅。

「這就是一些研究報告可望提升整體市場的辦法，看起來很奇怪，但這是真的，因為許多個股出現在終端市場，而現在終端市場狀況看起來比多數人所想得還要穩固。半導體股現在已經改變了市場看法，轉為正面。」

他強調，上述提到的全部個股，只要價格一回檔，他就會立刻逢低買進。