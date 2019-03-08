港股「妖股」中國鼎益豐被停牌 過去1年多股價暴漲數十倍

港股中國鼎益豐 (0612-HK) 公告，依據證券及期貨事務監察委員會之指令，將於今 (8 日) 上午 9 時起停牌。詳細原因並未公布，但這支股票基本面不佳，卻在 2017-18 年間大漲數十倍，引發市場熱議。

依港股相關規定，這支股票屬「21 章公司」，指業務只限投資證券的上市公司。2017 年 7 月初，這檔股票股價僅在港幣 0.8 元附近，但隨後急速飆漲，至去年 11 月及今年 2 月中，來到高點 28.35 元，上日 (3 月 7 日) 收市價報 23.1 元，市值高達港幣 285.68 億元。

中國鼎益豐近半年表現

2 月 25 日，中國鼎益豐曾公告稱，公司獲准納入恆生綜合大中型股指數成分股，原定於 3 月 11 日生效。中國鼎益豐在 2018 年 11 月獲准納入 MSCI 中國指數。

鼎益豐前身名為中國投資基金，創始人隋廣義以「禪易投資法」作號召，自稱把東方哲學和西方價值投資法相結合，創造了獨特的東方價值投資學 。

查鼎益豐年報顯示，公司主要港股資產包括 15% 志道國際 (1220-HK) 股份，現價每股 0.13 元，志道是港交所準備剿滅的殭屍股之一，最快 2020 年被除牌。鼎益豐主要三大持倉均為大陸券商，廣發證券持 36%、國元及雲鋒證券分別持 15% 及 6%。

與高股價不符的情況是，公司過去 2013 至 2017 的 5 年間持續虧損，一直到 2018 年才轉虧為盈，獲利港幣 1.3 億元，也使 2017 年前，公司股價均不到 1 元。

不過，根據大陸媒體《第一財經》早前報導，2017 年 4 月，曹國琪、張雄峰、等 5 名自然人或機構，突然大量買入中國鼎益豐，買入數量均為 11779.26 萬股，合計佔該股總股本的一半以上，而當年 6 月又在同一天全部賣出。自此，中國鼎益豐的股價開始持續走高。

公司股價依昨收盤價計算，本益比達 77 倍。