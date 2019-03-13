廷鑫旗下皮件廠取得BSCI認證 並獲美系通路大廠150萬條皮帶訂單

廷鑫 (2358) 宣佈，其台灣皮件廠取得 BSCI(BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE，企業主動性社會守法)認證，證明廷鑫台中皮件廠已達到 BSCI 社會責任的標準，意味著廷鑫將可取得 BSCI 來自 11 個國家的 1300 多個會員商家的供應商資格，未來皮件業務將開啟更多歐美品牌客戶下單的機會，成為成長重要動能。獲認證後，該公司也立刻接獲美系通路大廠下單 150 萬條皮帶，挹注今年皮件業務的增長。



廷鑫指出，由「全球貿易協會 amfori」制定的 BSCI，是一套國際通用的企業社會責任 (Corporate Social Responsibility，CSR) 管理工具和驗廠標準，多數標準比各國法規嚴苛。



廷鑫台中大里皮件廠在三個月內便完成所有資料準備及設備建置 (BSCI 等級分為最高 A~E)，不但一次即通過驗證，並得到優良評鑑：B(GOOD)，是跨入皮件市場的重要里程碑。



廷鑫表示，BSCI 的申請只能通過 BSCI 會員的客戶 (零售商、品牌商) 來幫助企業進行 BSCI 的申請，一旦通過這項驗證，就可向歐美客戶證明企業已經達到 BSCI 社會責任的標準。



這是歐美客戶供應商管理的關鍵條件，在取得此認證後，深受現有客戶肯定，不但立刻取得美系通路龍頭供應商資格，並於隔日下單 150 萬條皮帶，為今年營運注入一劑強心針。



廷鑫說，該公司皮件業務主要幫歐美知名休閒精品品牌代工，去年第四季將部分產線移回台灣，目前已經開始生產出貨；由於中美貿易的加徵關稅問題，今年已見轉單效應，台中廠預計於今年 7 月底前再增加二條生產線，以擴大產能。在台中廠通過 BSCI 認證之後，預期將可打開更多歐美客戶大門，更是未來帶動皮件業務提升營收比重穩步向上之關鍵。

